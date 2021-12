İlk buluşmada hangi sorular sorulur?

İlk buluşmanın en önemli iki sorusu muhakkak ki ne giyeceğim ve ne diyeceğimdir. Tabii ki sohbeti akıcı tutmak istersiniz ancak aynı zamanda havadan sudan bir sohbetin ilerisine geçmek ve çıktığınız kişi hakkında gerçekten bir fikir edinebilme alanına girmesini de istersiniz. Bu 24 soru, karşınızdaki insanı sıkmadan ve sorguya çekmeden size onları yakından tanıma fırsatı verebilir.

İlk buluşmada ne sorulur?

1- Şu anda herhangi bir yere seyahat edebilseydin, nereye giderdin?

Cevap 'hiçbir yerde' ise, daha içe kapanık biri demektir. Soru bir dizi varış noktasını ortaya çıkarıyorsa, onları neyin heyecanlandırdığını ve neyin çekici olduğunu keşfedeceksiniz.

2- Öğrenmek istediğin bir şey var mı?

Bu soru, kişinin kendisini geliştirmek mi yoksa iyileştirmek mi istediğini ve nasıl olduğunu anlamanızı sağlar. Kişinin ilgi alanlarını ve isteklerini gösterebilir. Bunların sizinkiyle uyumlu olup olmadığını ve bu konuda nasıl hissettiğinizi düşünebilirsiniz.

3- Senin hakkında tahmin edemeyeceğim bir şey nedir?

Bu soru biraz flört içeriyor ve karşınızdakine istedikleri kadar çok veya az açıklama yapma özgürlüğü veriyorsunuz.

4- Dünyadaki en sevdiğin yer neresi?

Bu, tatile gitmek istedikleri yerleri veya nasıl yaşamak istediklerini gösterebileceğinden, yaşam tarzlarına bir göz atmanıza yardımcı olabilir.

5- Hayalinizdeki meslek nedir?

Onları neyin motive ettiğini ve ilham verdiğini keşfederken, sizinkiyle uyuşan veya çatışan değerleri ve karakter özelliklerini keşfedeceksiniz.

6- Gurur duyduğun bir şey nedir?

Bu soru onun için neyin anlamlı olduğu konusunda fikir verebilir ve değerlerini gösterebilir. Bu, öz farkındalıklarını da görmeniz için bir şans.

7- Geçiminizi sağlamak için çalışmak zorunda olmasaydınız, zamanınızı nasıl geçirirdiniz?

Bu, size diğer kişinin değerleri ve ilgi alanları hakkında bilgi verir. Sizinkilerle uyuşmuyorsa, bunu bir an önce öğrenmek en iyisidir.

8- Yemediğin bir şey var mı?

Bu, herhangi bir garip akşam yemeği randevusunu önleyebilir. Ancak rahat edemeyeceğinizi düşündüğünüz etik/kültürel/yaşam tarzı farklılıklarını da vurgulayabilir.

9- Burada yaşamakla ilgili seni en çok ne çekiyor?

Bu soruyla ortak noktalarınızın olup olmadığını öğreneceksiniz. Ortak ilgi alanlarınızı paylaştığınızı fark ederseniz, gelecekteki buluşmalar için daha çok konunuz olabilir.

10- Büyürken ne olmak istiyordun?

Bu soru içlerindeki çocuğa bir bakış sağlayıp size kişilikleri ve hayat yolculukları hakkında daha fazla bilgi verebilir.

11- Ailenden bahseder misin?

Nasıl cevap verdikleri, geçmişleri, yetiştirilmeleri ve neye değer verdikleri hakkında birçok fikir verebilir.

12- Bana arkadaşlarından bahseder misin?

Biriyle bir ilişkiye girmek istiyorsanız, arkadaşlarıyla da ilişkiye girdiğinizi bilmelisiniz. Ayrıca, başka insanlar hakkında konuşabilmek flörtünüzün üzerindeki baskıyı azaltır.

13- En sevdiğin TV programları neler?

İnsanların ilgi alanları, izlemekten hoşlandıkları şeylere yansır. Haberleri izlemeye saatlerini ayırırlarsa ve yalnızca spordaki önemli olayları izlerseniz, gelecekteki tarihler için bir şansınız olup olmadığını çok yakında öğrenirsiniz.

14- Hayatın bir film olsaydı seni kim oynardı?

Bu, kendilerini nasıl gördüklerini öğrenmek ve size çekici gelip gelmediklerini görmek için karakter özelliklerini anlamak için bir fırsat.

15- Ne okumayı seversin?

İnsanların ilgi alanları ve merakları, gerçek yaşam tercihlerinde kendini gösterir. İnsanların ne okumaktan hoşlandıklarını bulmak, onların entelektüel ilgi alanlarını ve tutkularını ortaya çıkarır.

16- Bir günlüğüne herhangi biri olabilseydin bu kim olurdu?

Bu sorunun cevabı, kişilikleri ve motivasyonları/ilhamları ve ayrıca hayran oldukları nitelikler hakkında daha fazla bilgi verebilir.

17- Hayatındaki en etkili kişi kimdi?

Bu kişinin kimin ve ne yaptığını keşfetmek, diğer kişinin değerlerini, aile dinamiklerini ve arkadaşlarla yakın ilişkilerini ortaya çıkarır.

18- En sevdiğin hatıran nedir?

Cevaplar size kim oldukları, onlar için neyin anlamlı olduğu ve nelerden hoşlandıkları hakkında daha fazla bilgi verebilir.

19- Çocukluk arkadaşlarınla hala görüşüyor musun?

Karşınızdakinin nasıl yanıt verdiği, ilişkilere ve sadakate nasıl değer verdikleri konusunda size fikir verecektir.

20- Bir süper gücün olsaydı bu ne olurdu?

Bu size birinin nasıl düşündüğü ve ne arzu ettiği hakkında daha fazla bilgi verebilir. İnsanların açık uçlu sorulara cevapları size beklenmedik olanı sunarak size nasıl yanıt verdiklerini görme şansı verir. Soruyu benimsiyorlar mı yoksa sorduğun için seni biraz garip hissettiriyorlar mı? Tepki verme şekillerinde sizi nasıl hissettirdiklerini fark etmek, onlardan hoşlanıp hoşlanmadığınızı anlamanıza yardımcı olabilir.

21- Şimdiye kadar yaptığın en spontane şey nedir?

Bir insanın ne kadar esnek, risk alan, heyecan arayan olduğunu keşfetmek istiyorsanız, sormanız gereken soru bu.

22- Şu anda zombi salgını olsaydı ne yapardın?

Bu, mizah anlayışları, yaratıcılıkları, hayatta kalma becerileri veya zorluklara nasıl yaklaşacakları hakkında size biraz bilgi verebilecek eğlenceli bir sohbet konusu olabilir.

23- Çocukken nasıl biriydin?

Utangaç? Zıpır? Bu, size bugün nasıl bir insan olduklarına dair bir ipucu verebilir.

24- Gerçekten tutkulu olduğun bir şey var mı?

Kişinin güçlü duygulara sahip olup olmadığını öğrenmenin kolay bir yolu.

