İlk buluşmada hangi sorular sorulur?

İlk buluşma, karşınızdaki insanı tanımak için kısıtlı bir zamanda çok şey konuşmayı gerektirir. Karşınızdaki insanı daha iyi tanıyabilmek içinse bu sorulardan yardım alabilirsiniz!

İlk buluşmada hangi sorular sorulur?
İlişki
27 Aralık 2021 Pazartesi

İlk buluşmanın en önemli iki sorusu muhakkak ki ne giyeceğim ve ne diyeceğimdir. Tabii ki sohbeti akıcı tutmak istersiniz ancak aynı zamanda havadan sudan bir sohbetin ilerisine geçmek ve çıktığınız kişi hakkında gerçekten bir fikir edinebilme alanına girmesini de istersiniz. Bu 24 soru, karşınızdaki insanı sıkmadan ve sorguya çekmeden size onları yakından tanıma fırsatı verebilir.


İlk buluşmada ne sorulur?


1- Şu anda herhangi bir yere seyahat edebilseydin, nereye giderdin?

Cevap 'hiçbir yerde' ise, daha içe kapanık biri demektir. Soru bir dizi varış noktasını ortaya çıkarıyorsa, onları neyin heyecanlandırdığını ve neyin çekici olduğunu keşfedeceksiniz.


2- Öğrenmek istediğin bir şey var mı?

Bu soru, kişinin kendisini geliştirmek mi yoksa iyileştirmek mi istediğini ve nasıl olduğunu anlamanızı sağlar. Kişinin ilgi alanlarını ve isteklerini gösterebilir. Bunların sizinkiyle uyumlu olup olmadığını ve bu konuda nasıl hissettiğinizi düşünebilirsiniz.


3- Senin hakkında tahmin edemeyeceğim bir şey nedir?

Bu soru biraz flört içeriyor ve karşınızdakine istedikleri kadar çok veya az açıklama yapma özgürlüğü veriyorsunuz.


4- Dünyadaki en sevdiğin yer neresi?

Bu, tatile gitmek istedikleri yerleri veya nasıl yaşamak istediklerini gösterebileceğinden, yaşam tarzlarına bir göz atmanıza yardımcı olabilir.


5- Hayalinizdeki meslek nedir?

Onları neyin motive ettiğini ve ilham verdiğini keşfederken, sizinkiyle uyuşan veya çatışan değerleri ve karakter özelliklerini keşfedeceksiniz.


İlk buluşmada karşınızdaki kişiyi nasıl etkileyeceğinizi düşünüyorsanız buraya tıklayabilirsiniz!


6- Gurur duyduğun bir şey nedir?

Bu soru onun için neyin anlamlı olduğu konusunda fikir verebilir ve değerlerini gösterebilir. Bu, öz farkındalıklarını da görmeniz için bir şans.


7- Geçiminizi sağlamak için çalışmak zorunda olmasaydınız, zamanınızı nasıl geçirirdiniz?

Bu, size diğer kişinin değerleri ve ilgi alanları hakkında bilgi verir. Sizinkilerle uyuşmuyorsa, bunu bir an önce öğrenmek en iyisidir.


8- Yemediğin bir şey var mı?

Bu, herhangi bir garip akşam yemeği randevusunu önleyebilir. Ancak rahat edemeyeceğinizi düşündüğünüz etik/kültürel/yaşam tarzı farklılıklarını da vurgulayabilir.


9- Burada yaşamakla ilgili seni en çok ne çekiyor?

Bu soruyla ortak noktalarınızın olup olmadığını öğreneceksiniz. Ortak ilgi alanlarınızı paylaştığınızı fark ederseniz, gelecekteki buluşmalar için daha çok konunuz olabilir.


10- Büyürken ne olmak istiyordun?

Bu soru içlerindeki çocuğa bir bakış sağlayıp size kişilikleri ve hayat yolculukları hakkında daha fazla bilgi verebilir.


Sakin olun bu sadece bir randevu
Sakin olun bu sadece bir randevu


11- Ailenden bahseder misin?

Nasıl cevap verdikleri, geçmişleri, yetiştirilmeleri ve neye değer verdikleri hakkında birçok fikir verebilir.


12- Bana arkadaşlarından bahseder misin?

Biriyle bir ilişkiye girmek istiyorsanız, arkadaşlarıyla da ilişkiye girdiğinizi bilmelisiniz. Ayrıca, başka insanlar hakkında konuşabilmek flörtünüzün üzerindeki baskıyı azaltır.


13- En sevdiğin TV programları neler?

İnsanların ilgi alanları, izlemekten hoşlandıkları şeylere yansır. Haberleri izlemeye saatlerini ayırırlarsa ve yalnızca spordaki önemli olayları izlerseniz, gelecekteki tarihler için bir şansınız olup olmadığını çok yakında öğrenirsiniz.


14- Hayatın bir film olsaydı seni kim oynardı?

Bu, kendilerini nasıl gördüklerini öğrenmek ve size çekici gelip gelmediklerini görmek için karakter özelliklerini anlamak için bir fırsat.


15- Ne okumayı seversin?

İnsanların ilgi alanları ve merakları, gerçek yaşam tercihlerinde kendini gösterir. İnsanların ne okumaktan hoşlandıklarını bulmak, onların entelektüel ilgi alanlarını ve tutkularını ortaya çıkarır.


16- Bir günlüğüne herhangi biri olabilseydin bu kim olurdu?

Bu sorunun cevabı, kişilikleri ve motivasyonları/ilhamları ve ayrıca hayran oldukları nitelikler hakkında daha fazla bilgi verebilir.


17- Hayatındaki en etkili kişi kimdi?

Bu kişinin kimin ve ne yaptığını keşfetmek, diğer kişinin değerlerini, aile dinamiklerini ve arkadaşlarla yakın ilişkilerini ortaya çıkarır.


18- En sevdiğin hatıran nedir?

Cevaplar size kim oldukları, onlar için neyin anlamlı olduğu ve nelerden hoşlandıkları hakkında daha fazla bilgi verebilir.


19- Çocukluk arkadaşlarınla hala görüşüyor musun?

Karşınızdakinin nasıl yanıt verdiği, ilişkilere ve sadakate nasıl değer verdikleri konusunda size fikir verecektir.


20- Bir süper gücün olsaydı bu ne olurdu?

Bu size birinin nasıl düşündüğü ve ne arzu ettiği hakkında daha fazla bilgi verebilir. İnsanların açık uçlu sorulara cevapları size beklenmedik olanı sunarak size nasıl yanıt verdiklerini görme şansı verir. Soruyu benimsiyorlar mı yoksa sorduğun için seni biraz garip hissettiriyorlar mı? Tepki verme şekillerinde sizi nasıl hissettirdiklerini fark etmek, onlardan hoşlanıp hoşlanmadığınızı anlamanıza yardımcı olabilir.


21- Şimdiye kadar yaptığın en spontane şey nedir?

Bir insanın ne kadar esnek, risk alan, heyecan arayan olduğunu keşfetmek istiyorsanız, sormanız gereken soru bu.


22- Şu anda zombi salgını olsaydı ne yapardın?

Bu, mizah anlayışları, yaratıcılıkları, hayatta kalma becerileri veya zorluklara nasıl yaklaşacakları hakkında size biraz bilgi verebilecek eğlenceli bir sohbet konusu olabilir.


23- Çocukken nasıl biriydin?

Utangaç? Zıpır? Bu, size bugün nasıl bir insan olduklarına dair bir ipucu verebilir.


24- Gerçekten tutkulu olduğun bir şey var mı?

Kişinin güçlü duygulara sahip olup olmadığını öğrenmenin kolay bir yolu.


Referanslar:

“First date questions to ask everyone you date”. Şuradan alındı: https://www.cosmopolitan.com/uk/love-sex/relationships/a9603966/first-date-questions/ (23.04.2021).


Sizi aşık edecek 36 soru
Sizi aşık edecek 36 soru

İlk randevuda dikkat edilmesi gerekenler

Evet, daha ilk randevudan rol yapmamanız ve kendiniz gibi davranmanız önemlidir ama bazı konulardan sakınmak da akıllıca olacaktır. İşte birkaç örnek...

12
Selfie İlk randevuda birlikte bir selfie çekilip sosyal medyada paylaşmayı teklif etmeye kalkmayın!
Kediler Kedileri kim sevmez? Size öyle geliyor olsa da sizin çok sevdiğiniz kediler bir başkası için hiç de ilgi çekici bir konu olmayabilir. Kedinize olan sevginizden bahsederken karşınızdaki insanı bunaltmamaya dikkat edin.
Ünlü dedikoduları, askerlik anıları vs...
 Bunları kız kıza veya erkek erkeğe çıktığınız geceler için saklamanızı öneririz.
Güzellik, moda veya arabalar
 Almak için yanıp tutuştuğunuz o ürün her ne ise sizin kadar heyecan duymuyor olma ihtimalini aklınızda tutun. Dakikalarca bahsedeceğiniz o ayakkabı, araba veya telefonla ilgilenmiyor, emin olun.
Seks Ya çok "hızlı" ya da çok "soğuk" gözükeceksinizdir, doğru kıvamı tuturmanız imkansız, hiç bulaşmayın daha iyi.
Hastalık Sahip olduğunuz ya da korktuğunuz herhangi bir hastalıktan bahsetmek ilk randevu için pek de iç açıcı bir tercih değil.
Sarhoşluk maceraları Komik ve eğlenceli olduklarını düşündüğünüz sarhoşluk anılarınız varsa da anlatmasanız daha iyi olur, sizi yanlış anlamasına sebep olmak istemezsiniz.
Terapi ya da rehabilitasyon Onu yeterince tanımadan zayıflıklarınızdan bahsetmek istediğinize emin misiniz?
Trajik güncel olaylar Trajik güncel olaylar sohbetin ve randevunun havasını olumsuz etkileyecektir, bunun yerine komik ve nötr haberlerden bahsetmek isteyebilirsiniz.
Düşmanlar ya da düşman olan arkadaşlar Şiddetli eleştiriler olduğunuzdan daha farklı biri gibi görünmenize sebep olabilir, hem sırası mı Allah aşkına?
Bedensel işlevler Mide bağırsak hastalıkları mütehassısı olabilirsiniz ama bundan ilk randevuda bahsetmek istemezsiniz.
Gelecek Onunla geleceğinizi ve çocuklarınızı çoktan düşünmeye başlamış olsanız bile, bundan ona bahsetmemeniz iyi olur.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.