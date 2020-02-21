Aşkı sevmemizin 10 sebebi

Aşkı sevmemizin nedenleri ve aşkın yararlı etkileri...
21 Şubat 2020 Cuma
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Araştırmalara göre aşık olmak sağlık için oldukça iyi ve hatta acıya karşı daha dirençli olmamızı sağlıyor.
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Hikaye ilk insanlara kadar uzanıyor. İlk insanlar topluluklar halinde yaşamaya başladı çünkü tek başlarına açlıktan ölmek istemiyorlardı. Durum, binlerce yıl boyunca geçerliliğini korudu. Varlık, sağlık, ailesinin kaç ineğe sahip olduğu gibi sebepler eş seçmek için romantik titreşimlerden çok daha geçerli sebepler.
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Günümüzde işler değişti. Bulabildiğimiz her türlü kıvılcım ve titreşimi istiyoruz. Aşk aynı zamanda oldukça büyük bir iş sahası da yaratıyor: randevu siteleri, evlilik siteleri, pop şarkıları, romantik romanlar, diziler, hediyelik eşyalar, sevgililer günü… Abartıldığını düşünüyorsanız, tekrar düşünün.
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Başka insanla heyecanlandıran, dizlerin bağını çözen, nefes kesen bir ilişki isteği, türümüzün ana hedefi. Bir insanla derin bağlarla birbirimize bağlanmak tüm hayatımızı değiştirir.
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Aşkın oldukça yararlı etkileri;
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1. Aşk, acı ve tehditlere karşı fiziksel algımızı azaltır.
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2. Yaşamın ilk bölümündeki sevgi dolu temaslar duygusal gelişimi geliştirir.
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3. Çocukluk döneminde sevgi paylaşımı kötü genleri devre dışı bırakır.
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4. Aşk, bağımlılıklardan koruyabilir.
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5. Sevgi dolu bir ilişki içinde güvende hissetmek, dünyaya daha çok açılmamızı sağlar.
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6. Aşk, bağışıklık sistemini korur.
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7. Acı veren duygularla daha kolay başa çıkmanızı sağlar.
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8. Sadece iyi seks kaynağı değil, kalıcı tutku da olabilir.
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9. Aşk yardımı ile yıpranmış, hasar görmüş bağlar/duygular onarılabilir.
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10. Yola beraber çıkabileceğinizi bildiğiniz insanı bulursanız, artık yalnız değilsiniz.
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