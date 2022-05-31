Home ofis dekorasyonu nasıl yapılır?

Çalışma alanı, sizi motive edecek bir alan olmalıdır. Maalesef ki çoğu zaman, durum pek de öyle olmaz. Aslında, ev ofisleri evlerde en çok ihmal edilen alanlar olabilir. İlham almak için fazla dağınık ortamlar, kişiyi kanepe, mutfak veya yatak gibi gerçek ofis dışında herhangi bir yerde çalışmaya iter. Kendi ilham verici alanınızı oluşturmanıza ve güncellemenize yardımcı olmak için, sıkı sıkıya çalışmaya başlamanızı sağlayacak küçük ev ofis fikirleri hakkında tavsiyelerini istedik.
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