Aşkı sevmemizin 10 sebebi

Aşkı sevmemizin nedenleri ve aşkın yararlı etkileri...

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    Araştırmalara göre aşık olmak sağlık için oldukça iyi ve hatta acıya karşı daha dirençli olmamızı sağlıyor.

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    Hikaye ilk insanlara kadar uzanıyor. İlk insanlar topluluklar halinde yaşamaya başladı çünkü tek başlarına açlıktan ölmek istemiyorlardı. Durum, binlerce yıl boyunca geçerliliğini korudu. Varlık, sağlık, ailesinin kaç ineğe sahip olduğu gibi sebepler eş seçmek için romantik titreşimlerden çok daha geçerli sebepler.

     

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    Günümüzde işler değişti. Bulabildiğimiz her türlü kıvılcım ve titreşimi istiyoruz. Aşk aynı zamanda oldukça büyük bir iş sahası da yaratıyor: randevu siteleri, evlilik siteleri, pop şarkıları, romantik romanlar, diziler, hediyelik eşyalar, sevgililer günü… Abartıldığını düşünüyorsanız, tekrar düşünün.

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