Sonbahar parfümleri

Sonbaharın en çekici parfümlerini derledik.

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Sonbahar parfümleri

Sonbaharda hemen hemen her türde parfüm kullanabilirsiniz. Bu sezon çiçeksi, odunsu ve şekerli kokular etkisini gösteriyor. Bizde sonbahar mevsiminde severek kullanılabileceğiniz parfümleri seçtik.

 

Miu Miu

Cartier - must de Cartier

 

 

Clean Cashmere

 

 

Marc Jacobs - Daisy Dream

 

 

Anna Sui - Romantica

 

 

Jessica Simpson - TEN

 

 

Lisa Hoffman – Hawaiian Plumeria

 

 

Revlon – Love is on

 

Michael Kors – Rose Radiant Gold

 

Prada – Candy Kiss L’Eau

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