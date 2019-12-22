Artı: Karşınızdakini sosyal medya üzerinden kontrol edebilme olanağı
Sosyal medya hem nimet, hem de lanet. Kimi ilişkiler, ‘bir şeyler’ sosyal medyaya sızdığından zorluklar yaşayabiliyor. Ancak yeni bir kişiyi tanımaya çalıştığınız zamanlarda, sosyal medya onu gerçekten tanıyabilmek için kullanacağınız güçlü bir araç haline gelebilir. Sanal ortamda okuduğunuz her şey elbette ki doğru değil; ancak profiline göz atarak karşınızdaki kişinin hayat tarzı hakkında biraz fikir edineceğiniz kesin.
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