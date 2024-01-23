Kapadokya'dan kar manzaraları

Nev\u015fehirde d\u00fcn gece etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, Kapadokya'da bulunan peribacalar\u0131 beyaz \u00f6rt\u00fcyle kapland\u0131.. U\u00e7hisar beldesindeki G\u00fcvercinlik Vadisi yama\u00e7lar\u0131na tur otob\u00fcsleriyle gelen turistler, g\u00fcvercin ve ser\u00e7elere yem b\u0131rakt\u0131. . Turistler, kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ortaya \u00e7\u0131kan manzarada foto\u011fraf \u00e7ektirdi.. . . . . . . Haberin foto\u011fraflar\u0131 \u0130HA ve AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir..
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