İnflamatuar Bağırsak Hastalığı ve menopoz

Kadınların adet döngülerinde ve menopozda rol oynayan hormonlar, İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarının gidişatını etkileyebiliyor.

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı ve menopoz
Sağlık
16 Aralık 2020 Çarşamba

Crohn Hastalığı, ülseratif kolit ve indeterminit kolit gibi rahatsızlıkları da içeren İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (İBH), çoğunlukla 15 ila 35 yaşlar arasında teşhis ediliyor. Bilinen bir tedavisi bulunmayan bu hastalıklar, kişiyi ömrü boyunca etkileyebiliyor.


Kadınlarda adet döngüsünde, hamilelikte ve menopoz sürecinde de önemli rol oynayan hormonal değişimler, İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarının da seyrini etkileyebiliyor.


Crohn hastalığına dair bunları biliyor musunuz?
Crohn hastalığına dair bunları biliyor musunuz?

Menopoz süreci İnflamatuar Bağırsak Hastalığını nasıl etkiler?

Yapılan bir araştırmada, menopoz dönemindeki 456 kadın incelendi. Araştırmaya katılan kadınların %65’i, İBH semptomlarında bir değişiklik olmadığını belirtti ancak %16’sı, belirtilerin önemli ölçüde arttığını ifade etti. Katılımcıların %18’inde ise, İBH semptomlarında hafif artış görüldü. Araştırmacılar aynı zamanda, daha ileri bir yaşta (30’lu yaşlardan sonra) İBH teşhisi konulmuş kadınlarda belirtilerin artmasının daha yaygın olduğunu buldular.


Yapılan bir başka araştırmada, Crohn Hastalığı teşhisi konmuş kadınların menopoza daha erken girebileceği ortaya kondu.


Daha küçük çaplı bir başka araştırma bulgularına göre de, menopoz sürecinde hormon replasman terapisi alan kadınlarda İBH semptomlarının daha seyrek görülebildiği ortaya çıktı.


Menopoz sürecinin asıl nedeni, vücutta adet döngüleri boyunca yükselip alçalarak doğurganlık işlevlerini yerine getiren östrojen ve progesteron hormonlarının azalmaya başlamasıdır. Hormonlardaki bu düşüş, menopoz belirtileri olarak da bilinen sıcak basmaları, huzursuzluk gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu tür belirtilerle baş etmeyi kolaylaştırmak için, çoğu zaman hormon replasman terapisi önerilir. Böylece vücutta aniden düşmeye başlayan hormonlar yapay olarak bir miktar takviye edilerek, belirtilerin önüne geçilmesi amaçlanır.


Hormon replasman terapisi, menopoz belirtilerinin giderilmesi ile ilgili önemli sonuçlar elde edilmesini sağlasa da, yapılan araştırma sonuçları bu terapinin uzun vadeli zararlı etkileri olabileceğini de ortaya koydu. Özellikle meme kanseri ve kalp hastalığı riskindeki artıştan dolayı, yapay hormon takviyelerine şüphe ile yaklaşıldı ve yeni tedavi yöntemleri olası riskleri en aza indirgeyecek, kişiye özel uygulanacak şekilde tasarlanmaya başlandı.


Öte yandan, yapılan geniş çaplı bir araştırmada, menopoz sürecindeki 100 binden fazla kadın incelendi ve ülseratif kolit hastalığı ile hormon replasman terapisi arasında bir bağlantı bulundu. Daha önce İBH ya da kanser geçmişi bulunmayan kadınlarda, menopozda hormon takviyesi almaya başladıktan sonra bir tür inflamatuar bağırsak hastalığı olan ülseratif kolit riski artmıştı.


Tüm bu araştırmaların ışığında uzmanlar, İnflamatuar Bağırsak Hastalığı bulunan kadınların menopoz sürecinde hormon replasman tedavisi alırken dikkatli olması gerektiği konusunda hemfikir.



Referanslar:

Amber J. Tresca. "Inflammatory Bowel Disease and Menopause". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/inflammatory-bowel-disease-and-menopause-4800788#citation-5.



Bağırsaklarınız değil, beyniniz sizi yönetsin!
Bağırsaklarınız değil, beyniniz sizi yönetsin! Sizi beyniniz değil, bağırsaklar...
Kadınlarda Alzheimer hastalığı için hormon tedavisi Kadınlarda daha sık görüldüğü te...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.