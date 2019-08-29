Hayal kırıklığı ile mücadele yöntemleri

Birileri tarafından sürekli hayal kırıklığına uğratıldığınızı düşünüyorsanız, olumsuz duygulardan kurtulmak için bu önerileri dikkate alın

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Hayal kırıklığı ile mücadele yöntemleri

Birisi sizi sürekli hayal kırıklığına uğrattığında, aklınızın bir kenarında tutmanız gereken önemli şeyler var. Sözünde duramayan ebeveyniniz, çocuğunuz, eşiniz ya da arkadaşınız, kim olursa olsun, sürekli hayal kırıklığına uğramak, sinir bozucudur. Sürekli bu şekilde muamele gördüğünüzde, sayısız duygu ve soru ile zihniniz bulanır. Onlara kızabilir, davranışlarına karşı kin gütmeye başlayabilir ya da sürekli düş kırıklığı yaşamak, üzülmenize yol açabilir. Kısacası, hem siz hem de insanlarla olan ilişkiniz incinebilir. Güvenilmez ya da fazla vaatte bulunan insanlarla uğraşmak zor olabilir. İşte size bu insanlarla etkileşime geçerken akıl sağlığınızı ve huzurunuzu korumanıza yardımcı olacak 5 şey:

 

1- Hiçbir şeyi farz etmeyin

Varsayımlar, tehlikeli olabilirler; size ve ilişkilerinize zarar verebilirler. Evet, biri tarafından sürekli hayal kırıklığına uğratıldığınızda, bir şeyleri farz etmemek zordur; ancak gerçek şu ki karşımızdaki insanın neler yaşadığını bilmiyoruz. Düşüncelerini okuyamayız, hayatlarında neler döndüğünü bilemeyiz. Hayatınızda, belirli şeyleri yapmak istediğini söyleyen, ancak sürekli kandırıldığınızı hissettiren birisi varsa, bu kişi, bilmediğiniz bir şeyler yaşıyor olabilir. Belki insanlara hayır deme konusunda güçlük yaşıyordur, belki de insanları hoş tutmaya çalışıyordur. Sebep ne olursa olsun, oldukça talihsiz bir durum; çünkü ilişkiler aşısından oldukça zararlı.

 

2- Onları, oldukları gibi kabul edin

Sürekli vaatlerde bulunan insanlarla baş etmenin en kolay yollarından biri, bu insanları oldukları gibi kabul etmektir. Beklentilerimiz, davranışlarında değişim olacağını ummamıza sebep olur; ama kabul edelim ki böyle bir şey bir gecede olmaz. Bu yüzden istikrarsızlıklarını kabul etmemiz gerekiyor. İnsanları değiştiremeyiz. Herkes, kendi yolundadır; herkes, hayatının farklı noktalarında, farklı farkındalık seviyelerine ulaşır. Ummak yerine kabullenmeyi hatırlamamız gerekiyor. Kaçınılmaz olanı kabul etmek, beklentilerin sebep olduğu üzüntüden ve öfkeden kurtulmanızı sağlayacak.

 

3- Onlara tam olarak nasıl hissettiğinizi söyleyin

İnsanlara inanmak ve bir anda dürüst olacaklarını düşünmek güzel; ancak bazen insanların bir tür kolaylaştırıcıya ihtiyaçları olur – süreç boyunca yardımcıları olacak birilerine. Sürekli hayal kırıklığına uğratan insanlar, kafalarının içerisinde uzun süre geçirirler. Bir şeyi yapacaklarını söyler, sonrasında zihinlerinde neden yapamayacaklarına dair bir milyon düşünce belirir. Ne hissettiklerini bilmiyoruz ve onlar da davranışlarının size nasıl hissettirdiğini bilmiyorlar. Bu yüzden onlara söylemeniz gerekiyor. Kin ya da öfke olmadan, onlara, kendinizi nasıl hissettirdiklerini, hayal kırıklığına uğratma eğilimleri yüzünden sözcüklerinin kulağınıza ne kadar boş geldiğini açıklayın. Onlara söylemezseniz, nasıl bilebilirler ki? Yalnızca samimi bir şekilde konuşun; belki de dünyayı sizin bakış açınızdan da görebilmeyi başarırlar.

 

4- Döngüyü sonlandırın

Karşınızdaki kişiye nasıl hissettiğinizi ve hareketlerinin sizi nasıl etkilediğini söyledikten sonra, acıyı bir kenara bırakmanın vaktidir artık. Beklenti, hayal kırıklığı ve acı döngüsünü sonlandırın. Sınırlar koyun ve ilişkinizin eşit çaba gerektirdiği konusunda net olun. Uyum sağlarlarsa eğer, ilişkiniz mutlu bir şekilde devam edebilir. Ancak dinamikteki değişim, karşınızdaki kişi için fazlaysa, daha fazla ödün vermeye tahammül edemiyorsa, o halde bu durum, ilişkinizin zorlama olduğunu ve zaten bitmesi gerektiğini gösterir. Başkalarının davranışlarının hayatınızı etkilemesine izin vermeyi bıraktığınızda, bu acı döngüsünü sona erdirmenin mutluluğunuza büyük etkide bulunduğunu göreceksiniz.

 

5- Hayatınıza ne zaman devam edeceğini bilin

Hislerinizi açıkladıktan, karşınızdaki insana davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini analiz etmesi için vakit verdikten sonra, ilişkinizi yeniden değerlendirin. Hiçbir şey değişmediyse eğer, o zaman hayatınıza devam etmenizin vakti gelmiş demektir. Yalnızca negatif duygular getiren bir ilişkiyi korumaya çalışmak, her iki tarafa da fayda sağlamaz. Hayat, zorla ilişki ya da arkadaşlık korumaya çalışmadığımızda da oldukça zor. Sizinle olan ilişkisini gerçek anlamda iyileştirmek isteyen kişi, dürüstlüğe değer verecektir.

 

Bu yazının İngilizce orijinali unisoultheory.com sitesinde yayınlanmıştır.

 

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