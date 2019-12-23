Kapatıcılar nasıl kullanılır?

Makyajda kusursuz zeminin önemi büyük. Bu yüzden kapatıcılar önemli. İşte kapatıcı kullanırken dikkat etmeniz gerekenler...

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Kusursuz makyajın mimarı kapatıcılar

Makyaj severlerin çok iyi bildiği gibi makyajın güzel görünmesi için kusursuz bir zemin hazırlamak çok önemli. Kusursuz zemin hazırlamanın mimarı kapatıcı ipuçlarını öğrenmek için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

 

Sıra önemli

Makyajın önceliği her zaman nemlendirici ve bazdır. Daha sonra ise fondöten ile devam etmek gerekir. Böylece ciltteki ten eşitsizliklerinin ve kusurların çok daha az göründüğü su götürmez bir gerçek. Kapatıcıyı bu adımlardan sonra kullanmak gerekiyor. Göz altlarına, kusurlu bulduğun bölgelere topikal uygulamalar yaparak cildiniz kusursuza biraz daha yaklaşmış olur.

 

Uygulama biçimi

Göz altına kapatıcı uygularken sadece gözünüzün altına gelecek şekilde yay biçiminde sürmekten ziyade göz altınızda ters üçgen oluşturacak şekilde uygulamanız gerekir. Böylece daha canlı ve genç bir görüntü elde etmiş olursunuz. Uygulamayı yaparken hangi aracı kullanırsanız kullanın göz altınızı çekiştirerek uygulamak yerine tampon hareketlerle uygulamanız göz çevrenizi yıpratmayacak ve gözaltı çizgilerinize ürün dolmasını minimuma indirecektir. En son hamle olarak üzerinden mutlaka bir transparan pudra geçmenizi tavsiye ederiz.

  

Renk seçimi

Eğer fondöten kullanmadan yalızca kapatıcı ile kusurlarınızı gizliyorsanız fondöten gibi teninizle aynı renk olan bir kapatıcı almanızı öneririm. Eğer fondötenle beraber kapatıcı kullanıyorsanız kapatıcınız fondöteninizden en fazla iki ton açık olsun. Diğer türlü Cadılar Bayramı için daha uygun makyajlar elde etmiş olursunuz. Eğer sorunlu bir göz çevreniz varsa renk eşitsizliği çoksa ihtiyaca uygun olan somon, pembe alt tonlarındaki kapatıcılar tam da size göre olacaktır.

 

Dudaklarını vurgula

Kırmızı ruj kullanmak her baba yiğidin harcı değildir diye düşünsek de bu ipucu ile daha temiz bir kırmızı ruj görünümü elde etmeniz mümkün. Dudak kalemi ve favori kırmızı rujunuzu uyguladıktan sonra dudak çevrenize ince uçlu bir fırça ile kapatıcı geçin. Çok daha vurgulu ve temiz bir görünüm elde ettiğinizi göreceksiniz.

 

MAKYAJLA SİVİLCE İZİ KAPATMA

 

 

Parlak gözler için 5 öneri
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Yorgunluğunuz en çok gözlerinizden anlaşılır. Yeterli uyku alsanız bile alerji ya da yaşlanma etkileri gözaltlarınızda morluklar oluşmasına neden olur ve yorgun görünürsünüz. Kapatıcı kullanmak yerine parlak gözlere sahip olmanın 5 yolu:

 

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