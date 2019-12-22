Online flört etmenin 9 artısı ve eksisi

Günümüzde yeni insanlarla tanışmanın birçok yolu var. Bunlardan birisi, tüm acı ve tatlı yönleriyle internet aracılığıyla yapılan flört. Online flört etmenin denenmiş ve görülmüş 9 artısı ve eksisi.

  • 1
    9

    Artı: Çeşitlilik

    Online flörtün artılarından birisi, internet alemindeki çeşitlilik. Birçokları için erkek çeşitliliği büyük bir artı. Tek bir yerde birçok farklı ve özgün erkeğin olduğu bir topluluğa katılmayı kim istemez ki? Tek bir tık ve tonlarca insanla tanışma fırsatı!

  • 2
    9

    Eksi: Risk

    Ne olursa olsun karşınızda gerçekte kim olduğunu ASLA bilemezsiniz. Yüzünüzün kızarmasına yol açan o harika erkek, aslına 55 yaşında bir amca olabilir. Hislerinizin sizi ele geçirmesine izin vermeden önce onunla Skype’tan konuşmayı deneyin. Numaranızı hemen vermeyin – riskli ve tehlikeli olabilir. Önce site üzerinden konuşun, daha sonra karşınızdakinin iddia ettiği kişi olduğundan emin olmak adına Skype araması yapın.

  • 3
    9

    Artı: Seçici olma fırsatı

    Online flört, size ‘erkekte aradığım kişilik ve özellikler’ listenizi kullanabilmeniz için olanak sağlar. Bu şekilde düşünmekten ve seçici olmaktan utanmayın, bu yaklaşım, sığ değil; akıllı bir kadın olduğunuzu gösterir. Çok güzel bir kadınsınız ve harika bir erkeği hak ediyorsunuz!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
2
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Ruh eşinizi bulduğunuza dair 6 işaret

Ruh eşinizi bulduğunuza dair 6 işaret

İlişkiler sağlığı etkiler mi?

İlişkiler sağlığı etkiler mi?

Mükemmel ilişkinin kuralları var!

Mükemmel ilişkinin kuralları var!

Utangaç erkekleri nasıl etkileyebilirsiniz?

Utangaç erkekleri nasıl etkileyebilirsiniz?

Sevgilinizin annesini kazanmanın 6 yolu‏

Sevgilinizin annesini kazanmanın 6 yolu‏

Zor bir ilişkiden sıyrılmak için 7 adım

Zor bir ilişkiden sıyrılmak için 7 adım

Erkekler ve kadınların farklı yaptığı 10 şey

Erkekler ve kadınların farklı yaptığı 10 şey

İlişkilerde en sık yapılan 9 hata

İlişkilerde en sık yapılan 9 hata

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?
    İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?

    Süresi : 01:49 İzlenme : 3347

  • Stresle baş etmek için 4 yoga pozu...
    Stresle baş etmek için 4 yoga pozu...

    Süresi : 05:20 İzlenme : 5197

  • Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl tehşis edilir?
    Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl...

    Süresi : 11:33 İzlenme : 1919

  • Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler
    Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler

    Süresi : 01:37 İzlenme : 5546

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X