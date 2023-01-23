Her insanın yılda en az bir kez kendisi için yapması gereken 8 şey

Mutlu bir yaşam sürme fırsatını her seferinde elinin tersiyle iten bir insanın yaşamdaki en büyük düşmanı yine kendisidir. Yılda bir defa bile olsa yapabileceğiniz bazı şeyler olduğunu unutmayın!

Her insanın yılda en az bir kez kendisi için yapması gereken 8 şey
Sağlık
Giriş: 23 Ocak 2023 15:19 Güncelleme: 23 Ocak 2023 15:23
ABONE OL

Artık daha yaşlı ve biraz daha bilge birisiniz. Önce hayatta kendinizi sevmeli ve kendinize yatırım yapmalısınız. Her zaman kendi ihtiyaçlarınızdan ve isteklerinizden ödün veriyorsanız, her şeyi ve herkesi kendinizden önde tutuyorsanız, eninde sonunda bardağınız boşalacaktır. Günün sonunda, kendinizi gerçekten sevdiğinizde, ihtiyaç ve arzularınıza enerji, çaba, zaman ve para harcadığınızda, daha iyi bir hayat yaşayacaksınız.


İşte bir insanın yılda en az bir kez kendisi için yapması gereken 8 şey...


1. Alanınızı değiştirin

Hayat monotonlaştığında ya da durgunlaştığında, bir şeyi değiştirmek gerçekten yardımcı olabilir. Başlamak için gerçekten en basit bir yer alanınızdır. En sevdiğiniz odayı yeniden düzenleyin, boyayın, ucuz bir dekor satın alın ve mevcut alanınızla uyumlu hale getirin. Unutmayın, zamanla değişiyoruz, bu nedenle çevrenizde de değişim ihtiyacı hissetmeniz normal.


2. Yeni bir şeyler öğrenin

Sizin için yepyeni olan yeni bir hobiye ya da projeye başlayın. Kitap okuyarak, video izleyerek ve uzmanlarla konuşarak bu konuda bilgi edinin. Ardından, yeni hobinize zaman ayırın. Asla bilemezsiniz, bir sonraki yeni girişim amacınız olabilir.


Yeni kararları hayata geçirebilmek için 5 adım
Yeni kararları hayata geçirebilmek için 5 adım Yeni kararlar aldınız, ne var ki...
Kendi mutluluğunuzu sabote etmeyin! Severek yaptığınız bir iş sahibi...

3. Dağınıklığı giderin

Evinizi, hayatınızı ve aradaki her şeyi temizleyin. E-posta gelen kutunuzu boşaltın. Dolabını temizle. Önünüze çıkan eski dağınıklığı atın ve daha güzel ve daha yeni şeylere yer açın ya da biraz minimalizmin tadını çıkarın.


4. Küçük adımlarla hayatınızın önemli bir alanlarını iyileştirin

Hayatında seni rahatsız eden bir şey var mı? Belki sorunlu sağlıksız yeme alışkanlığınız var ya da meditasyon yapmak ya da merkezinizi bulmak için çalışmak için daha fazla zaman harcamanız gerektiğini hissediyorsunuz. Her ne ise, nasıl değişmek istediğinizi belirleyin ve o yönde küçük adımlar atın.


5. Değerleriniz konusunda net olun

Değerlerimiz zamanla netleşir ve hatta bazıları düşer. Her yıl değerlerinizin bir listesini yapın ve nasıl geliştiklerini görün.


6. Kendinizi tamamen sizinle ilgili bir geceyle şımartın

Yılda en az bir kez kendinizi şımartın! Örneğin; yılda bir kez, merkezinde yalnızca ve tamamen kendinizin olduğu bir gece planlayın. Satın almak istediğiniz ne varsa alın, en sevdiğiniz restoranda yemek yiyin veya küçük bir geziye çıkın. Tüm bunlar, mutlu bir yaşam sürmenin temelde kendinizle alakalı olduğunu hatırlamanıza yardımcı olacaktır.


7. Seyahat edin

Seyahatin tadını çıkarmak için farklı bir ülkeye seyahat etmek zorunda değilsiniz. Yakınlarda sakin bir yere günübirlik bir gezi yapın ve yeni deneyimlerin tadını çıkarın.


8. Uzun süredir görmediğiniz sevdikleriniz ile görüşün

Hayat kaotik olduğu için son birkaç aydır görmezden geldiğiniz arkadaşınızı veya aile üyenizi biliyor musunuz arayın ve görüşün. Onları akşam yemeğine davet edin. İlişkilerinizi yeniden canlandırmak için bir şeyler yapın.



Kaynak: Harley Manson. "9 Things Every Person Should Do For Themselves At Least Once A Year". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/9-things-every-person-should-do-for-themselves-at-least-once-a-year/. (03.01.2023)


Mutlu insanların 21 alışkanlığı
Mutlu insanların 21 alışkanlığı


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.