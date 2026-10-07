Ceviz ve fındığı geride bıraktı! Dünyaca ünlü sağlık platformuna göre en besleyici kuruyemiş belli oldu

Kuruyemişler, günlük beslenmede hem pratik bir atıştırmalık hem de çeşitli besin öğeleri için önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Sağlıklı yağların yanı sıra protein, lif, vitamin ve mineraller içermeleri, onları dengeli beslenmede sık tercih edilen seçeneklerden biri haline getiriyor. Ancak kuruyemişlerin besin içerikleri birbirinden farklı. Bu nedenle bazıları belirli vitamin ve mineraller açısından öne çıkarken, bazıları farklı besin öğeleriyle dikkat çekiyor.

Healthline'ın 2026 yılında güncellediği değerlendirmede, dokuz farklı kuruyemiş besin değerleri ve sağlık üzerindeki olası etkileri açısından ele alındı. Yıllardır sağlıklı beslenmeyle özdeşleşen ceviz ve fındık da listede yer aldı ancak ikisi de zirveye çıkamadı. İlk sırada yer alan kuruyemiş ise dikkat çekti. İşte Healthline'ın değerlendirmesine göre en besleyici 9 kuruyemiş...