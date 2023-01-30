Haftanın kombin önerileri (30 Ocak-5 Şubat 2023)

Haftanın her günü modunuza ve hava durumuna göre değerlendirebileceğiniz kombin önerilerimizle karşınızdayız...

Moda
Giriş: 30 Ocak 2023 10:20
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  • Haftaya siyah ama havalı bir kombinle başlamak isteyenleri bu kombin önerimizi denemeye davet ediyoruz.

    Görseldeki ürünler: Stradivarius 859,95 TL

    Mango 549,99 TL

    Trendyolmilla 224,99 TL

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  • Tercihi farklı parçalardan yana olanlar için süveter ve gömlek ikilisini tavsiye edebiliriz.

    Görseldeki ürünler: Jimmy Key 249,95 TL

    Pull & Bear 429,95 TL

    Pull & Bear 429,95 TL

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  • Hem spor hem şık bir kombin önerisiyle karşınızdayız...

    Görseldeki ürünler: Jimmy Key 599,95 TL

    DeFacto 149,99 TL

    Trendyolmilla 137,99 TL

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  • Rahatlığına düşkün olup tüm gün evde vakit geçirmek isteyenler pijama ve panduf ikilisiyle mutlu olabilirler.

    Görseldeki ürünler: Suwen 254,99 TL

    Penti 149,97 TL

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  • Akşam dışarı çıkarken tercih edebileceğiniz bu kombin bize cuma veya cumartesi günlerinin kurtarıcısı olabilir.

    Görseldeki ürünler: Pull & Bear 659,95 TL

    Pull & Bear 391,95 TL

    Derimod 1.799,99 TL

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  • Cumartesi sabah yürüyüşleri için ideal bir kombin, öyle değil mi?

    Görseldeki ürünler: Marks & Spencer 699,95 TL

    Jimmy Key 349,95 TL

    Adidas 1.763 TL

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  • Pazar kahvaltılarının aranılan kombini eşofmanlar kombinlerde yerini alıyorlar.

    Görseldeki ürünler: New Era 799 TL

    H&M 459,99 TL

    H&M 369,99 TL

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