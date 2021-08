Sizi aşık edecek 36 soru

Psikolog Arthur Aron tarafından hazırlanan bu sorular karşınızdaki insana kendinizi açmanızı ve daha yakından tanımanızı sağlayarak derin bir sevgi bağı kurmanızı amaçlıyor. İki çalışma arkadaşının üzerinde denenen ve bu iki arkadaşın araştırma sonunda evlenmesiyle ün kazanan bu çalışma, partnerinize daha farklı bir gözle bakmanızı sağlayabilir.

Âşık eden 36 soru

Dünyadaki herhangi biriyle yemeğe çıkma şansın olsa kimi seçerdin? Ünlü olmak ister miydin? Ne şekilde? Bir telefon görüşmesi yapmadan önce, söyleyeceğiniz şeyin provasını yapıyor musun? Niye? Sizin için "mükemmel" bir gün ne olabilir? En son ne zaman kendi kendine şarkı söyledin? Peki ya başka birine? 90 yaşına kadar yaşayabilseydin ve hayatının son 60 yılında 30 yaşındaki bir kişinin zihnini veya bedenini elinde tutabilseydin, hangisini isterdin? Nasıl öleceğinize dair gizli bir önsezin var mı? Partnerinizle 3 ortak yanınızdan bahsedin. Hayatında en çok ne için minnettar hissediyorsun? Yetiştirilme şeklinizle ilgili herhangi bir şeyi değiştirebilseydiniz, bu ne olurdu? 4 dakikanızı ayırın ve partnerinize hayat hikayenizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde anlatın. Yarın herhangi bir nitelik veya yetenek kazanmış olarak uyanabilseydin, bu ne olurdu? Bir kristal küre sana sen, hayatın, geleceğin veya başka herhangi bir şey hakkında gerçeği söyleyebilseydi ne bilmek isterdin? Uzun zamandır yapmayı hayal ettiğin bir şey var mı? Neden yapmadın? Hayatının en büyük başarısı nedir? #yatayciftli#haber#1032588#haber#1022290# Bir arkadaşlıkta en çok neye değer verirsin? En değerli anın nedir? En korkunç anın nedir? Bir yıl içinde aniden öleceğinizi bilseydin, şu anki yaşam tarzınla ilgili herhangi bir şeyi değiştirir miydin? Neden? Arkadaşlık senin için ne ifade ediyor? Aşk ve sevgi hayatında nasıl bir rol oynuyor? Partnerinizin olumlu bir özelliği olduğunu düşündüğünüz 5 şeyi paylaşın. Ailen ne kadar yakın ve soğuk? Çocukluğunun diğer insanların çoğundan daha mutlu olduğunu düşünüyor musun? Annenle olan ilişkin hakkında ne düşünüyorsun? Her biri doğru olan 3 'biz' cümlesi kurun. Örneğin, "İkimiz de şu an … hissediyoruz’’ Cümleyi tamamlayın: "Keşke … paylaşabileceğim biri olsaydı’’ Partnerinizle yakın bir arkadaş olacaksanız, lütfen onun bilmesi gereken önemli şeyleri paylaşın. Partnerinize onun hakkında nelerden hoşlandığınızı söyleyin; çok dürüst olun, yeni tanıştığın birine söyleyemeyeceğiniz şeyleri söyleyin. Partnerinizle hayatınızdaki utanç verici bir anı paylaşın. En son ne zaman başka birinin yanında ağladın? Peki ya kendi kendine? Partnerinize onda hoşlandığınız bir şeyi söyleyin. Eğer bir konu şaka yapılamayacak kadar ciddiyse? Bu akşam kimseyle iletişim kurma fırsatı bulamadan ölecek olsaydın, birine neyi söylemediğin için pişman olurdun? Sahip olduğun her şeyi içeren evin alev alıyor. Sevdiklerini ve evcil hayvanlarını kurtardıktan sonra, herhangi bir öğeyi kurtarmak için güvenle son bir hamle yapmak için zamanın var. Bu ne olurdu ve niye? Ailendeki onca insandan hangisinin ölümünü en rahatsız edici bulursun? Neden? Kişisel bir sorunu paylaşın ve partnerinizden bunu nasıl halledebileceği konusunda tavsiye isteyin. Ayrıca, partneriniz olarak, seçtiğiniz problem hakkında nasıl hissettiğinizi sorun.

