Her insanın yılda en az bir kez kendisi için yapması gereken 8 şey

Artık daha yaşlı ve biraz daha bilge birisiniz. Önce hayatta kendinizi sevmeli ve kendinize yatırım yapmalısınız. Her zaman kendi ihtiyaçlarınızdan ve isteklerinizden ödün veriyorsanız, her şeyi ve herkesi kendinizden önde tutuyorsanız, eninde sonunda bardağınız boşalacaktır. Günün sonunda, kendinizi gerçekten sevdiğinizde, ihtiyaç ve arzularınıza enerji, çaba, zaman ve para harcadığınızda, daha iyi bir hayat yaşayacaksınız.

İşte bir insanın yılda en az bir kez kendisi için yapması gereken 8 şey...

1. Alanınızı değiştirin

Hayat monotonlaştığında ya da durgunlaştığında, bir şeyi değiştirmek gerçekten yardımcı olabilir. Başlamak için gerçekten en basit bir yer alanınızdır. En sevdiğiniz odayı yeniden düzenleyin, boyayın, ucuz bir dekor satın alın ve mevcut alanınızla uyumlu hale getirin. Unutmayın, zamanla değişiyoruz, bu nedenle çevrenizde de değişim ihtiyacı hissetmeniz normal.

2. Yeni bir şeyler öğrenin

Sizin için yepyeni olan yeni bir hobiye ya da projeye başlayın. Kitap okuyarak, video izleyerek ve uzmanlarla konuşarak bu konuda bilgi edinin. Ardından, yeni hobinize zaman ayırın. Asla bilemezsiniz, bir sonraki yeni girişim amacınız olabilir.

3. Dağınıklığı giderin

Evinizi, hayatınızı ve aradaki her şeyi temizleyin. E-posta gelen kutunuzu boşaltın. Dolabını temizle. Önünüze çıkan eski dağınıklığı atın ve daha güzel ve daha yeni şeylere yer açın ya da biraz minimalizmin tadını çıkarın.

4. Küçük adımlarla hayatınızın önemli bir alanlarını iyileştirin

Hayatında seni rahatsız eden bir şey var mı? Belki sorunlu sağlıksız yeme alışkanlığınız var ya da meditasyon yapmak ya da merkezinizi bulmak için çalışmak için daha fazla zaman harcamanız gerektiğini hissediyorsunuz. Her ne ise, nasıl değişmek istediğinizi belirleyin ve o yönde küçük adımlar atın.

5. Değerleriniz konusunda net olun

Değerlerimiz zamanla netleşir ve hatta bazıları düşer. Her yıl değerlerinizin bir listesini yapın ve nasıl geliştiklerini görün.

6. Kendinizi tamamen sizinle ilgili bir geceyle şımartın

Yılda en az bir kez kendinizi şımartın! Örneğin; yılda bir kez, merkezinde yalnızca ve tamamen kendinizin olduğu bir gece planlayın. Satın almak istediğiniz ne varsa alın, en sevdiğiniz restoranda yemek yiyin veya küçük bir geziye çıkın. Tüm bunlar, mutlu bir yaşam sürmenin temelde kendinizle alakalı olduğunu hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

7. Seyahat edin

Seyahatin tadını çıkarmak için farklı bir ülkeye seyahat etmek zorunda değilsiniz. Yakınlarda sakin bir yere günübirlik bir gezi yapın ve yeni deneyimlerin tadını çıkarın.

8. Uzun süredir görmediğiniz sevdikleriniz ile görüşün

Hayat kaotik olduğu için son birkaç aydır görmezden geldiğiniz arkadaşınızı veya aile üyenizi biliyor musunuz arayın ve görüşün. Onları akşam yemeğine davet edin. İlişkilerinizi yeniden canlandırmak için bir şeyler yapın.

Kaynak: Harley Manson. "9 Things Every Person Should Do For Themselves At Least Once A Year". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/9-things-every-person-should-do-for-themselves-at-least-once-a-year/. (03.01.2023)