Kavga anında yapılması ve yapılmaması gerekenler

Stres ve sıkıntılar bizi, sevdiğimiz insanla kavgaya sürükleyebilir. Peki bu kavgalar ve tartışmalar sırasında neler yapmalı, neler yapmamalıyız?

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Tartışma anında bunlara dikkat!

Kapıyı sert kapatmayın

'Çıktığın kapıyı asla sert çarpma, geri dönmek isteyebilirsin' sözünden yola çıkarak mümkün olduğunca sinirlerinize hakim olmalısınız. Mümkünse susmalı veya alttan almalısınız. Bu sizin için pek kolay olmayan bir durum ise ve tartışmanın boyutu giderek şiddetleniyorsa bulunduğunuz ortamı geçici bir süreliğine terk edebilirsiniz.

 

Tartışmanın asıl nedenini asla unutmayın

Tartıştığınız konudan sapıp eski ve başka konularıda işin içine katarsanız durum içinden çıkılmaz bir hal alır.

 

SÜREKLİ AYRILIP BARIŞMAK SAĞLIĞINIZA ZARAR VERİYOR!

 

Empati yapın

Size göre haklı olan ve tartışmaya yol açan sebepleri sevgilinizin anlamamış olması olası bir durum olabilir. Kadınlar olaylara duygusal zeka ile yaklaşırken erkekler bu duygusallıktan kaçarlar.

 

'Ayrılalım' kelimesini kullanmayın

Hiçbir insan bir kavgada bırakıp gidecek bir partner istemez. Siz bu kelimeyi sinir anında söylediğinizde bu karşınızdakinin aklına kazınır. Her an gidebilecekmişsiniz gibi davranmaya başlayabilir.

 

Sosyal medyada hemen harekete geçmeyin

Sosyal medayada hemen sitem içeren içerikler paylaşmayın, fotoğraflarınızı silmeyin, takipten çıkmayın. Bu hareketler sonrasında canınızı sıkabilir.  

 

BİR AYAĞI ÇUKURDA İLİŞKİLER NASIL HAYATTA KALIR? Evlilik ve ilişkiler için kritik... İLİŞKİDE MUTLU OLMANIN YOLLARI NELER? Sevgiliniz veya eşinizle sürekli...

 

Çiftlerin en çok kavga ettiği 7 konu
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Şu ‘arkadaş’ınla fazla zaman geçiriyorsun Kıskançlık en büyük ilişki katillerinden biridir. Ara sıra herkes biraz kıskançlık yapabilir, bu ilişkiye ve beraber olduğunuz insana tutku ile bağlı olduğunuzu gösterir. Ama alışkanlık ya da takıntı haline gelirse, tehlikeli hal alır. Örneğin arkadaşlarıyla çıktığında onu sürekli arıyor ya da mesaj atıyorsanız, kendinize bir dur demeli ve bunun altındaki sebepler ile yüzleşmelisiniz. Küçük adımlarla da başlasanız, sevdiğiniz insanın da bu rahatsız edici tutumdan kurtulmak için çaba harcadığınıza şahit olması gereklidir. Hayatınıza objektif bir gözle bakarak öz-değerleriniz üzerinde çalışın; kendinize güveninizi artıracak fiziksel bir aktiviteye başlayabilir ya da bir terapist ile konuşmak ve destek almak isteyebilirsiniz

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • misafir
     
    31 Ekim 2011 Pazartesi 16:49

    çhoq qüsel yhazmısın xd xd

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