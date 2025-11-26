Aksaray’da doğal mucize: Soğuk su gayzeri

Aksaray'\u0131n Uluk\u0131\u015fla Mahallesi'nde, Tuz G\u00f6l\u00fc havzas\u0131nda yer alan so\u011fuk su gayzeri, g\u00fcn i\u00e7inde aral\u0131kl\u0131 olarak ortaya \u00e7\u0131kan kabarc\u0131klar ve su hareketleriyle ziyaret\u00e7ilerin dikkatini \u00e7ekiyor.. Yeralt\u0131nda biriken karbondioksit gaz\u0131n\u0131n bas\u0131n\u00e7 olu\u015fturmas\u0131yla suyun y\u00fczeye \u00e7\u0131kmas\u0131 sonucu olu\u015fan gayzer, k\u0131sa s\u00fcreli ak\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan yeniden yeralt\u0131na \u00e7ekilerek kayboluyor.. Bu d\u00f6ng\u00fc, b\u00f6lgeye gelen do\u011faseverlerin ve foto\u011fraf merakl\u0131lar\u0131n\u0131n ilgisini \u00e7ekiyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . .
YORUMLAR