Haftanın kombin önerileri (5-11 Eylül 2022)

Haftanın her günü modunuza ve hava durumuna göre değerlendirebileceğiniz kombin önerilerimizle karşınızdayız...

Moda
05 Eylül 2022 11:32 Güncelleme: 05 Eylül 2022 11:32
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  • Son zamanların trend parçalarından korse bluzlar ve kot pantolonla yakaladığınız şık görünümü renkli bir topuklu ayakkabıyla tamamlayabilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Dilvin 159,99 TL

    Beymen 549 TL

    Stuart Weitzman 6.506,50 TL

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  • Büyük yakalı üstleri biz çok seviyoruz! Yakadaki lacivert renginden bir etek ve bebe mavisi topuklularla şık bir görünüm yakalayabilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Mudo 359,99 TL

    Bellfield 119,99 TLL

    Guess 1.288 TL

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  • Sıradaki kombinimiz rahatlık arayanlara! Spor şık bir kombin için görseldeki ürünleri tercih edebilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Mudo 229,99 TL

    Mango 359,99 TL

    Adidas 1.999 TL

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  • Spora gidecekler için rüzgarlı havalarda giyilebilecek bir kombin önerisiyle geldik.

    Görseldeki ürünler: Under Armour 930 TL

    Under Armour 601 TL

    Oysho 599,95 TL

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  • İş yeri veya akşam üstü yenecek bir yemek için bu kombin ve benzerlerini tercih edebilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: The Kooples 959 TL

    Mango 759,99 TL

    Beymen 1.599 TL

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  • Yaz bitmeden yaz günü kombinlerinizi küçük çantalar ve loafer ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Twist 345 TL

    Tommy Hilfiger 1.819 TL

    Elle 719 TL

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  • Tam bir yaz akşamı kombini! Bu kombini giyin ve akşamüstünden itibaren gezmeye başlayın.

    Görseldeki ürünler: Happiness İstanbul 89,99 TL

    Mango 299,99 TL

    Elle 679 TL

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