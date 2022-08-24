Jennifer Lopez ve Ben Affleck evlendi!

Hollywood'un en g\u00f6zde \u00e7ifti 'Bennifer'\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnden ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler geldi.. 17 y\u0131l sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck \u00e7iftinin Amerika'n\u0131n Georgia eyaletindeki 8.9 milyon dolarl\u0131k malikanesinde bir t\u00f6ren ger\u00e7ekle\u015ftirildi.. Lopez'in gelinli\u011fiyle ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc payla\u015fan Vogue dergisi, Ben Affleck ve \u00e7iftin t\u00fcm \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n da Ralph Lauren giydi\u011fini payla\u015ft\u0131.. Lopez, d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne dair ilk g\u00f6rselleri OnTheJLo.com adl\u0131 ki\u015fisel web sitesinde payla\u015ft\u0131.. . .
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