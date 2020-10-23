Östrojen hormonu Alzheimer hastalığını nasıl etkiler?

Kadınlarda daha sık görüldüğü tespit edilen Alzheimer hastalığı tedavisi için hormon replasman terapilerinin etkili olabileceği düşünülüyor.

Östrojen hormonu Alzheimer hastalığını nasıl etkiler?
Sağlık
23 Ekim 2020 Cuma

Kadınların erkeklere kıyasla daha uzun ömürlü olmasına bağlı olarak, Alzheimer hastalığının kadınlarda daha sık görüldüğüne işaret eden bazı veriler mevcut. Daha önce yapılan araştırmalar, kadınların bu hastalığa daha çok yakalanmasının menopoz süreci ile ilişkili olabileceğini ortaya koymuştu ancak bu riskin nasıl yönetilebileceğini inceleyen araştırmalar konusunda hala yeterince araştırma yapılmamıştı.


Yakın zamanda Alzheimer Hastalığı Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmada, hayvanlar üzerinde hormonal incelemeler yapıldı ve östrojen replasman tedavisinin kadınlarda Alzheimer hastalığının gelişmesine ve ilerlemesine karşı etkili olabileceği ortaya çıkarıldı.


Alzheimer hakkında bunları biliyor musunuz?
Alzheimer hakkında bunları biliyor musunuz?

Araştırmacılar bu çalışmada Alzheimer hastalığını yönetmek için hormon replasman tedavisinin ne şekilde kullanılabileceğini ana konu olarak belirlemiş olsa da, kadınlarda daha sık görülen Alzheimer riskini değerlendirme açısından da daha geniş bir risk faktörü yelpazesi sunmuş oldular. Buna göre, önceki çalışmaların verileriyle de uyumlu olarak yaş, doğurganlık evresi, hormon seviyeleri ve diğer medikal risklerle etkileşimler de hastalığın gelişmesini ve seyrini önemli ölçüde etkileyebiliyor.


İtalya’daki Torino Üniversitesi'nde Cavalieri Ottolenghi Vakfı (NICO) Nörobilim Bölümü ve Sinirbilimi Enstitüsü'nden yardımcı araştırmacı Dr. Elena Tamagno, "son yapılan epidemiyolojik araştırmalar gösterdi ki, Alzheimer hastalarının 3’te 2’si kadın” diyor, “Ve bu gerçek yalnızca yaşam sürelerinin daha yüksek olmasına bağlanamaz. Estradiol (östrojen) hormonunun azalması, kadınlarda bilişsel işlevin azalmasına yol açan faktörlerden biri olabilir."


Gençlikteki beyin yapısına tekrar dönmek mümkün mü?
Gençlikteki beyin yapısına tekrar dönmek mümkün mü?

Östrojen tedavisi Alzheimer’ı nasıl etkileyecek?

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde araştırmacılar, östrojen replasmanının (yapay östrojen hormonu takviyesinin) antioksidan aktivite yoluyla Alzheimer hastalığından etkilenen sinir hücrelerinin patolojik hale gelmesini tersine çevirebildiğini buldular. İtalya'daki Genova Üniversitesi Geriatrik Tıp Birimi’nden yardımcı araştırmacı Massimo Tabaton'a göre, "sonuçlar erken menopoz sonrasında uygulanacak östrojen replasman tedavisinin Alzheimer hastalığına karşı koruyucu olabileceğini de öne sürüyor.”


Beyninizdeki toksinleri uyku ile temizleyin
Beyninizdeki toksinleri uyku ile temizleyin


Referanslar: Eliza Sullivan, ''Hormone Therapy May Be An Effective Preventive Treatment For Alzheimer's In Women'' (3 Eylül 2020) Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/estrogen-alzheimers-in-women-study

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.