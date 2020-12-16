İnflamatuar Bağırsak Hastalığı ve menopoz

Crohn Hastalığı, ülseratif kolit ve indeterminit kolit gibi rahatsızlıkları da içeren İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (İBH), çoğunlukla 15 ila 35 yaşlar arasında teşhis ediliyor. Bilinen bir tedavisi bulunmayan bu hastalıklar, kişiyi ömrü boyunca etkileyebiliyor.

Kadınlarda adet döngüsünde, hamilelikte ve menopoz sürecinde de önemli rol oynayan hormonal değişimler, İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarının da seyrini etkileyebiliyor.

Menopoz süreci İnflamatuar Bağırsak Hastalığını nasıl etkiler?

Yapılan bir araştırmada, menopoz dönemindeki 456 kadın incelendi. Araştırmaya katılan kadınların %65’i, İBH semptomlarında bir değişiklik olmadığını belirtti ancak %16’sı, belirtilerin önemli ölçüde arttığını ifade etti. Katılımcıların %18’inde ise, İBH semptomlarında hafif artış görüldü. Araştırmacılar aynı zamanda, daha ileri bir yaşta (30’lu yaşlardan sonra) İBH teşhisi konulmuş kadınlarda belirtilerin artmasının daha yaygın olduğunu buldular.

Yapılan bir başka araştırmada, Crohn Hastalığı teşhisi konmuş kadınların menopoza daha erken girebileceği ortaya kondu.

Daha küçük çaplı bir başka araştırma bulgularına göre de, menopoz sürecinde hormon replasman terapisi alan kadınlarda İBH semptomlarının daha seyrek görülebildiği ortaya çıktı.

Menopoz sürecinin asıl nedeni, vücutta adet döngüleri boyunca yükselip alçalarak doğurganlık işlevlerini yerine getiren östrojen ve progesteron hormonlarının azalmaya başlamasıdır. Hormonlardaki bu düşüş, menopoz belirtileri olarak da bilinen sıcak basmaları, huzursuzluk gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu tür belirtilerle baş etmeyi kolaylaştırmak için, çoğu zaman hormon replasman terapisi önerilir. Böylece vücutta aniden düşmeye başlayan hormonlar yapay olarak bir miktar takviye edilerek, belirtilerin önüne geçilmesi amaçlanır.

Hormon replasman terapisi, menopoz belirtilerinin giderilmesi ile ilgili önemli sonuçlar elde edilmesini sağlasa da, yapılan araştırma sonuçları bu terapinin uzun vadeli zararlı etkileri olabileceğini de ortaya koydu. Özellikle meme kanseri ve kalp hastalığı riskindeki artıştan dolayı, yapay hormon takviyelerine şüphe ile yaklaşıldı ve yeni tedavi yöntemleri olası riskleri en aza indirgeyecek, kişiye özel uygulanacak şekilde tasarlanmaya başlandı.

Öte yandan, yapılan geniş çaplı bir araştırmada, menopoz sürecindeki 100 binden fazla kadın incelendi ve ülseratif kolit hastalığı ile hormon replasman terapisi arasında bir bağlantı bulundu. Daha önce İBH ya da kanser geçmişi bulunmayan kadınlarda, menopozda hormon takviyesi almaya başladıktan sonra bir tür inflamatuar bağırsak hastalığı olan ülseratif kolit riski artmıştı.

Tüm bu araştırmaların ışığında uzmanlar, İnflamatuar Bağırsak Hastalığı bulunan kadınların menopoz sürecinde hormon replasman tedavisi alırken dikkatli olması gerektiği konusunda hemfikir.

Referanslar:

Amber J. Tresca. "Inflammatory Bowel Disease and Menopause". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/inflammatory-bowel-disease-and-menopause-4800788#citation-5.