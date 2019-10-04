Sonbahar parfümleri

Sonbaharda hemen hemen her türde parfüm kullanabilirsiniz. Bu sezon çiçeksi, odunsu ve şekerli kokular etkisini gösteriyor. Bizde sonbahar mevsiminde severek kullanılabileceğiniz parfümleri seçtik.
Miu Miu
Cartier - must de Cartier
Clean Cashmere
Marc Jacobs - Daisy Dream
Anna Sui - Romantica
Jessica Simpson - TEN
Lisa Hoffman – Hawaiian Plumeria
Revlon – Love is on
Michael Kors – Rose Radiant Gold
Prada – Candy Kiss L’Eau
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