Haftanın kombin önerileri (5-11 Eylül 2022)

Büyük yakalı üstleri biz çok seviyoruz! Yakadaki lacivert renginden bir etek ve bebe mavisi topuklularla şık bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Görseldeki ürünler: Mudo 359,99 TL

Bellfield 119,99 TLL

Guess 1.288 TL