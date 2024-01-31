Jersey sütü nedir? Jersey sütü faydaları nelerdir?

Piyasada bu kadar çok farklı süt çeşidi varken, hangisinin sizin için doğru olduğunu bilmek zor olabilir. Son zamanlarda popüler hale gelen Jersey sütü, aslında dünyadaki en kaliteli sütü üreten sığır ırkından elde edilmektedir. Peki Jersey sütü nedir? Jersey sütünün faydaları nelerdir? Jersey inek ırkının farkı? 

Jersey sütü nedir? Jersey sütü faydaları nelerdir?
Sağlık
Giriş: 31 Ocak 2024 11:39 Güncelleme: 31 Ocak 2024 11:42
ABONE OL

Jersey sütü nedir?

Jersey sütü, safkan Jersey ineklerinden elde edilen bir süttür. Kremsi tadı ve dokusuyla bilinen Jersey sütü, zengin lezzeti seven süt içicileri arasında favori bir üründür. Jersey sütü sizin için iyi mi Jersey inekleri saf, besleyici ve sağlık faydaları ile dolu süt üretir. Yağ, protein ve kalsiyum bakımından zengin ve kaliteli bir süt türüdür.


Jersey sütünün faydaları nelerdir?

Jersey sütünün pek çok faydası vardır. Fosfor, potasyum ve riboflavin size enerji vermeye yardımcı olur. A2 proteinleri diyabet ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere bir dizi hastalığın önlenmesinde rol oynayabilir. Ayrıca organik süt ürünlerini tercih ettiğinizde, kimyasalların ve böcek ilaçlarının kötü etkilerinden korunmuş olursunuz. Sütün en iyi ve en faydalı haline kavuşmuş olursunuz.


Kemik sağlığını iyileştirir

Hepimiz yüksek kaliteli süt ürünlerinin dişlerimiz ve kemiklerimiz için iyi olduğunu biliyoruz, ancak Jersey sütünün diğer inek ırklarından elde edilen sütten %20 daha fazla kalsiyum içerdiğini biliyor muydunuz?


Jersey inekleri doğal olarak yüksek kalsiyum içeriğine sahip süt üreterek kemiklerin güçlenmesine ve çocuklarda kemik gelişiminin desteklenmesine yardımcı olur. Jersey sütü ayrıca kalsiyum emilimini artırmada önemli bir faktör olan D vitaminini yüksek oranda içerir. Jersey sütünde bulunan ve kemik gelişiminin yanı sıra sağlıklı bağışıklık sistemini de destekleyen B12 vitamini gibi diğer besin maddelerinden bahsetmiyoruz bile.


Bağırsak sağlığını destekler

Jersey sütünün en iyi bilinen faydalarından biri de sindirim sağlığı üzerindeki etkisidir. Jersey sütü sadece A2 proteinleri içerir. A1 içermez. Bunun, özellikle laktoz intoleransı olan kişiler için çok sayıda büyük faydası vardır.


Genel olarak A2 sütünün sindirimi, hem A1 hem de A2 proteinleri içeren sütlere kıyasla daha kolaydır. Hatta A2 sütünün bağırsak hareketlerini ve iltihaplanmayı etkileyebileceğini gösteren bazı kanıtlar bile vardır. Bunlar A2 sütünü sindirim sorunları veya hafif laktoz intoleransı olan kişiler için doğru seçim haline getirir. Bazıları için A2 süt içmek, intolerans semptomları hakkında endişelenmek zorunda kalmadan süt ürünleri tüketmenin faydalarını elde etmek anlamına gelir.


Kas sağlığını destekler

Jersey sütü, iyi kas sağlığının geliştirilmesinde önemli rol oynayan birçok vitamin ve besin maddesi içerir. Bunlar arasında A, E ve D vitaminlerinin yanı sıra kas kasılmalarını düzenlemeye yardımcı olan magnezyum ve potasyum da bulunmaktadır.


Jersey sütü diğer sütlerin çoğundan %18 daha fazla protein içerir ve bu protein yüksek kalitede olduğu ve tüm temel amino asitlerle donatıldığı için vücudunuzun parçalaması ve emmesi kolaydır. Protein, sağlıklı kasların yapı taşlarını oluşturur ve dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ayrıca bol miktarda 'iyi' veya 'sağlıklı' yağ içerir. Bunlar, kalbiniz ve kolesterolünüz de dahil olmak üzere bir dizi vücut sistemi için iyidir. Kas yapmanıza yardımcı olurlar ve önemli bir enerji kaynağıdır.


Beyin sağlığını güçlendirir

Jersey sütü beyin sağlığı ve bilişsel işlev üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. Jersey inekleri günlerini yeşil çimenlerde otlayarak geçirerek omega-3 ve diğer faydalı yağ asitleri bakımından yüksek süt üretirler. Bunlar konsantrasyon ve hafızayı desteklemede önemli bir rol oynar. Hatta ruh halini düzenlemeye bile yardımcı olabilirler.


Süt doğal olarak çinko ve A, B1 ve B12 vitaminleri gibi bol miktarda vitamin ve mineralle doludur. Bu besinler hafızayı ve beyin fonksiyonlarını destekler. Odaklanmaya yardımcı olabilir ve unutkanlığa ve bilişsel gerilemeye karşı koruma sağlayabilir.


Süt dışındaki kalsiyum kaynakları
Süt dışındaki kalsiyum kaynakları

Jersey sütü ve normal süt arasındaki fark nelerdir?

Süt seçimi söz konusu olduğunda çok çeşitli seçenekler vardır. Bitki bazlı alternatiflerden geleneksel inek sütüne kadar pek çok seçenek mevcuttur. Jersey sütü, son yıllarda popülerlik kazandığını gördüğümüz zengin, kremsi ve lezzetli sütü ile tek başına duruyor.


1. Daha yüksek yağ içeriği

Jersey inekleri, diğer inek ırklarına kıyasla yağ içeriği daha yüksek süt üretmeleriyle bilinir. Aslında, Jersey sütü Holstein ineklerinden elde edilen süte göre %20'ye kadar daha fazla tereyağı içerir. Bu daha yüksek yağ içeriği Jersey sütüne daha zengin ve kremsi bir tat verir, bu da onu kahve, çay veya daha zengin bir lezzet gerektiren diğer tariflerde kullanım için mükemmel bir seçim haline getirir.


2. Daha fazla besin

Jersey sütü, diğer süt türlerine kıyasla besin maddeleri açısından da daha yüksektir. Araştırmalar, Jersey sütünün diğer inek türlerinden elde edilen sütten daha fazla protein, kalsiyum ve B12 vitamini içerdiğini göstermiştir. Ayrıca Jersey sütü, vücutta A vitaminine dönüştürülen beta-karoteni daha fazla içerir. A vitamini sağlıklı görme, cilt ve bağışıklık fonksiyonlarının korunması için önemlidir.


3. Daha iyi sindirilebilirlik

Laktoz intoleransı olan veya sütü sindirmekte zorlanan birçok kişi Jersey sütünün sindiriminin daha kolay olduğunu düşünmektedir. Bunun nedeni Jersey ineklerinin sindirim sistemimiz tarafından daha kolay parçalanan farklı bir beta-kazein proteini türüne sahip süt üretmesidir. Buna ek olarak, Jersey sütünün daha yüksek yağ içeriği laktoz emilimini yavaşlatarak sindirim sistemini daha kolay hale getirebilir.


4. Yerel kaynak kullanımı

Jersey inekleri, çeşitli iklimlerde gelişebilen dayanıklı bir ırktır ve bu da onları yerel çiftçiler için mükemmel bir seçim haline getirir. Jersey sütü üreten yerel mandıra çiftçilerinin desteklenmesi, yerel ekonomilerin desteklenmesine ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, yerel süt ürünleri satın almak, sütün uzun mesafelere taşınmasıyla ilişkili karbon ayak izinin azaltılmasına yardımcı olabilir.


Jersey sütü fiyatı nedir?

3 litrelik Jersey Çiğ Sütünün, en düşük fiyatı 180 TL'dir. Piyasadaki fiyatları ise 180 - 220 TL arasında değişmektedir.



Kaynak: "Why Choose Jersey Milk? The Health Benefits You Didn’t Know". Şuradan alındı: https://www.jerseygirlorganics.co.nz/post/why-choose-jersey-milk. (08.11.2021).

Gippsland Jersey. "Why choose Jersey Milk over other milk types?". Şuradan alındı: https://gippslandjersey.com.au/blogs/news/why-choose-jersey-milk-over-other-milk-types


Sütün bilmediğiniz 20 farklı kullanım şekli

Süt sadece içilir diye düşünüyorsanız öyle olmadığını görmeniz için bu 20 maddeye bakmanızı öneririz.

20
1-Daha parlak ve sağlıklı bir cilt için: Yarım bardak sütü yüzünüze sürün. Yarım saat bekledikten sonra durulayın.
2-Güneş yanıklarına süt sürün: Bir parça pamuğun üzerine ılık süt dökün ve güneş yanığı olan bölgenin üzerine sürün.
3-İnatçı makyajı süt ile çıkarın: Süt tozu ve su ile macun kıvamında bir krem elde edin ve makyajınızı bununla temizleyin. Daha sonra ılık su ve yumuşak bir havlu yardımıyla durulayın.
4-Böcek ısırıkları için birebir: Süt, su ve tuz ile bir karışım elde edin. Bunu böceğin ısırdığı bölgeye uygulayın.
5-El ve ayaklarınızda nasırlar mı oluştu? Nasırlı bölgeye günde üç kez soğuk süt uygulayın ve her geçen gün nasırın azaldığını gözlemleyin.
6- Kendi traş kreminizi yapın: Yüzünüze ya da bacaklarınıza kullanabileceğiniz bu kremi yapmak çok basit. Süt tozu ve süt ile krem kıvamında bir karışım elde edin ve kullanın. Sonuçtan memnun kalacaksınız.
7-Yüzyıllardır insanlar yumuşak bir cilt için süt banyosu yapar. Bir bardak sütü banyonuza ekleyin. Kleopatra gibi hissedin!
8-Yaz ve sonbahar kamp yapmak için ideal ama zehirli sarmaşıklar tatilinizi bozabilir. Eğer cildiniz zehirli sarmaşıkla temas ederse bu bölgeye hemen soğuk sütle pansuman yapın.
9-Masaj yağları kendi başlarına çok ağır olabilir. Onları yumuşatmak için sütle karıştırmayı deneyin.
10-Parmaklarınız bahçede çalışmaktan leke leke mi oldu? Sütün içine yarım limon sıkın ve parmaklarınızı bu karışıma batırın.
11-Evdeki tadilat işlerinden sonra elleriniz kuru ve sert mi? Yulaf ve sütü karıştırarak elde ettiğiniz karışımla ellerinizi temizleyin ve sıcak suyla durulayın.
12- Elinizde fazladan balık var ve daha sonra kullanmak için dondurmak mı istiyorsunuz? Balıkları süte batırın. Böylece tazeliğini koruyacaktır.
13-Gümüşleriniz parlaklığını yitirdi mi? Bozulmuş sütünüzü kullanmak için mükemmel bir fırsat. Gümüşlerinizi bozuk sütün içinde yarım saat bekletin daha sonra yıkayıp durulayın.
14- Deri çanta ve ayakkabılarınızı parlatmak için bir parça pamuğun üzerine süt dükün. Kurutun ve parlatın.
15- Süt mısırını evde hazırlayın: Mısırlarınızı içine süt eklediğiniz suda kaynatın, mısırlar daha tatlı ve lezzetli olacak.
16- Kıyafetlerdeki mürekkep lekesini çıkarmak için eşit ölçüde süt ve limon suyunu karıştırın.
17- Mobilyalarınızı parlatmak için limon ve süt karışımına kokusunu sevdiğiniz bir yağı karıştırın.
18- Porselenlerinizdeki çatlakları gidermek için onları sütle dikkatli bir şekilde kaynatabilirsiniz.
19- Bitkilerinizin üzerinde biriken toz onların parlaklığını engeller. Süte batırılmış bir bez ile yapraklarını silin ve su ile durulayın.
20- Yemek tarifinizde krema var ve evde krema yok mu? Bir bardak süt ile süt tozunu karıştırarak krema elde edebilirsiniz.



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.