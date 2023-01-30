Kartpostal gibi: Gölcük Tabiat Parkı

Kentin y\u00fcksek kesimlerinde iki g\u00fcnd\u00fcr devem eden ya\u011f\u0131\u015f, T\u00fcrkiye'nin do\u011fal g\u00fczellikleri aras\u0131nda yer alan tabiat park\u0131n\u0131 da karla kaplad\u0131.. Ziyaret\u00e7ilerini ya\u011f\u0131\u015f alt\u0131nda kar\u015f\u0131layan park b\u00f6lgesindeki kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 10 santimetreye ula\u015ft\u0131.. G\u00f6l k\u0131y\u0131s\u0131nda karla kapl\u0131 \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n alt\u0131nda y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yap\u0131p foto\u011fraf \u00e7ektiren vatanda\u015flar, do\u011fan\u0131n renklerini bir arada g\u00f6rmenin keyfini \u00e7\u0131kard\u0131.\n . . . . . . . .
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