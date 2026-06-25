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Seyahat

Türkiye'nin Maldivleri: Suluada

Antalya'da "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Suluada'ya düzenlenen tekne turları sezon boyunca yoğun talep görürken, sakin bir gezi arayanlara eylül ayı tavsiye ediliyor.

Giriş: 25 Haziran 2026, Perşembe 09:11
Güncelleme: 25 Haziran 2026, Perşembe 09:11
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'nden düzenlenen günübirlik tekne turları, yerli ve yabancı turistleri Suluada başta olmak üzere bölgenin eşsiz koylarıyla buluşturuyor. 

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Doğal güzellikleri ve berrak deniziyle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Suluada, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

 

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Adaya, yaz sezonu boyunca Adrasan Sahili'nden her gün tekne seferleri düzenleniyor.

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Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren turlara katılan ziyaretçiler, Suluada'nın yanı sıra Amerikan Plajı ve Avcı Koyu gibi bölgenin öne çıkan noktalarında yüzme molaları vererek Akdeniz'in doğal güzelliklerini yakından keşfetme fırsatı buluyor.

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Tur programlarına katılmak isteyen ancak özel aracı bulunmayan misafirler için Antalya kent merkezinden transfer hizmeti de sağlanıyor.

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Böylece ziyaretçiler ulaşım sorunu yaşamadan turlara katılabiliyor.

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*Haberin fotoğrafları AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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