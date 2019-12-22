Eksi: Uzun mesafeli ilişkiler

İnternet üzerinden harika potansiyeli olan bir erkekle tanıştığınızı, Skype üzerinden konuştuğunuzu ve hatta ara sıra yüz yüze görüştüğünüzü farz edin. Ancak kötü haber şu ki sizden kilometrelerce uzakta yaşıyor. Nasıl ilerleyeceksiniz? Online flört, dışarıda kimlerin olduğunu görmenin harika bir yolu; ancak sizi çok zor bir durumun ortasına düşürebilir. Ya cidden birlikte olmak istediğiniz bir erkekle tanışırsanız; ancak bu erkek başka bir ülkede yaşıyor olursa?