Tartışma anında bunlara dikkat!

'Çıktığın kapıyı asla sert çarpma, geri dönmek isteyebilirsin' sözünden yola çıkarak mümkün olduğunca sinirlerinize hakim olmalısınız. Mümkünse susmalı veya alttan almalısınız. Bu sizin için pek kolay olmayan bir durum ise ve tartışmanın boyutu giderek şiddetleniyorsa bulunduğunuz ortamı geçici bir süreliğine terk edebilirsiniz.
Tartıştığınız konudan sapıp eski ve başka konularıda işin içine katarsanız durum içinden çıkılmaz bir hal alır.
Size göre haklı olan ve tartışmaya yol açan sebepleri sevgilinizin anlamamış olması olası bir durum olabilir. Kadınlar olaylara duygusal zeka ile yaklaşırken erkekler bu duygusallıktan kaçarlar.
Hiçbir insan bir kavgada bırakıp gidecek bir partner istemez. Siz bu kelimeyi sinir anında söylediğinizde bu karşınızdakinin aklına kazınır. Her an gidebilecekmişsiniz gibi davranmaya başlayabilir.
Sosyal medayada hemen sitem içeren içerikler paylaşmayın, fotoğraflarınızı silmeyin, takipten çıkmayın. Bu hareketler sonrasında canınızı sıkabilir.
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çhoq qüsel yhazmısın xd xdCevapla