İndüksiyonla doğum nedir?

Beklenen doğum tarihinde doğumun başlamaması durumunda veya hamilelikle ilgili bir sağlık komplikasyonu varsa, doktorunuz doğumu tıbbi müdahale ile başlatmayı önerebilir. Doğumun yapay olarak başlatılması eylemine tıp dilinde “doğum indüksiyonu” denir.

Anne adayı veya bebeğin sağlığı için risk taşıyan durumlarda veya doğum sürecinin durması ve ilerlememesi durumunda indüksiyonlu doğuma başvurulabilir. Bu noktada “Doğumu başlatmak için ne yapılır?” sorusu gündeme gelir. İşte yanıtları…

Doğumu başlatmak için ne yapılır?

Doktorunuz öncelikle rahim ağzını kontrol eder. İndüksiyonlu doğumun faydalarını, olası risklerine karşı değerlendirir. Doğum indüksiyonu boyunca doktorunuz, doğumu iyi tolere ettiğinden emin olmak için fetüsü izler.

Doğumu tetiklemenin birkaç yolu vardır. Bunlardan birkaçı:

Doğuma hazırlamak için rahim ağzını yumuşatmak, inceltmek (silmek) ve açmak (genişletmek) için anne adayına ilaç verilmesi

Anne adayına, kasılmalara neden olacak ilaçlar verilmesi (Bu, genellikle doğumun kendi başına ilerlemesi durduğunda uygulanır.)

Servikal olgunlaştırıcı balon ile rahim ağzının olgunlaştırılması ve rahim kanallarının genişletilmesi

Doğumu yapay olarak başlatmanın nedenleri

Doğumun tetiklemesinin ve suni yollarla başlatılmasının ana nedeni sizin ve fetüsün sağlığını korumaktır. Sağlık uzmanınız aşağıdaki durumlarda doğumun tetiklenmesini önerebilir:

Beklenen doğum tarihinin üzerinden iki veya daha fazla hafta geçmesi

Hamileliğin 41. haftasına ulaşıldığında plasentanın artık çalışmama ihtimali. Bu, fetüsün ihtiyaç duyduğu oksijeni veya besinleri alamayabileceği anlamına gelir.

Amniyotik kesenin “kırılması” (suyun gelmesi), ancak kasılma yani bilindik ifadeyle doğum sancılarının başlamaması

Fetusun büyümesinin durması

Yeterli amniyotik sıvının olmaması

Plasentanın rahim duvarından ayrılması (plasentanın ayrılması)

Rahimde enfeksiyonun varlığı (koryoamniyonit)

Hızlı/aceleci doğum (presipite) geçmişi

Doğum sancısının olması ancak doğumun ilerlememesi

Geçmişte ölü doğum öyküsü

Doğum nasıl başlatılır?

Doğumu tıbbi müdahale ile başlatmak, kadın-doğum uzmanınızın kullandığı indüksiyon yöntemine bağlıdır. Aynı zamanda rahim ağzınızın ne kadar yumuşak (veya olgun) olduğuna da bağlıdır. Olgunlaşma, rahim ağzınızın ne kadar açık (genişlemiş) ve ince (silinmiş) olduğunu ifade eder. Doğumu başlatmadan önce, sağlayıcınız rahim ağzınızı inceleyerek ne kadar "olgun" olduğunu görecektir. Doğumu doğal yöntemlerle başlatma yöntemlerini merak ediyorsanız bu yazıyı okuyabilirsiniz.

Rahim ağzınız sert ve kapalıysa doğumu başlatmanın ilk adımı rahim ağzınızı olgunlaştırmaktır. Rahim ağzınız zaten olgunlaşmaya başlıyorsa, bu durum doktorunuzun indüksiyona yaklaşımını değiştirebilir. Doğum yaptığınız hastanenin ekibi, çeşitli yöntemlerden bir veya daha fazlasını önerebilir. Bu, rahim ağzınızın ne kadar yumuşak olduğuna ve genişlemiş veya silinmiş olup olmadığına bağlıdır. Rahim ağzınız silinmemiş veya genişlememişse, hekiminiz önce rahim ağzınızı olgunlaştırmak için çeşitli yöntemler kullanabilir.

Zarların soyulması: Kadın-doğum yetkilisi, eldivenli parmağını amniyotik keseyi rahminize bağlayan zarların üzerinden geçirir. Bu eylem, prostaglandinler adı verilen bazı doğal kimyasalların salınmasına neden olur. Bu kimyasallar rahim ağzınızı yumuşatır ve kasılmaların başlamasına yardımcı olur. Bu herkeste işe yaramayabilir ama doğumu başlatmak için iyi bir ilk girişimdir.

Prostaglandinler: Prostaglandinler vücudunuzda hormon gibi davranan maddelerdir. Rahim ağzınızı yumuşatmaya ve olgunlaştırmaya yardımcı olurlar. Doktorunuz doğumu başlatmak için size bir hap içinde veya vajinanıza fitil olarak prostaglandinler verebilir.

Balon kateteri: Hekiminiz, üstünde balon bulunan küçük bir tüpü rahim ağzınıza yerleştirir. Daha sonra balonu salinle doldurup genişlemesini sağlar. Bu basınç rahim ağzınızı olgunlaştırabilir ve genişlemesine yardımcı olabilir.

Rahim ağzınız olgunlaştığında, kadın-doğum uzmanınız rahim kasılmalarınızın yoğunluğunu artırmak için aşağıdaki yöntemleri önerebilir. Kasılmalar bebeğinizin doğum kanalına doğru itilmesine yardımcı olur.

Amniyotomi: Sağlık uzmanınız, amniyotik kesenizi kırmak için rahim ağzınıza küçük, plastik bir kanca yerleştirir. Bu işlem için rahim ağzınızın kısmen genişletilmesi ve silinmesi gerekir. Bu acı verici değildir.

Oksitosin (Pitosin): Oksitosin vücudunuzda kasılmalara neden olan hormondur. Doktorunuz, doğum kasılmalarını başlatmak veya hızlandırmak için size insan yapımı (sentetik) oksitosin verebilir. Oksitosin, damar yoluyla verilir.

Doğum indüksiyonu hangi haftada yapılır?

Doğum indüksiyonunun zamanlaması hamileliğinizin gidişatına ve fetus sağlığına bağlı olarak değişir. Hekimler, doğumu başlatmanın risklerini ve faydalarını tartarlar. İdeal olarak, doğumu başlatmak için hamileliğin 39. haftasına kadar beklerler. Ancak fetüsün sağlığı risk altındaysa doğumu 39. haftadan önce başlatmak en güvenli seçenek haline gelebilir.

Doğum indüksiyonu ne kadar sürer?

Doğuma yapılan tıbbi müdahalenin ne olacağı ve ne kadar süreceği, duruma göre değişir. Bazı bünyeler doğum indüksiyonuna çok hızlı yanıt verirken, bazılarının yanıt vermesi birkaç saat sürebilir. Doğumun ne kadar sürebileceğini konusunda herhangi bir kural yoktur. Ancak insanların çoğunluğu indüksiyondan sonraki 24 saat içinde "aktif" doğuma geçer. Aktif doğum, rahim ağzınızın yaklaşık 6 santimetreye (cm) ulaşmasıdır.

Doğumu tetiklemenin avantajları nelerdir?

Doğum indüksiyonu, hamileliğin devam etmesinden veya doğumun kendi kendine başlamasına veya ilerlemesine izin verilmesinden kaynaklanan komplikasyon riskini azaltır.

Doğumu başlatmanın riskleri nelerdir?

Doğumun başlatılmasına dair olası riskler, sağlık uzmanınızın seçtiği yönteme bağlıdır. Bununla birlikte birçok doktor, faydaların risklerden daha ağır basması nedeniyle doğum indüksiyonunu seçmektedir. Durumunuza göre sizin için en iyi neyin işe yarayacağına yalnızca doktorunuz karar verebilir.

Doğum indüksiyonunun ne zaman gerçekleştiğine bağlı olarak, zaten epidural almış olabilirsiniz. Bu durumda hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz veya doğum ağrıları çok yoğun hale geldiğinde doktorunuz epidural önerebilir.

Çok fazla oksitosinin çok hızlı alınması gibi bazı yöntemler rahminizin aşırı uyarılmasına neden olabilir. Bu aşırı uyarılma rahminizin çok sık kasılmasına neden olabilir. Çok sık kasılmalar, göbek kordonu ve fetüsün kalp atış hızı sorunları da dahil olmak üzere komplikasyonlara yol açabilir. Unutmayın ki her doğum farklıdır ve doktorunuz doğumun gidişatına göre yardımlı vajinal doğum veya sezaryen doğumu gündeme getirebilir.

Çoğu durumda, doğum indüksiyonundan sonra iyileşme, kendi kendine başlayan doğumun ardından iyileşmeyle aynıdır.

Referans: Cleveland Clinic. "Induced Labor". Şuradan alındı: https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17698-labor-induction