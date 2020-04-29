7 adımda doğal güzelliğe kavuşmanın yolları

Doğal güzelliğe kavuşmanın yolları

Doğal olmak kendinizi salmak demek değil elbette... Kendinizle barışın, kendinizi sevin ve güvenin.

İşte size bakımlı ama doğal olmak için 7 altın kural:

Güzel olduğunuza inanın

Kendine güvenen bir kadından daha doğal ve daha güzel ne olabilir ki?

Sağlığınıza özen gösterin

Doğal bir güzel olmanızdaki en büyük esas budur. Bu sadece yoğurt ve müsli yemek anlamına gelmez. Aynı zamanda dengeli de beslenmelisiniz. Dans edin, arkadaşlarınızla yürüyüşlere başlayın.

DOĞAL GÜZELLİK SIRLARI Doğal güzellik bir mit değil. Sa... YÜZE SÜRÜLMEMESİ GEREKENLER Yüzünüzle asla temas etmemesi ge...

Cildinizi temizleyin

Akneler, lekeler ve sivilceleriniz için biberiye yağı gibi doğal ürünler kullanabilirsiniz. Daha çok sebze ve meyve tüketin. D ve C vitamini depolayın. Sıcak sudan sonra yüzünüzü soğuk su ile yıkayın ve alkol içermeyen bir temizleyici kullanın. Güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmeyin.

Güzel sağlıklı saçlar

Saçlar, dikkat çekmek için her zaman mükemmel bir yoldur. Siz ne kadar sağlıklı ve mutlu olursanız saçlarınız o kadar güzel görünür. Saçlarınızı yakan; fön, maşa gibi işlemlerden önce mutlaka koruyucu sprey sürün.

Dişlerinizi fırçalayın

Güzel bir gülümsemeden daha doğal ne olabilir ki? Onarıcı bir diş macunu ile dişlerinizi günde en az 2 defa fırçalayın. Bu fırçalamak metodu çürük ve diş eti problemlerinizi azaltır. Yılda 2 kez kontrol için diş hekiminize başvurmayı da ihmal etmeyin. Dişlerinizi beyaz tutmak için asitli ve kafeinli içeceklerden olabildiğince uzak durun.

BAKIMLI GÖRÜNMENİN PÜF NOKTALARI Yapılması gereken temel uygulama... MAKYAJSIZ GÜZEL GÖRÜNMENİN SIRLARI Doğal güzelliğinizi korumak ve g...

Makyajınızı çok abartmayın

Renkli bir nemlendirici, hafif bir rimel, şeffaf ya da pembe tonlarında bir ruj, krem bir allık ile yüzünüze basit bir şekilde renk verebilirsiniz.

Yeterince uyuyun

Uyku! Uyumak harika ama yeterince uyumuyoruz. Uzmanlar 9 saat uykunun ideal süre olduğunu belirtiyor. Mutlaka yatmadan 2 saat önce yemek yemeyi bırakın. Huzursuz bir gece geçirmek istemiyorsanız kafein de tüketmeyin.

Gece uykusunda bakım tüyoları