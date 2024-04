Her evcil hayvan sahibinin bilmesi gereken 14 temizlik önerisi

Ne kadar sevimli olurlarsa olsunlar, evcil hayvan sahipleri dört ayaklı dostlarının arkasını temizlemenin zor olabileceğini bilirler. Evcil hayvan tüyleri, kirli patilere ve sivri tırnaklara kadar, bu tüylü hayvanlar ortalığı nasıl dağıtacaklarını iyi bilirler. Bu durumları yönetebilmek ve hatta önleyebilmek rutin temizliği çok daha kolay hale getirebilirsiniz. İster tüy dökme ile mücadele etmek, ister kumun her yere bulaşmasını önlemek, ister kalıcı kokuları gidermek isteyin, bu ipuçları evinizi evcil hayvanınız olmadan önceki gibi temiz tutacaktır.

Evcil hayvan tüylerini temizlemek için tüy toplama rulosu kullanın

Tüy toplama rulosu, evcil hayvan tüylerini giysilerinizden temizlemenin harika bir yoludur. Bunu koltuklar, sandalyeler, perdeler ve evinizdeki diğer mobilyalar üzerinde de kullanabilirsiniz. Tüy toplama silindirleri genellikle geniş bir yüzey alanına sahiptir ve evcil hayvan tüylerini toplamada etkilidir.

Evcil hayvan kokularını gidermek için karbonat kullanın

Evcil hayvanlar bazen, özellikle de evin en sevdikleri alanlarında arkalarında koku bırakabilirler. Kabartma tozu koku nötralize edici özelliklere sahiptir ve genellikle kötü kokuları emmek ve ortadan kaldırmak için kullanılır. Halıların, mobilyaların ve evcil hayvan yataklarının üzerine serpebilirsiniz. 15 ila 30 dakika bekletin ve ardından süpürün.

Duş giderini evcil hayvan tüylerinden koruyun

Banyo sırasında duşunuza evcil hayvan tüylerinin girmesi kaçınılmazdır, ancak daha kolay temizlik için tüy dökülmesini en aza indirmenin yolları vardır. Banyodan önce evcil hayvanınızı tüylerini taramak, gevşek tüyleri temizlemeye yardımcı olur. Banyo sırasında tüy dökülmesini azaltmak için evcil hayvanınızın tüy tipine uygun bir bakım fırçası kullanın. Ayrıca giderin üzerine evcil hayvan tüylerinin tıkanmaya neden olmasını önleyen bir tüy tutucu yerleştirmek de akıllıca olacaktır.

Mobilya kılıfları kullanın

Evcil hayvanları mobilyalarınızdan uzak tutamıyorsanız, kumaşı hasardan ve istenmeyen kokulardan korumak için kılıf kullanın. Çoğu mobilya kılıfı kolayca çıkarılıp yıkanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Düzenli yıkama, temiz ve kokusuz bir ortamın korunmasına yardımcı olur.

Mobilya kılıfları, evcil hayvan tüylerine karşı koruma sağlamanın yanı sıra, dökülmeler, kazalar veya içeride izlenen kirlerin neden olduğu lekelere karşı da koruma sağlayabilir. Örtüleri satın alırken, evcil hayvan dostu malzemelerden yapılmış olanları seçin. Dayanıklı olmaları, aşınma ve yıpranmaya karşı dirençli olmaları gerekir. Evcil hayvanınızın pençeleri tarafından kolayca delinebilecek veya yırtılabilecek malzemelerden kaçının.

Evcil hayvanınız eve girdiğinde ayaklarını silin

Evcil hayvanınız her eve girdiğinde ayaklarını silin. Evcil hayvanınızın tuvalet ihtiyacını gidermek ya da sadece gezmek için dışarı çıkardıysanız, evde serbestçe dolaşmadan önce patilerini nemli bir bezle silmenizi öneririz.

Bir kum matı kullanın

Eğer bir kediniz varsa, kumu kum kabından dışarı atma eğilimi olduğunu bilirsiniz. Kumu hapsetmek için tasarlanmış gözenekli bir malzemeden yapılmış bir kum matı kullanarak bunu kontrol altında tutun. Kediniz çıkarken kum parçacıklarını yakalamak için kum kabının dışına yerleştirin. Dokulu yüzeylere sahip paspaslar özellikle etkilidir.

Doğru kum kabını seçin

Kumun evinizin her yerine dağılmasını önlemenin bir başka yolu da doğru kum kabını seçmektir. Yüksek kenarlı bir kum kabı seçmek, kedilerin kumu tekmelemesini veya kabın dışına saçmasını önler.

Evcil hayvan yataklarını düzenli olarak yıkayın

İster köpek yatağı ister kedi kulesi olsun, kokuları ve evcil hayvan tüylerinin birikmesini önlemek için evcil hayvanınızın yatağı düzenli olarak temizlenmelidir. Evcil hayvanlar için güvenli deterjanlar kullanın ve kolayca çıkarılıp yıkanabilen kılıflar kullanmayı düşünün. Örtüler çıkarılabilir değilse, evcil hayvan yataklarına karbonat serpin ve 10 ila 15 dakika bekletin, ardından süpürün.

Evinizi sık sık süpürün

Düzenli olarak elektrik süpürgesi kullanarak evcil hayvan tüylerinin evinizi ele geçirmesini önleyin. Evcil hayvan tüyü aparatları olan elektrikli süpürgeler veya tüy dökme için tasarlanmış özel evcil hayvan tüyü modelleri kullanın.

Evcil hayvanınızın tüylerini toplamak için sık sık tımar tarağı kullanın

Günlük fırçalama ve düzenli banyo, evinizin tüylerden ve tozdan arınmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, evcil hayvanınızın tırnakları çok uzadığında keserek zemin ve kapılarınızı hasardan koruyun. Evcil hayvanınızın tırnaklarını kesmeye devam etmek, tırmalama hasarını önleyecektir. Evcil hayvanınıza zarar vermemek için tırnaklarını nasıl keseceğinizi bilmeniz önemlidir; eğer kendiniz kesemiyorsanız bir kuaföre veya veterinere gitmeyi düşünebilirsiniz.

Evcil hayvan tüylerini almak için lastik eldiven kullanın

Eğer evcil hayvan tüyleri mobilyalarınızın içine girmişse, onlardan kurtulmak için lastik bir eldiven kullanın. Bulaşık yıkamak için zaten elinizin altında bulunan bir lastik eldiveni nemlendirin ve tüyleri çekmek ve toplamak için mobilyanın üzerinde gezdirin.

Yemek ve su kaplarının altına bir paspas yerleştirin

Köpeğiniz yemek yerken mama kabının altına bir paspas koyarak mamanın etrafa saçılmasını önleyin. Paspaslara dökülenleri yakalayabilir ve temizliği kolaylaştırabilir. Temizlemesi kolay ve kaymayan yüzeylere sahip paspaslar arayın.

Evcil hayvan pisliklerini hızlıca temizleyin

Evcil hayvan pisliklerini hızlı ve etkili bir şekilde temizlemenin temiz ve sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak için çok önemli. Mümkün olduğunca çok pisliği kazıyarak işe başlayın. Ardından, alanları su ve evcil hayvanlar için güvenli bir deterjanla ovarak temizleyin. Koku kalırsa, alana karbonat serpin, bekletin ve ardından süpürün.

Bir tırmalama direği alın

Bir tırmalama direği satın alarak kedinizin mobilyalarınızı tırmalamasını önleyin. Kediler bölgelerini işaretlemek ve pençelerini keskinleştirmek için tırmalayabilir. Belirlenmiş tırmalama yüzeyleri sunmak, bu davranışı mobilyalardan ve evinizin diğer alanlarından uzaklaştırabilir.

