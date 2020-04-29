Doğal güzelliğe kavuşmanın yolları

Doğal olmak kendinizi salmak demek değil elbette... Kendinizle barışın, kendinizi sevin ve güvenin.

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7 adımda doğal güzelliğe kavuşmanın yolları

İşte size bakımlı ama doğal olmak için 7 altın kural:

 

Güzel olduğunuza inanın

Kendine güvenen bir kadından daha doğal ve daha güzel ne olabilir ki?

 

Sağlığınıza özen gösterin

Doğal bir güzel olmanızdaki en büyük esas budur. Bu sadece yoğurt ve müsli yemek anlamına gelmez. Aynı zamanda dengeli de beslenmelisiniz. Dans edin, arkadaşlarınızla yürüyüşlere başlayın.

 

DOĞAL GÜZELLİK SIRLARI Doğal güzellik bir mit değil. Sa... YÜZE SÜRÜLMEMESİ GEREKENLER Yüzünüzle asla temas etmemesi ge...

 

Cildinizi temizleyin

Akneler, lekeler ve sivilceleriniz için biberiye yağı gibi doğal ürünler kullanabilirsiniz. Daha çok sebze ve meyve tüketin. D ve C vitamini depolayın. Sıcak sudan sonra yüzünüzü soğuk su ile yıkayın ve alkol içermeyen bir temizleyici kullanın. Güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmeyin.

 

Güzel sağlıklı saçlar

Saçlar, dikkat çekmek için her zaman mükemmel bir yoldur. Siz ne kadar sağlıklı ve mutlu olursanız saçlarınız o kadar güzel görünür. Saçlarınızı yakan; fön, maşa gibi işlemlerden önce mutlaka koruyucu sprey sürün. 

 

Dişlerinizi fırçalayın

Güzel bir gülümsemeden daha doğal ne olabilir ki? Onarıcı bir diş macunu ile dişlerinizi günde en az 2 defa fırçalayın. Bu fırçalamak metodu çürük ve diş eti problemlerinizi azaltır. Yılda 2 kez kontrol için diş hekiminize başvurmayı da ihmal etmeyin. Dişlerinizi beyaz tutmak için asitli ve kafeinli içeceklerden olabildiğince uzak durun.

 

BAKIMLI GÖRÜNMENİN PÜF NOKTALARI Yapılması gereken temel uygulama... MAKYAJSIZ GÜZEL GÖRÜNMENİN SIRLARI Doğal güzelliğinizi korumak ve g...

 

Makyajınızı çok abartmayın

Renkli bir nemlendirici, hafif bir rimel, şeffaf ya da pembe tonlarında bir ruj, krem bir allık ile yüzünüze basit bir şekilde renk verebilirsiniz.

 

Yeterince uyuyun

Uyku! Uyumak harika ama yeterince uyumuyoruz. Uzmanlar 9 saat uykunun ideal süre olduğunu belirtiyor. Mutlaka yatmadan 2 saat önce yemek yemeyi bırakın. Huzursuz bir gece geçirmek istemiyorsanız kafein de tüketmeyin.

 

Gece uykusunda bakım tüyoları
+4
Hoşçakal şiş gözaltları! Her sabah şiş gözlerle uyanıp dünyayı puslu görenlerdenseniz bu rutini mutlaka kendi hayatınıza sokmalısınız. Uyumadan önce birkaç damla badem yağı ve kahve yağını gözaltlarınıza yüzük parmağınızla uygulayın. Çok bastırmadan, umuşak masaj haraketleriyle gözaltlarındaki kan dolaşımını hızlandırın ve sabah uyandığınızda yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

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Yorumlar
15
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    21 Haziran 2018 Perşembe 18:35

    cok işe yarıyor bence deneyin

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2018 Pazar 22:32

    Super cozumler bebisler

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  • Misafir
     
    20 Nisan 2017 Perşembe 16:43

    ben denecem oooooo ben saten güzelim ki hahayt çatla patla şükşük bacı

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  • Misafir
     
    01 Ekim 2017 Pazar 10:15

    sana burda güzel sin mi diyo şmrk.

  • Misafir
     
    23 Aralık 2016 Cuma 23:19

    Umarim daha güzel olurum

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  • Misafir
     
    25 Eylül 2016 Pazar 14:23

    denemeye başlicam teşekürler

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  • Misafir
     
    19 Ağustos 2016 Cuma 15:41

    inşallah olur

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  • Misafir
     
    11 Haziran 2018 Pazartesi 16:07

    amin

  • Misafir
     
    10 Ağustos 2016 Çarşamba 02:44

    Guzel olmak icin elimden geleni yaptumi bunuda yapicam umaarim olur

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  • Misafir
     
    22 Haziran 2016 Çarşamba 18:43

    Hiç birine inanmıyorum ama denicem inşallah eskisi gibi güzel olurum

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  • Misafir
     
    12 Nisan 2016 Salı 19:53

    İnsallah olur deneyecegim

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  • Misafir
     
    27 Mart 2016 Pazar 19:48

    Keşke güzelliğin dibine vursam ;-);-)

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  • Misafir
     
    07 Aralık 2014 Pazar 19:50

    deneyeceğim

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  • misafir
     
    28 Temmuz 2014 Pazartesi 19:23

    süper :3

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  • misafir
     
    09 Aralık 2013 Pazartesi 00:14

    super yontemler muhakkak deniyelim

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