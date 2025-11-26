Günlük burç yorumları: 27 Kasım 2025 Perşembe

27 Kasım 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 26 Kasım 2025 09:46
ABONE OL

  • Venüs bu sabah Jüpiter'le bir üçgen açı oluşturuyor ve günün ilerleyen saatlerinde Satürn'le de bir üçgen açı yapıyor. Venüs-Jüpiter transiti dostane bir enerji yaratır, ruh halimizi yükseltir ve ideale yönelik arzumuzu teşvik eder. Bu transit hem bizi yumuşatır hem de güçlendirir. Cömert oluruz ve duygularımız yoğunlaşarak ifade edilmeyi ister. Jestler genellikle düşüncelidir ve özellikle umutlu, neşeli ve işbirlikçi oluruz. Bu olumlu geçiş, birbirimize karşı hoşgörülü olma isteğimizi artırır ve başkalarına, farklı kültürlere, farklı uğraş ve zevklere, sıra dışı ya da tamamlayıcı aktivitelere ilgimizi yükseltir. Aynı zamanda nelerden hoşlanıp nelerden keyif aldığımızı öğreniyoruz. Para ve yatırımlarla ilgili iyi şans, sağlam finansal fırsatları keşfetme olasılığı olabilir. Venüs-Satürn transiti ise farklı bir enerji getirir. Sevgimizi pratik destek, hizmet ve sadakat gösterileriyle ifade edebiliriz. Bu etki bize süreklilik ve güvenilirliğin değerini hatırlatır. Aşka, ilişkilere, paraya veya haz arayışına daha olgun, sorumlu ve sağduyulu yaklaşırız. Ayrıca sorumluluklarımızdan, işimizden veya görevlerimizden normalden daha çok keyif aldığımız bir zaman olabilir. Aynı gün iki etkinin birden olması geleceğe yönelik plan yapmaktan özellikle hoşlanmamızı sağlayabilir. Bir zamanlar zor ya da imkânsız görünen şeyler şimdi daha umut verici görünür. İlişkiler, para veya konfor alanımızla ilgili hayatımızın bir kısmını iyileştirme isteği şu anda motive edicidir. Birbirimize daha fazla özen göstermek ve birlikte daha dikkatli davranmak ilişkilerimizi güçlendirebilir. Hayatımıza denge getirmek için iyi bir zaman; israfı azaltmaktan keyif almak da bugünün temalarından biri olabilir.

    1 / 13

  • 27 KASIM 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün özellikle nesnel ve mantıklı bir yaklaşıma sahipsin; bu, hayatının birçok alanında sana yardımcı oluyor. Aynı zamanda, başkalarının söyledikleri seni etkileyebilir ve sana ilham verebilir. Bugünün dengeleyici etkisi, daha yapılandırılmış bir yaklaşım kullanmanı teşvik ediyor. İlişkilerine, kendine ve son durumlara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun; bu da karar verme sürecini güçlendiriyor. Muhakemen mükemmel. Kendini zarafetle ortaya koyuyor, kişiliğin ve güzel özelliklerin için biraz ilgi ve takdir görmekten hoşlanıyorsun. İnsanlar senden etkileniyor ve sana çekiliyor.

    2 / 13

  • 27 KASIM 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün işe yarar ya da rahatlatıcı bilgelik kırıntıları içeren faydalı konuşmalar olabilir. Özellikle gözlemcisin ve gördüklerin şu anda gerçekten işine yarayabilir. Bir durumu daha iyi anlaman, ilerlemene yardımcı olabilir. Bugünkü Venüs-Satürn üçgeniyle birlikte, olgun sohbetlerden ve etkileşimlerden keyif alabilirsin. Önemli olana odaklanırsan sosyal hayatında ince ama hissedilir ilerlemeler olabilir. Aşkta ve arkadaşlıkta ödüllendirici bir istikrar ve sadakat hissi söz konusu olabilir. Şu sıralar dolaşan tavsiyeler pratik ve kullanışlı olabilir. Sevgi göstermek için pratik destek öne çıkıyor ve paylaşılan zevkler mevcut bir bağı güçlendirebilir.

    3 / 13

  • 27 KASIM 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün hem zihin hem de beden için şifa teknikleri keşfedebilir veya bunları başarıyla kullanabilirsin. İlişkilerin, ve çevrendekilerin ilişkileri, uyum içinde olduğunda rahatlaman daha kolaydır; bugün bu oldukça mümkün görünüyor. Değerli şeylere (ve insanlara!) karşı daha keskin bir sezgiye sahipsin. Yaptığın işe, görevlerine ve başardığın küçük şeylere karşı oldukça memnuniyet duyabilirsin. Bugün sabırlı ve tutucu bir yaklaşım en çok avantaj sağlayandır ve denenmiş, güvenilir yöntemlerden keyif almak öne çıkabilir. Özellikle iddialı projelere girişmeye veya sağlık hedeflerin üzerinde çalışmaya ilgi duyabilirsin. İyi yapılmış bir işten zevk alırsın ya da önemli detayları hallettikten sonra bir başarı hissi yaşayabilirsin. Bugünkü geçişler, önceliklerini netleştirmene yardımcı oluyor ve bu süreç oldukça keyifli.

    4 / 13

  • 27 KASIM 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, günün ilk yarısında oldukça bağlantıda ve umutlu hissedebilirsin. Romantik, yaratıcı veya eğlenceli uğraşlar şu anda tatmin edici olabilir ve duygusal anlamda aktif bir şekilde yenilenme zamanı sağlayabilir. Gün ilerledikçe Venüs-Satürn transitiyle birlikte odak, bir planı veya fikri somutlaştırmaya, güvenilirlik göstermeye ve başkalarına destek olmaya kayabilir. Para, iş ve yaratıcı projelerde detaylara dikkat etmek için harika bir zaman olabilir. Enerjiler, cesur adımlardan çok akıllı ve tutucu hamleleri destekliyor. Planlarına, yaratıcı çalışmalarına, hobilerine veya romantik girişimlerine duyduğun güven artık gerçekçiliğe dayanıyor. Bir şeyler öğreten uğraşlara veya hazlara çekilebilirsin ya da hobilerinin ve ilişkilerinin pratik tarafına daha fazla emek verebilirsin. Bu transit kişisel çekicilik ve bir projeyi sağlamlaştırmak için oldukça uygun.

    5 / 13

  • 27 KASIM 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugünün geçişleri, konforuna, evine, güvenliğine ve emniyetine biraz enerji ve dikkat harcamanı teşvik ediyor. Sevdiğin bir şeyi sürdürmek veya inşa etmek odakta olabilir ve bu oldukça keyif verebilir. Bugün etkin olan Venüs-Satürn üçgeni, ölçülülüğü destekler ve ödüllendirir. Mütevazı olmak, dinlemek ve denenmiş-güvenilir yöntemlere dikkat etmek şu anda fayda sağlar. Yardımcı insanlarla veya bilgilerle bağlantı kurabilirsin. Ayrıca bilgelikte ve sabırda güzelliği görme zamanıdır. Koleksiyonlar, yatırımlar, emlak ya da antikalarla ilgili alımlar veya edinimler düşünebilirsin. Aile ve ev konuları daha sorunsuz ilerler. İnsanlar bugün öngörülebilirliğini ve sadakatini takdir eder ve sen de kendini güvende hissettiren durumlara yönelirsin.

    6 / 13

  • 27 KASIM 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün işbirliği çok daha kolay geliyor. Bu, yaratıcı ilham zamanı. Etkileşimler daha dengeli, adil ve huzurlu görünüyor ve bu da sana çok iyi geliyor. Aynı zamanda olgun, bilge ve güvenilir insanlara yöneliyorsun. Başkalarındaki heyecan ve yenilik seni, güvenilirlikleri kadar etkilemiyor. Faydalı bilgi ve fikirleri öğrenmek ve paylaşmak için iyi bir zamandasın. Çalışmalar ilerleyebilir ve beceri geliştirmeye, bilgi edinmeye odaklanabilirsin. Başkalarına bir şeyler öğretmek de bugün tatmin edici olabilir. Bugün pratik zekâ baskın, hem de sana çok yakışıyor! Sadece taslak hâlinde olan fikirler bir araya gelme eğiliminde.

    7 / 13

  • 27 KASIM 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün biraz daha iyimser hissedebilir veya bir durumun olumlu tarafını daha kolay görebilirsin; bu da daha fazla huzur ya da neşe getirir. Birisi dizginleri eline alman için sana güveniyor olabilir. Bugünkü Venüs-Satürn transiti, özellikle iş, finans ve sağlık konularında mantıklı değerlendirmeler ve yargılar yapmak için uygundur. İster alışveriş yap, ister çalış, ister bağlantı kur; doğru şeylere ve doğru miktara yöneliyor gibisin! Şu anda daha fazla güvenlik arıyor ve çoğunlukla üzerinde düşünülmüş kararlar veriyorsun; bu da bugün desteklenen bir enerji. Enerjini adım adım çözülebilecek sorunlara yöneltmeye çalış. Değer verdiğin biriyle bağ kuracağın bir an veya genel bir anlayış oluşabilir. İnsanları kendine çekmek için de iyi bir gün olabilir.

    8 / 13

  • 27 KASIM 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün yaratıcılığını ve yeteneklerini iyi bir şekilde kullanmak için güçlü bir gün. Özel biriyle sorunların hakkında konuşmak olası çözümleri açığa çıkarabilir. Özellikle gün ilerledikçe, sadakatin, güvenilirliğin ve azmin için takdir görmeni destekleyen bir zaman dilimindesin. Başkaları bilgelikten ve desteğinden keyif alabilir. Bugün önemli konularda başkalarıyla hoş bir uyum hissedebilirsin ve şu sıralar yapılan anlaşmalar genellikle kalıcı olur. Burcundaki Venüs'ün, yaratıcılık alanındaki Satürn ile uyumlu bağlantısı, işleri halletmek için seni harika bir konuma getiriyor. Belki daha da önemlisi, bu etki son derece gerçekçi bir özgüven sağlar. Bir ilişki, bir rol ya da yaratıcı bir proje seni bugün yere daha sağlam basan bir hâle getirebilir.

    9 / 13

  • 27 KASIM 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün bağlantıların aracılığıyla gerçek bir neşe hissedebilirsin. Hem maddi hem de ilişkisel düzeyde sahip olduklarınla yetinmek, başarıya götüren iyi bir muhakeme ve sabrı beraberinde getirir. Anahtar, görevleri önceliklendirmek ve enerjini odaklamaktır; bunun için gezegensel desteklerin harika. Bugün işe koyulmak, eksikleri tamamlamak ve sorumlulukları yerine getirmek için çok uygun. Evle ilgili her zamankinden fazla iş olabilir ve bunları halletmek için iyi bir zaman. Aşk konusunda, gün ilerledikçe cesur adımlardan çok öngörülebilirlik ve rahatlık destekleniyor. İşbirliğine dayalı bir anlaşma gündemde olabilir. Özellikle iç dünyanı, evini veya aile yaşamınla ilgili bir alanı sadeleştirmekten keyif alabilirsin. Seni ve sevdiklerini temelden güçlendirecek bazı kurallar, yapılar ve hedefler belirlemek için harika bir zaman.

    10 / 13

  • 27 KASIM 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün bazı kaygı ve sorunlarını yardımcı bir arkadaşınla paylaşabileceğini fark edebilirsin. Sosyal alanındaki Venüs'ün, ortaklık alanındaki Jüpiter ve iletişim alanındaki Satürn ile uyum içinde olması, ilişkilerin için keyifli bir gün yaratabilir. Hem başkalarına hem de kendine güvenini ifade ediyorsun. Projelerine devam etmek veya onları gözden geçirmek için gerçek bir motivasyon artışı yaşayabilirsin. Yapıcı bir sohbet, bir arkadaş veya iş ortağıyla ön plana çıkabilir. Başkaları senin ince özelliklerini fark eder ve sadece kendin olarak saygı kazanırsın.

    11 / 13

  • 27 KASIM 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün Ay senin burcunda ve duygular canlı. Yine de, Venüs-Satürn üçgeni sayesinde iş konularında mükemmel bir sezgiye sahipsin. Son günlerde kariyerinde kendini öne çıkarıyorsun ve başkaları üzerinde profesyonel anlamda özel bir etkiye sahipsin. Yetenek ve becerilerin takdir edilebilir. İlişkiler şu anda verimli ve yapılan anlaşmalar genellikle iyi sonuçlanıyor. Para konularını düzene koymak için de olumlu bir enerji mevcut. Bugün pratik işlerinde daha fazla düzen ve netlik arıyorsun. Değerini ve önemini otorite figürlerine veya iş ortaklarına olumlu şekilde gösteriyorsun ve bu, gelirini şimdi olmasa da ileride etkileyebilir. İnsanlar iş birliği yapıyor, zamanında hareket ediyor veya gerektiğinde sana destek oluyor. İlişkiler ve alışverişler samimi ve destekleyici hissediliyor.

    12 / 13

  • 27 KASIM 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün bir arkadaşına veya tanıdığına yardım etmek sana enerji verebilir. Aşk konuları zengin aynı zamanda huzurlu ve samimi olabilir. Günün enerjilerinden faydalanmak için olumlu ve üretken işlere odaklanmak özellikle gün ilerledikçe işe yarar. İş birliği için harika bir durumdasın, ama bağımsız olarak da çok iyi gidiyorsun, özellikle eğitim ve çalışmalarla ilgili olarak. Arkadaşlıklar daha fazla sabır ve kabullenmeden fayda görebilir. İnsanlar bugün gerçekçiliğini takdir ediyor. Burcunda bulunan Satürn ile takdir, büyük dalgalar yerine küçük ve sessiz şekilde gelir; fark etmek için dikkatle bakman gerekebilir, ama oradadır! Bugün kendini kanıtlamak adına fazla çaba sarf etmeden değerini ve dürüstlüğünü göstermek için iyi bir zaman.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.