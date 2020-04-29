7 adımda doğal güzelliğe kavuşmanın yolları

İşte size bakımlı ama doğal olmak için 7 altın kural:
Kendine güvenen bir kadından daha doğal ve daha güzel ne olabilir ki?
Doğal bir güzel olmanızdaki en büyük esas budur. Bu sadece yoğurt ve müsli yemek anlamına gelmez. Aynı zamanda dengeli de beslenmelisiniz. Dans edin, arkadaşlarınızla yürüyüşlere başlayın.
Akneler, lekeler ve sivilceleriniz için biberiye yağı gibi doğal ürünler kullanabilirsiniz. Daha çok sebze ve meyve tüketin. D ve C vitamini depolayın. Sıcak sudan sonra yüzünüzü soğuk su ile yıkayın ve alkol içermeyen bir temizleyici kullanın. Güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmeyin.
Saçlar, dikkat çekmek için her zaman mükemmel bir yoldur. Siz ne kadar sağlıklı ve mutlu olursanız saçlarınız o kadar güzel görünür. Saçlarınızı yakan; fön, maşa gibi işlemlerden önce mutlaka koruyucu sprey sürün.
Güzel bir gülümsemeden daha doğal ne olabilir ki? Onarıcı bir diş macunu ile dişlerinizi günde en az 2 defa fırçalayın. Bu fırçalamak metodu çürük ve diş eti problemlerinizi azaltır. Yılda 2 kez kontrol için diş hekiminize başvurmayı da ihmal etmeyin. Dişlerinizi beyaz tutmak için asitli ve kafeinli içeceklerden olabildiğince uzak durun.
Renkli bir nemlendirici, hafif bir rimel, şeffaf ya da pembe tonlarında bir ruj, krem bir allık ile yüzünüze basit bir şekilde renk verebilirsiniz.
Uyku! Uyumak harika ama yeterince uyumuyoruz. Uzmanlar 9 saat uykunun ideal süre olduğunu belirtiyor. Mutlaka yatmadan 2 saat önce yemek yemeyi bırakın. Huzursuz bir gece geçirmek istemiyorsanız kafein de tüketmeyin.
cok işe yarıyor bence deneyinCevapla
Super cozumler bebislerCevapla
ben denecem oooooo ben saten güzelim ki hahayt çatla patla şükşük bacıCevapla
sana burda güzel sin mi diyo şmrk.
Umarim daha güzel olurumCevapla
denemeye başlicam teşekürlerCevapla
inşallah olurCevapla
amin
Guzel olmak icin elimden geleni yaptumi bunuda yapicam umaarim olurCevapla
Hiç birine inanmıyorum ama denicem inşallah eskisi gibi güzel olurumCevapla
İnsallah olur deneyecegimCevapla
Keşke güzelliğin dibine vursam ;-);-)Cevapla
deneyeceğimCevapla
süper :3Cevapla
super yontemler muhakkak deniyelimCevapla