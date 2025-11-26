Günlük burç yorumları: 27 Kasım 2025 Perşembe

Venüs bu sabah Jüpiter'le bir üçgen açı oluşturuyor ve günün ilerleyen saatlerinde Satürn'le de bir üçgen açı yapıyor. Venüs-Jüpiter transiti dostane bir enerji yaratır, ruh halimizi yükseltir ve ideale yönelik arzumuzu teşvik eder. Bu transit hem bizi yumuşatır hem de güçlendirir. Cömert oluruz ve duygularımız yoğunlaşarak ifade edilmeyi ister. Jestler genellikle düşüncelidir ve özellikle umutlu, neşeli ve işbirlikçi oluruz. Bu olumlu geçiş, birbirimize karşı hoşgörülü olma isteğimizi artırır ve başkalarına, farklı kültürlere, farklı uğraş ve zevklere, sıra dışı ya da tamamlayıcı aktivitelere ilgimizi yükseltir. Aynı zamanda nelerden hoşlanıp nelerden keyif aldığımızı öğreniyoruz. Para ve yatırımlarla ilgili iyi şans, sağlam finansal fırsatları keşfetme olasılığı olabilir. Venüs-Satürn transiti ise farklı bir enerji getirir. Sevgimizi pratik destek, hizmet ve sadakat gösterileriyle ifade edebiliriz. Bu etki bize süreklilik ve güvenilirliğin değerini hatırlatır. Aşka, ilişkilere, paraya veya haz arayışına daha olgun, sorumlu ve sağduyulu yaklaşırız. Ayrıca sorumluluklarımızdan, işimizden veya görevlerimizden normalden daha çok keyif aldığımız bir zaman olabilir. Aynı gün iki etkinin birden olması geleceğe yönelik plan yapmaktan özellikle hoşlanmamızı sağlayabilir. Bir zamanlar zor ya da imkânsız görünen şeyler şimdi daha umut verici görünür. İlişkiler, para veya konfor alanımızla ilgili hayatımızın bir kısmını iyileştirme isteği şu anda motive edicidir. Birbirimize daha fazla özen göstermek ve birlikte daha dikkatli davranmak ilişkilerimizi güçlendirebilir. Hayatımıza denge getirmek için iyi bir zaman; israfı azaltmaktan keyif almak da bugünün temalarından biri olabilir.