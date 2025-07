Kanser ilaçları alzheimer'a karşı etkili olabilir

İlaç şirketleri Alzheimer tedavileri geliştirmekte zorlanırken, bilim insanları mevcut ilaçlardın bu hastalık üzerinde etkili olabileceklerini araştırıyor.

Bilim insanları, yaşlanan nüfus üzerinde giderek artan bir yük haline gelen Alzheimer hastalığının riskini azaltabilecek iki kanser ilacını tespit etti. Tıp dergisi Cell’de yayımlanan bir çalışmada, araştırmacılar; antipsikotiklerden antibiyotiklere kadar 1.300'den fazla aday ilacı tarayarak Alzheimer gibi şu anda tedavisi olmayan bir hastalığa iyi gelebilecek seçenekler aradı.

Bu ilaçlardan yalnızca 90’ı, Alzheimer’ı etkilediği düşünülen beyin hücresi genlerini hedef aldı. Bu 90 ilaçtan sadece beşi, insan hastalarda Alzheimer riskini gerçekten azaltabildiğine dair kanıt gösterdi. Araştırmacılar, beş ilaç içinden meme kanseri tedavisinde kullanılan ve kolon ile akciğer kanserinde kullanılan ilaçları fareler üzerinde denemeyi tercih etti.

Çalışmanın ortak yazarı Marina Sirota: "Kanser ilaçlarının öne çıkmasını beklemiyorduk" ifadelerini kullandı. Gerçekten de bu iki ilacın kombinasyonu, demans belirtileri göstermeye başlayan yaşlı farelerde hafıza ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmiş gibi göründü.

Bu sonuçların insanlar üzerinde de test edilmesi gerekiyor ve ilaçlar insanlarda daha az etkili olabilir. Ancak bu bulgu yine de önemli, çünkü ilaç firmaları Alzheimer için özel olarak geliştirilmiş ilaçlar üretmekte şu ana kadar zorlandı. Dr. Yadong Huang: "Yeni bir ilaç geliştirmek yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolara mal olabiliyor ve genellikle on yıldan fazla zaman alıyor. Buna karşılık, mevcut bir ilacı farklı bir hastalık için yeniden konumlandırmak genelde iki ya da üç yıl sürüyor ve klinik denemelere geçme maliyeti çok daha düşük oluyor. Şu ana kadar gerçekten etkili bir şekilde bilişsel gerilemeyi dramatik biçimde yavaşlatan bir ilaç üretemedik" açıklamasında bulundu.

