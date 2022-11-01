Kasım ayı aylık burç yorumları 2022

Esenlikler. Bu ay oldukça önemli bir Ay Tutulması ve onun etrafında dolanan, yani onu tasdikleyen veya tutulma etkilerinin sonraki günlerindeki transitlerle pekişeceği bir Kasım ayı yaşayacağız diyebilirim. Yani şunu demek istiyorum, Ay tutulması etkilerini Kasım ayı boyunca transit olarak da deneyimleyeceğiz. Ay Tutulması için ayrıca detaylı bir yazı göndereceğim. Fakat Ay Tutulması Boğa burcunda gerçekleşecek ve biraz zorlayıcı etkilere sahip.

Ay’ın en belirgin etkileri Mars’ın retro hareketi yaparken ekim ayında deneyimlediği Neptün karesini yeniden yaşayacak olması. Bu gerçekten hem Mars’ın değişken ve dengesiz ikizler burcunda olması ile hem de Neptün’ün değişken ve dengesiz etkileriyle bir kez daha perçinleniyor. Ayrıca bu tutulma haritası/haritalarında da oldukça belirgin (Geçtiğimiz ay bir Akrep güneş tutulması yaşamıştık). Bu etki yanılgıları, yanlış hareketleri, kazaları, kas problemlerini, hayal kırıklıklarını, alınan aksiyonların beklediğimiz sonuçları vermemesini ve özellikle iletişim problemlerini ve tartışmaları beraberinde getirecektir. Alıngan ve paranoyak davranabiliriz. Bu konulara özellikle dikkat çekmek istiyorum zira özellikle ikili ilişkilerde pek de kolay olmayan bir Ay tutulması içerisine gireceğiz ki bu tutulma tüm ayı hatta önümüzdeki 6 Ay’ı bir önceki Akrep Güneş tutulması ile el ele girmiş bir şekilde etkileyecek.

Ay’ın olumlu sayılabilecek etkisi ise, ki sayılabilecek değil aslında olumlu bir etki fakat ay sonunda gözlemleyeceğiz. Jüpiter direkt harekete geçecek. Bu da aslında bir süredir içe kapanan, çok dışarıyla angaje olamayan, fazla genişleyemeyen bir yapı getirmekteydi, felsefi veya fikirsel problemleri, eğitim, yolculuk gibi konularda zamanlama problemlerini beraberinde getirmekteydi. Bu etki artık sonlanacak ve Jüpiter bir süre daha çok sevdiği Balık burcunda seyredecek. Önümüzdeki ay Koç burcuna tekrar giriş yapacak.

Kasım ay’ının önemli gökyüzü açıları:

3 Kasım – Venüs Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

İlişkilerimiz ile hedeflerimiz, arzularımız birbiriyle çelişebilir. Yapmak istediklerimiz ilişkide olduğumuz kişiler tarafından destek görmeyebilir, kendimizi yalnız hissedebiliriz. Bu günlerde orta yolu bulmak önemli olacak.

5 Kasım – Güneş Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

6 Kasım – Venüs Uranüs Karşıtlığı:

İkili ilişkilerle ilgili sürpriz gelişebilecek durumlar, sürüdülebilirliği engelleyen, taraflardan birinin veya her ikisinin de tutarsız ve sıkılgan davranabileceği, bir o kadar da ikili ilişkilerde heyecan ve eğlenceyi artıran bir açı.

6 Kasım – Merkür Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

7 Kasım – Venüs Satürn Karesi:

İkili ilişkilerde soğuk zamanlar. Sevilmediğimizi hissettiğimiz, belki kendi içimizdeki sevgi kırıntılarını kaybettiğimiz veya azaldığını hissettiğimiz. Gerçeklerin daha çok farkına vardığımız ve ilişkilerimizi rasyonalize etmek istediğimiz zamanlar.

8 Kasım – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

9 Kasım – Merkür Uranüs Karşıtlığı:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

9 Kasım – Güneş Uranüs Karşıtlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

10 Kasım – Merkür Satürn Karesi:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınav’a veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

10 Kasım – Venüs Neptün Üçgeni:

İlişkilerdeki romantik, destek aldığımız, korunup kollandığımız zamanlar. Yaratıcı işler, tatil, müzik dinlemek için oldukça elverişli, ilhamlı günler.

11 Kasım – Güneş Satürn Karesi:

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

12 Kasım – Merkür Neptün Üçgeni:

Hayal gücümüzün ve zihinsel yaratıcılığımızın yüksek olduğu günlerdeyiz. Söylediklerimiz veya öğrendiklerimizin duygusal tesiri yüksek olacak. Anlaşmalar, toplantılar için uygun bir gün.

13 Kasım – Venüs Plüton Altmışlığı:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

15 Kasım – Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

15 Kasım – Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

15 Kasım – Venüs Jüpiter Üçgeni:

İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, Aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

16 Kasım – Venüs Yay’da!

16 Kasım – Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için oldukça elverişli bir zaman. Bu dönemi almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabilirsiniz.

17 Kasım – Merkür Yay’da!

19 Kasım – Güneş Plüton Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

19 Kasım – Mars Neptün Karesi:

Mars aksiyonlarımızı, irademizi, savaşma güdümüzü temsil eder. Neptün ile kare gibi zorlayıcı bir açı yaptığında bu enerji dağılır, sakarlaşır, tembelleşiriz veya enerjimizi veya aksiyonumuzu nereye kanalize edeceğimizi bilemeyebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hedefi tutturamayabiliriz, görüşümüz bulanabilir.

21 Kasım – Güneş Jüpiter Üçgeni:

Özgüvenimizin yükseldiği, abartılı davranışlar sergileyebileceğimiz, zorunda olduklarımız yerine kalbimizin istekleri doğrultusunda gideceğimiz oldukça motive edici günler olacak.

22 Kasım – Merkür Venüs Kavuşumu:

Dilimiz kibar, tatlı dil ile yılanı deliğinden çıkarıyoruz. İkili ilişkilerde Satürn’den yara alan venüs için iletişim ilaç gibi geliyor. Dostlarımızdan alacağımız tavsiyeler üzüntü bulutlarını dağıtabilir.

22 Kasım – Güneş Yay’da!

24 Kasım – Jüpiter Direkt harekete geçiyor!

25 Kasım – Merkür Chiron Üçgeni:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

26 Kasım – Venüs Chiron Üçgeni:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

28 Kasım – Mars Satürn Üçgeni:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

29 Kasım – Merkür Mars Karşıtlığı:

Sivri dilli ve tartışmacı bir dönem. Konuşulanlar ileride yara ve ayrılık olarak geri dönebilir. Zihnimiz hızlı, girişken ve enerjik.

30 Kasım – Merkür Satürn Altmışlığı:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınav’a veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

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