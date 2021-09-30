Hava kirliliği erken doğum sebebi!

Bu istatistik sizi şaşırttı mı?

Hava kirliliği erken doğum sebebi!
Hamilelik
30 Eylül 2021 Perşembe

Yeni araştırmaya göre, hava kirliliği her yıl dünya çapında 6 milyona kadar bebeğin erken doğumuna ve 3 milyon bebeğin düşük kilolu olmasına neden olmaktadır.


Plos Medicine dergisinde yayınlanan araştırma, dış ve iç mekan hava kirliliğinin toplam küresel yükünü hesaplayan ilk araştırma. Çok sayıda bilimsel çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, araştırma, iç mekan hava kirliliğine maruz kalmanın dış ortam seviyelerine kıyasla çok daha fazla yük taşıdığını ortaya koydu.


Hava kirliliği çocukların DNA'larını da etkiliyor
Hava kirliliği çocukların DNA'larını da etkiliyor

Çoğunlukla kömür veya odun gibi katı yakıt yakan ocaklardan kaynaklanan iç ortam kirliliği, 2019'da gebelikler üzerindeki toplam kirlilik yükünün neredeyse üçte ikisini oluşturdu. Bu, özellikle Güneydoğu Asya ve Sahra altı Afrika'nın bazı bölgeleri gibi gelişmekte olan yerlerde geçerlidir.


Dünya nüfusunun %92'sinden fazlası, hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen tavsiye edilen limitlerin altında olduğu bölgelerde yaşıyor ve yaklaşık %49'u eşit derecede yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kalıyor.


Güney ve Doğu Asya gibi bölgeler en kirli bölgelerdir. Bangladeş, Çin, Hindistan ve Pakistan dünya çapındaki en kirli 50 şehrin 49'una ev sahipliği yapmaktadır. Hava kirliliği alerji ve hastalık yapıyor yazısını okumak için tıklayınız...


Son yıllarda orman yangınları, tarım yangınları ve toz fırtınaları da yoğun hava kirliliğine neden oldu. Çalışma, Güneydoğu Asya ve Sahra Altı Afrika'daki hava kirliliğini en aza indirerek, prematüre doğumların ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin sayısının küresel olarak neredeyse %78 oranında azaltılabileceğini hesapladı.



Kaynak: instagram.com/guardian


Hava kirliliği kısırlığa yol açabilir mi?
Hava kirliliği kısırlığa yol açabilir mi?

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.