Kartpostal gibi: Uzungöl

Hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesiyle d\u00fcn ak\u015fam saatlerinden itibaren etkili olan ya\u011fmur, y\u00fcksek kesimlerde yerini kara b\u0131rakt\u0131.. \u00c7aykara il\u00e7esindeki \u00fcnl\u00fc turizm merkezi Uzung\u00f6lde de ak\u015fam ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sabaha kadar devam etti. Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 3 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Uzung\u00f6lde, kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 5 ila 10 santimetre aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor.. Yo\u011fun ge\u00e7en turizm sezonunun ard\u0131ndan sessiz g\u00fcnler ge\u00e7iren Uzung\u00f6le gelen az say\u0131daki ziyaret\u00e7i, kar\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131.. So\u011fuk havaya ra\u011fmen g\u00f6l\u00fcn \u00e7evresinde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapan ziyaret\u00e7iler, seyir teras\u0131nda vakit ge\u00e7irdi.. \u00d6te yandan, Uzung\u00f6l ve \u00e7evresindeki karla kapl\u0131 ormanlar dronla g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.. * Haberin g\u00f6rselleri AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir. . . . . .
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