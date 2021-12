Genital bölge kararması neden olur?

Genital bölgenizin karardığını fark ettiğinizde, bunun ne anlama geldiğini bilmemek endişe verici olabilir. Akla gelen ilk soru bu durumun normal olup olmadığı olacaktır. Bu durum, pek çok kadının yaşadığı, zamanla geliştiği için ne zaman başladığını pek bilemediği ve tamamen normal bir durumdur. Bu koyulaşmaya hiperpigmentasyon denir. Ergenlik çağını tamamlamış çoğu insanda, genital bölgedeki cilt diğer cilt bölgelerinden daha koyu olur. Bu koyuluğun miktarı kişiden kişiye değişir. Bu bölgede ideal bir renk yoktur, ancak diğer alanlardan daha koyu olma eğilimindedir. Doğal cilt tonunuz, bu bölgenin ne kadar koyu olabileceği konusunda belirleyici rol oynar. Daha soluk bir cildiniz varsa, hiperpigmentasyon ince bir renk farkı olabilir. Esmer bir cildiniz varsa, daha büyük bir oranda koyulaşma görebilirsiniz.

Genital bölgede koyulaşma neden olur?

Hormonlar

Cildinizde melanin oluşturan melanosit adı verilen belirli hücreler bulunur. Genital bölgenizdeki bu melanositler özellikle hormonlara karşı hassastır. Genital bölge zamanla hormonal değişikliklere tepki olarak giderek daha koyu hale gelir. Bu, ergenlik, hamilelik veya genel olarak yaşlanma sırasında olabilir. Örneğin östrojen, labia gibi belirli alanlarda pigment artışına neden olabilen hormonlardan biridir. Ayrıca meme uçları, areola ve anüs üzerindeki veya çevresindeki cildi de koyulaştırabilir. Ergenlik ve hamilelik sırasında östrojen seviyeleri yükselir, bu da bu alanların pigmentasyonunun artmasına neden olur.

Sürtünme

Sürtünmedeki artış melanosit hiperaktivite potansiyelinin artmasına neden olabilir. Başka bir deyişle, sürtünme, bu hücrelerin daha fazla melanin üretmesine neden olarak pigmentasyona neden olabilir. Özellikle kasık bölgenizdeki cilt kıvrımlarında bulunan labia ve üst uyluk bölgesi, günlük sürtünme veya doğum travması nedeniyle koyulaşabilir. Sürekli sürtünme veya travma ile cilt, hücreleri cildin en dış tabakasına doğru olgunlaştıran keratinizasyon adı verilen bir süreçten geçer. Bu hücreler melanin içerir, bu süreç bu bölgelerde daha kalın ve daha koyu bir cilt ile sonuçlanır.

Epilasyon

Tıraş ve epilasyon ürünleri de aynı nedenle cildin koyulaşmasına neden olabilir. Bunların yol açtığı sürtünme ciltte iltihaplanmaya da yol açabilir ve bu da iltihaplanma sonrası hiperpigmentasyona neden olabilir. Maya enfeksiyonları, batık tüyler ve folikülit de postinflamatuar hiperpigmentasyona neden olabilir.

Yaşlanma

cildinizin daha uzun yıllar tekrarlanan travma geçirmesi veya daha fazla hormonal değişiklik geçirmesi yaşla birlikte hiperpigmentasyonun artmasına yol açabilir.

Vücudun diğer bölgelerinde de olabilir

Vücudunuzun birçok yerinde ciltte koyulaşma meydana gelebilir.

Hamilelik sırasındaki hormonal değişiklikler meme uçlarınızı, areolalarınızı ve benlerinizi koyulaştırabilir. Ayrıca alt karnınızın ortasında göbek deliğinizin altında koyu bir çizgiye (veya linea nigra) neden olabilir.

Yüzünüzde, göğsünüzde, sırtınızda ve kollarınızda hiperpigmentasyon oluşabilir. Genellikle bu, güneş lekeleri veya çiller olarak ortaya çıkar.

Dirsekleriniz, dizleriniz, koltuk altlarınız ve eklemleriniz gibi cildinizin çok "katlandığı" yerlerde de koyulaşma yaşayabilirsiniz.

Sivilce veya kızarıklık gibi postinflamatuar hiperpigmentasyon da vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir.

Ciltte hiperpigmentasyonu önlemek için

Cildinizde oluşan kararmayı önlemek, en başta buna yol açan şeylerden kaçınmayı gerektirir. Hormonal değişiklikler ve yaşlanmaya bağlı hiperpigmentasyonu önlemek zordur. Ancak sürtünmeyi azaltmak için bir şeyler yapabilirsiniz.

Dar çamaşır ve giysilerden kaçının.

Cildinizi nemli tutun.

Folikülit ve iltihaplanmaya neden olabilecek ağda veya tıraş yöntemlerinden kaçının.

Pamuklu giysiler giyin.

Genital bölgenin kararması ne anlama geliyor?

Genital bölgenizdeki veya koltuk altınızdaki koyulaşmalar sıklıkla doğal süreçlerin bir sonucudur ve kötü bir anlama gelmez ancak eşlik eden farklı şeyler bir uyarı olabilir.

Ani cilt değişiklikleri doğal sebeplerin dışında kalabilir, diyabet veya polikistik over sendromu gibi altta yatan koşullardan kaynaklanabilir.

Koyulaşan bölge kaşınıyorsa, bu genellikle bir enfeksiyondan veya kullanmış olabileceğiniz bir ürüne karşı alerjik reaksiyondan kaynaklanan bir iltihaplanma belirtisidir.

Cilt koyulaşır ve tahriş veya pürüzlü olmaya başlarsa, akantoz nigrikans olarak bilinen bir duruma işaret edebilir.

Koyulaşma aniden ortaya çıkarsa ve daha lekeli, inişli çıkışlı veya uyuz gibi görünüyorsa, genital siğiller gibi cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olabilir.

Ciltteki koyulaşmalar, zamanla ve kademeli olarak meydana geliyorsa, yaygın ve normal bir durum olabilir. Ters giden bir şeyler olduğunu düşünüyorsanız, bir uzmanla görüşmenizde fayda var.

