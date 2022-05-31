Home ofis dekorasyonu nasıl yapılır?

Çalışma alanı, sizi motive edecek bir alan olmalıdır. Maalesef ki çoğu zaman, durum pek de öyle olmaz. Aslında, ev ofisleri evlerde en çok ihmal edilen alanlar olabilir. İlham almak için fazla dağınık ortamlar, kişiyi kanepe, mutfak veya yatak gibi gerçek ofis dışında herhangi bir yerde çalışmaya iter. Kendi ilham verici alanınızı oluşturmanıza ve güncellemenize yardımcı olmak için, sıkı sıkıya çalışmaya başlamanızı sağlayacak küçük ev ofis fikirleri hakkında tavsiyelerini istedik.

1- Estetiği önemseyin Alanınız size ilham vermeli ve benzersiz kişiliğinizi yansıtmalıdır. Bu yüzden çemberin dışına çıkmaktan korkmayın. Burası sizin çalışma alanınız, klasik bir ofise veya kütüphaneye benzemek zorunda değil. Siz ne iseniz, size ait olan ne ise, o burada. 1 / 10

2- Yeşillendirin Alanınıza biraz hayat verin, böylece daha uzun süre kalmak isteyeceksiniz. Pratik, ergonomik, rahat ve temiz, dengeli bir ev ofisi oluşturmak orada kalmanızı sağlar. Güzel bir bitki daha kişisel ve daha iç açıcı bir ortam oluşturmanın en kolay yolu olabilir. Havayı temizler, görüntüyü renklendirir. 2 / 10

3- Sanatsal olun Alanı sizi anlatan resimlerle süsleyin. Bütün gün hesap makinesiyle uğraşıyor olmanız sanatın orada bulunmasını engellememeli. Mekanınıza enerji katmak ve sizi motive etmek için ofisinizi canlı sanat eserleriyle doldurun. 3 / 10

4- Halı kullanın Görsel ilgi ve yatıştırıcı ses emilimi için alanınızı renkli bir kilimle topraklayın. Daha şık hale getirmek için mobilyayı basit ve temiz tutun ve ardından kilimi ekleyin. Bu, soğuk plaza ikliminden uzaklaşmanızı sağlar. 4 / 10

5- Hygge alıştırması yapın Alanı konforlu bir hale getirin ama tek yapmak istediğiniz şekerleme olacak kadar rahat değil. Duvarlarınızdaki ve zemininizdeki nötr renkler, doğal ahşap, bitkiler ve battaniyeler, kırlentler, kilimler veya duvar süsü gibi bir tür tekstil ile eşleştirildiğinde, basit ama rahat bir çalışma alanı yaratır. 5 / 10

6- Bir duvar galerisi hazırlayın Bu sizin alanınız onu sevdiğiniz şeylerle doldurun. Nötr bir duvarı galeri haline getirin. İstediğiniz uyumlu görünümü elde edene kadar resimleri hareket ettirerek önce onları zemine yerleştirebilirsiniz. 6 / 10

7- Eski ve yeniyi karıştırın Evdeki diğer odalardan dekor çalmaktan korkmayın. Vintage ve modernin bir karışımı, bir evi bir showroom gibi hissetmek yerine sıcak, içinde yaşanmış ve kişisel hissettirir. Size ait her yerin kurallarını sadece siz belirleyebilirsiniz. 7 / 10

8- Işığın içeri girmesine izin verin Harika dış mekanlara bağlı kalın. Doğal ışık, bir alanı daha büyük hissettirir ki bu her zaman küçük bir alanda bir artıdır. Buğulu cam kullanmak, her zaman perdeleri açık tutmanıza olanak sağlayabilir. Bitkilerde olduğu gibi ışık, sizi de besler. 8 / 10

9- Renkli çalışın Modaya uygun olanı değil, size hitap eden renkleri seçin. Verimli bir çalışma için mükemmel bir arka plan sağlamaya çalışın. Beyaz-gri gibi soğuk renklerle sınırlı kalmak zorunda hissetmeden kişisel seçimler yapın. 9 / 10

10- Alanınızı optimize edin Organizasyon anahtardır. Dağınık bir ev ofisinde kimse iyi çalışmaz. Yazıcıları, dosyaları vb. köşelere ve çekmecelere tıkıştırarak bir gram alanı boşa harcamayın. Tavana kadar çeşitli depolama türleri ve yardımcı olması için duvara asılı bir pano ile dolapları yerleştirerek de tüm dikey alanınızı kullanın. 10 / 10