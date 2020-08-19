Kapari turşusunun faydaları

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir bilimsel araştırma, kapari turşusunun kalp ve beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini doğruladı.

Kapari turşusunun faydaları
Sağlık
19 Ağustos 2020 Çarşamba

Kapari bitkisinin tomurcuklarıyla hazırlanan kapari turşusu salatalarda, pizza ve garnitürlerde kullanılıyor. Ülkemizde tüketimi yeni yeni yaygınlaşıyor olsa da bilimsel olarak kanıtlanan faydalarına bakılacak olursa kapariyi daha sık tüketeceğiz gibi gözüküyor.


Kaliforniya Üniversitesi Irvine (UCI) Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmada kaparide bulunan kuersetin maddesinin düşünme ve kas kabiliyeti, tiroid, pankreas ve sindirim fonksiyonları için önemli olan proteinleri düzenleyebildiği kanıtlandı. Araştırmaya göre fiziksel ve zihinsel sağlığımız için kritik derecede etkili olan bu madde, en yoğun şekilde kaparide bulunuyor.


Meyve ve sebzelerde bulunabilen bir flavonoid olan kuersetin, daha önce yapılan çalışmalarda zihinsel ve fiziksel performansı iyileştirmekle ve enfeksiyon riskini azaltmakla ilişkilendirilmişti. Araştırmacılar kuersetinin insan sağlığında oldukça etkili olan KCNQ gen ailesindeki potasyum iyon kanallarını düzenlediğini ve diyabet, kalp ritmi bozuklukları ve epilepsi de dahil olmak üzere birçok yaygın hastalıkla bağlantılı olabileceğini buldu. Araştırma aynı zamanda, binlerce yıldır gıda olarak ve tıbbi amaçlarla kullanılmakta olan kapari (Capparis spinosa) bitkisinin olgunlaşmamış çiçek tomurcuklarının bilinen en zengin ve doğal kuersetin kaynağı olduğunu doğruluyor.


Araştırmayı yöneten fizyoloji ve biyofizik profesörü ve UCI Tıp Fakültesi dekanı Geoffrey Abbott, kuersetin maddesinin terapötik ilaçlarda kullanımı için bu araştırmanın öncü olabileceğini ifade ediyor. Abbott’a göre, kapari tomurcuklarında bol miktarda bulunan kuersetin, sinir hücreleri de dahil olmak üzere vücuttaki hücrelerin işlevlerini iyileştirerek birçok hastalığın tedavisini destekleyebilir.


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Kaparinin bilinen diğer faydaları:

  • Kapari tomurcukları yüksek oranda flavonoid içerdiğinden, iyi bir antioksidan etkisi gösterir. Hücre hasarını önlemeye yardımcı olan antioksidanlar yaşlanmayı geciktirir, cildin ve saçların daha sağlıklı olmasını sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir.

  • Kapari, mineraller bakımından da oldukça zengindir. Bol miktarda demir, kalsiyum, bakır ve sodyum içeren kapari tomurcukları kemik ve diş sağlığını desteklemek, sindirimi düzenlemek ve kansızlığı önlemek için tüketilebilir.

  • İçeriğindeki A, B2 ve K vitaminleri bağışıklık sistemini destekler, belirli kanser türlerine karşı koruma sağlar, kemikleri güçlendirir ve adrenal fonksiyonları iyileştirerek enerji verir.

  • Yüksek oranda lif içerdiğinden sindirim sistemini destekler, kabızlığı önler.

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Referanslar: ''Proteins Required for Brain and Heart Function Activated by Pickled Capers'' (14 Temmuz 2020) Şuradan alındı: https://www.genengnews.com/news/proteins-required-for-brain-and-heart-function-activated-by-pickled-capers/?fbclid=IwAR0T6_noUnYvKDJxxSG0K9vwzo4IFzzHTDIzEvGjc36wnMmF6TVabg-9b8E

Gargi Bhattacharjee ''12 Amzing Benefits Of Capers For Skin, Hair And Health'' (23 Mayıs 2019) Şuradan alındı: https://www.stylecraze.com/articles/benefits-of-capers-for-skin-hair-and-health/

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