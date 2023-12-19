Kartpostal gibi: Uzungöl

Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungölde de akşam başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Uzungölde, kar kalınlığı 5 ila 10 santimetre arasında değişiyor.