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İyi Yaşam

Ceviz ve fındığı geride bıraktı! Dünyaca ünlü sağlık platformuna göre en besleyici kuruyemiş belli oldu

Besin değerleri ve sağlık üzerindeki etkileriyle öne çıkan dünyanın en sağlıklı kuruyemişleri belli oldu. Uzmanlar tarafından tıbbi incelemeden geçirilen listede yıllardır sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezleri arasında gösterilen fındık ve ceviz de yer aldı. Ancak zirveye ikisini de geride bırakan başka bir kuruyemiş yerleşti. İşte besin içeriğiyle öne çıkan ve listenin ilk sırasında yer alan o kuruyemiş...

Giriş: 07 Ekim 2026, Çarşamba 09:04
Güncelleme: 07 Ekim 2026, Çarşamba 09:04
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Kuruyemişler, günlük beslenmede hem pratik bir atıştırmalık hem de çeşitli besin öğeleri için önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Sağlıklı yağların yanı sıra protein, lif, vitamin ve mineraller içermeleri, onları dengeli beslenmede sık tercih edilen seçeneklerden biri haline getiriyor. Ancak kuruyemişlerin besin içerikleri birbirinden farklı. Bu nedenle bazıları belirli vitamin ve mineraller açısından öne çıkarken, bazıları farklı besin öğeleriyle dikkat çekiyor.

Healthline'ın 2026 yılında güncellediği değerlendirmede, dokuz farklı kuruyemiş besin değerleri ve sağlık üzerindeki olası etkileri açısından ele alındı. Yıllardır sağlıklı beslenmeyle özdeşleşen ceviz ve fındık da listede yer aldı ancak ikisi de zirveye çıkamadı. İlk sırada yer alan kuruyemiş ise dikkat çekti. İşte Healthline'ın değerlendirmesine göre en besleyici 9 kuruyemiş...

 

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9. YER FISTIĞI

Teknik olarak baklagiller ailesinde yer alan yer fıstığı, besin içeriği ve kullanım şekli nedeniyle kuruyemişlerle birlikte değerlendiriliyor.

Yaklaşık 28 gram çiğ yer fıstığında 7 gram protein bulunuyor. Aynı miktarda yaklaşık 162 kalori, 13,5 gram yağ, 2,4 gram lif ve 52 miligram magnezyum bulunuyor.

 

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8. FINDIK

Fındık listenin sekizinci sırasında bulunuyor. Yaklaşık 28 gram fındık 4 gram protein, 2,7 gram lif ve 17 gram yağ içeriyor.

Fındık ayrıca E vitamini, magnezyum ve manganez açısından da dikkat çekiyor. İçerdiği çeşitli bitkisel bileşiklerin antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olabileceği belirtiliyor

 

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7. BREZİLYA CEVİZİ

Brezilya cevizi özellikle selenyum içeriğiyle öne çıkıyor. Selenyum, tiroit hormonlarının üretimi ve DNA sentezi gibi vücuttaki önemli süreçlerde görev alan bir mineral.

Ancak yüksek selenyum içeriği nedeniyle bu kuruyemişin fazla tüketilmemesi gerekiyor. Healthline, selenyum alımında üst sınırı aşmamak için günde birkaç Brezilya ceviziyle sınırlı kalınmasını öneriyor.

 

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6. MAKADAMYA CEVİZİ

Makadamya cevizi listenin altıncı sırasında yer alıyor. Yaklaşık 28 gramında 21,5 gram yağ bulunuyor ve bu nedenle yağ içeriği yüksek kuruyemişlerden biri olarak öne çıkıyor.

Aynı miktarda yaklaşık 204 kalori, 2 gram protein ve 2,4 gram lif bulunuyor. Makadamya cevizi ayrıca manganez ve bakır açısından da dikkat çekiyor.

 

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5. PEKAN CEVİZİ

Beşinci sıradaki pekan cevizi özellikle çinko ve manganez içeriğiyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 28 gram kavrulmuş pekan cevizi 21 gram yağ, 2,7 gram protein ve 2,6 gram lif içeriyor. Çinko ise bağışıklık fonksiyonu, yara iyileşmesi ve DNA sentezi gibi çeşitli vücut işlevlerinde rol oynuyor.

 

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4. KAJU

Listenin dördüncü sırasında kaju bulunuyor. Yaklaşık 28 gram çiğ kajuda 5 gram protein, 1 gram lif ve 82 miligram magnezyum bulunuyor.

Kaju ayrıca kemik sağlığı açısından önemli olan protein, K vitamini, magnezyum ve manganez gibi besin öğelerini içeriyor.

 

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3. CEVİZ

Yıllardır sağlıklı beslenmeyle birlikte anılan ceviz, listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

Yaklaşık 28 gram ceviz 4 gram protein, 2 gram lif ve 18,5 gram yağ içeriyor. Bakır ve magnezyum açısından da iyi bir kaynak olan ceviz, kalp sağlığı açısından araştırılan kuruyemişlerden biri.

Cevizin dikkat çeken özelliklerinden biri de bitkisel omega-3 yağ asidi ALA içeriği. Healthline, cevizin kan basıncı, LDL kolesterol ve trigliseritler gibi bazı kalp hastalığı risk faktörleri üzerinde olumlu etkileri olabileceğine dair araştırmalara da yer veriyor.

 

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2. ANTEP FISTIĞI

İkinci sırada Antep fıstığı bulunuyor. Diğer bazı kuruyemişlere kıyasla daha düşük kalori ve yağ içeren Antep fıstığı; protein, lif, B6 vitamini ve fosfor açısından öne çıkıyor.

Ayrıca lutein ve zeaksantin gibi bitkisel bileşikler içeriyor. Healthline'ın aktardığı 2020 tarihli bir çalışmada, Antep fıstığı tüketen grupta kan basıncında düşüş ve kandaki antioksidan seviyelerinde artış gözlendi.

 

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1. BADEM

Listenin zirvesinde ise badem var.

Yaklaşık 28 gram kavrulmuş bademde 170 kalori, 6 gram protein, 3 gram lif, 6,8 miligram E vitamini ve 79 miligram magnezyum bulunuyor. Özellikle E vitamini açısından zengin olması, bademi listenin dikkat çeken seçeneklerinden biri haline getiriyor.

Healthline'da aktarılan 2021 tarihli bir araştırmada, günde 56 gram badem tüketen 219 genç yetişkinde LDL kolesterol, bazı inflamasyon göstergeleri ve hemoglobin A1c düzeylerinde kontrol grubuna kıyasla düşüş görüldüğü bildirildi. Ancak bu sonuçlar, bademin tek başına bir hastalığı önlediği veya tedavi ettiği anlamına gelmiyor.

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