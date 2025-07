Keten pantolon ve makosenler

Sokak stilinize biraz daha şıklık katmak istiyorsanız ayakkabı seçiminizi makosenlerden yapmanızı öneririz. Crop bi bluz, keten bir pantolon ve makosen ayakkabılar ile oldukça şık bir günlük stile sahip olabilirsiniz.

Referanslar

Alexandria Dale. "6 Summer Shoe Trends to Wear With Linen Trousers for That Comfy-Chic Look" Şuradan alındı: https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/fashion/a64983104/how-to-wear-linen-trousers-and-summer-shoe-trends-outfits/ (06.06.2025).