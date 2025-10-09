Alaska’da sonbahar büyüsü

Alaska'n\u0131n Chickaloon b\u00f6lgesindeki Matanuska Buzulu Vadisi, Palmer'daki Eklutna Tailrace ve Bonnie Lake \u00e7evresinde sonbahar\u0131n sar\u0131, turuncu ve k\u0131rm\u0131z\u0131 tonlar\u0131 karl\u0131 da\u011flarla bulu\u015fuyor. . Bonnie Lake k\u0131y\u0131s\u0131ndaki k\u00fc\u00e7\u00fck kul\u00fcbeler, g\u00f6lde yans\u0131yan renklerle kartpostall\u0131k bir manzara olu\u015fturuyor. . Alaska'da sonbahar\u0131n do\u011fal g\u00fczelli\u011fi ve renk ge\u00e7i\u015fleri bu karelerde \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . .
YORUMLAR