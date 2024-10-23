Spiral kanser mi yapıyor?

Danimarka'da yapılan bir kayıt çalışması, levonorgestrel salgılayan rahim içi araç (RİA) kullanan 50 yaşın altındaki kadınların, hormonal kontraseptif kullanmayan kadınlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek meme kanseri riskine sahip olduğunu gösterdi.

JAMA Network adlı dergide yayınlanan çalışma, levonorgestrel salgılayan RİA (rahim içi araç) kullanan kadınların meme kanseri riskinin arttığını öne sürdü. Bu, RİA'ların daha düşük risk taşıdığı düşünüldüğünde beklenmedik bir bulgu olarak nitelendirildi.

Hormonlu spiral meme kanseri riskini artırıyor mu?

Çalışma, Danimarka'da 15 ila 49 yaşları arasında levonorgestrel salgılayan RİA kullanan 78.000'den fazla kadını ele aldı ve bunları, RİA kullanmayan aynı sayıda kadınla karşılaştırdı.

Araştırma sonuçlarına göre; RİA kullanan kadınların meme kanserine yakalanma ihtimali, kullanmayan kadınlara göre istatiksel olarak %40 daha yüksekti; bu, diğer çalışmalarda oral kontraseptif hap alan kadınlar için gösterilen risk düzeyiyle aynıydı. Bu, beş yıl içinde 10.000 kadın başına tahmini 14 meme kanseri vakasının daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Çalışmanın yazarları, "Meme kanseri riski olan belli yaştaki kadınlar arasında hormonlu RİA kullanımındaki artış ve uzun süreli kullanımı göz önüne alındığında, meme kanseri riskine ilişkin bilgilerin, faydalar ve riskler hakkındaki tartışmalara eşlik etmesi gerektiğini" belirtti. Yazarlar aynı zamanda, çalışmanın sınırlamalarını da kabul ettiklerini; "bazı kadınlar spirali önerilen kullanım süresinden önce çıkarmış olabilir ve bu da potansiyel olarak riskin olduğundan az tahmin edilmesine yol açabilir. Sonuçlar, ölçülmeyen karıştırıcı unsurların hesaba katılmamasından da etkilenmiş olabilir." ifadeleriyle açıkladı ve "Doz-yanıt eksikliği, istatistiksel doğruluğun düşük olduğunu veya nedensel bir ilişkinin bulunmadığını gösterebilir" diye ekledi.

Kaynaklar: https://www.medpagetoday.com/hematologyoncology/breastcancer/112451, https://abcnews.go.com/GMA/Wellness/hormonal-iuds-increase-risk-breast-cancer-same-hormonal/story?id=114890362