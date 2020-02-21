Aşkı sevmemizin 10 sebebi

Hikaye ilk insanlara kadar uzanıyor. İlk insanlar topluluklar halinde yaşamaya başladı çünkü tek başlarına açlıktan ölmek istemiyorlardı. Durum, binlerce yıl boyunca geçerliliğini korudu. Varlık, sağlık, ailesinin kaç ineğe sahip olduğu gibi sebepler eş seçmek için romantik titreşimlerden çok daha geçerli sebepler.