Östrojen hormonu Alzheimer hastalığını nasıl etkiler?

Kadınların erkeklere kıyasla daha uzun ömürlü olmasına bağlı olarak, Alzheimer hastalığının kadınlarda daha sık görüldüğüne işaret eden bazı veriler mevcut. Daha önce yapılan araştırmalar, kadınların bu hastalığa daha çok yakalanmasının menopoz süreci ile ilişkili olabileceğini ortaya koymuştu ancak bu riskin nasıl yönetilebileceğini inceleyen araştırmalar konusunda hala yeterince araştırma yapılmamıştı.

Yakın zamanda Alzheimer Hastalığı Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmada, hayvanlar üzerinde hormonal incelemeler yapıldı ve östrojen replasman tedavisinin kadınlarda Alzheimer hastalığının gelişmesine ve ilerlemesine karşı etkili olabileceği ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar bu çalışmada Alzheimer hastalığını yönetmek için hormon replasman tedavisinin ne şekilde kullanılabileceğini ana konu olarak belirlemiş olsa da, kadınlarda daha sık görülen Alzheimer riskini değerlendirme açısından da daha geniş bir risk faktörü yelpazesi sunmuş oldular. Buna göre, önceki çalışmaların verileriyle de uyumlu olarak yaş, doğurganlık evresi, hormon seviyeleri ve diğer medikal risklerle etkileşimler de hastalığın gelişmesini ve seyrini önemli ölçüde etkileyebiliyor.

İtalya’daki Torino Üniversitesi'nde Cavalieri Ottolenghi Vakfı (NICO) Nörobilim Bölümü ve Sinirbilimi Enstitüsü'nden yardımcı araştırmacı Dr. Elena Tamagno, "son yapılan epidemiyolojik araştırmalar gösterdi ki, Alzheimer hastalarının 3’te 2’si kadın” diyor, “Ve bu gerçek yalnızca yaşam sürelerinin daha yüksek olmasına bağlanamaz. Estradiol (östrojen) hormonunun azalması, kadınlarda bilişsel işlevin azalmasına yol açan faktörlerden biri olabilir."

Östrojen tedavisi Alzheimer’ı nasıl etkileyecek?

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde araştırmacılar, östrojen replasmanının (yapay östrojen hormonu takviyesinin) antioksidan aktivite yoluyla Alzheimer hastalığından etkilenen sinir hücrelerinin patolojik hale gelmesini tersine çevirebildiğini buldular. İtalya'daki Genova Üniversitesi Geriatrik Tıp Birimi’nden yardımcı araştırmacı Massimo Tabaton'a göre, "sonuçlar erken menopoz sonrasında uygulanacak östrojen replasman tedavisinin Alzheimer hastalığına karşı koruyucu olabileceğini de öne sürüyor.”

Referanslar: Eliza Sullivan, ''Hormone Therapy May Be An Effective Preventive Treatment For Alzheimer's In Women'' (3 Eylül 2020) Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/estrogen-alzheimers-in-women-study