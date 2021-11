Günün her saati dinlenebilecek şarkı

Royal Society Open Science adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre, dinleyiciler günü 5 ayrı bölüme ayırıyor ve her bölümde farklı tempoda müzikler dinliyor.

Yapılan araştırmaya göre, The Police'in 1983'te çıkardığı "Every Breath You Take" adlı şarkının her an dinlenebildiği belirledi.

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir günde yapılan şarkı seçimlerinde bir kalıp olup olmadığını öğrenmek istedi. Çalışmada müzik dinleme uygulaması Spotify'da 2 milyardan fazla dinlenen yaklaşık 4 milyon şarkı analiz edildi.

Araştırma sonucu bilim insanları, müzik dinlemede günün 5 bölüme ayrıldığı görüldü. Bölümler sabah, öğleden sonra, akşam, gece ve gece geç/sabahın ilk saatlerinden oluşuyor ve her biri farklı niteliklere sahip.

Beş bölüm hafta boyunca genellikle aynı sırayı takip ediyor. Ancak hafta sonlarında iş veya okula gidilmemesi gibi sebeplerle farklılık gösterebiliyor.

Araştırma ekibinin başındaki Ole Adrian Heggli, sabahları 06.00 - 12.00 saatleri arasında yavaş ama enerjik şarkıların hakim olduğunu ifade etti. Örneğin; Robbie Williams'ın "Supreme" şarkısı...

Öğleden sonra 12.00 - 20.00 saatleri arasında, Rihanna'nın "Only Girl (In The World)" parçası gibi yüksek sesli ve tempolu şarkılar ağırlıklı.

Akşamları 20.00 - 23.00 saatleri arasıda, dans edilebilen ve en yüksek tempoya sahip müziklerin dinlendiğini tespit etti.

Geceleri 23.00 - 04.00 saatleri arasında, Sigur Rós'un "Svefn-g-englar" adlı parçası gibi yavaş ve ambient müziğin tercih edildiği görüldü.

Gece geç/sabahın ilk saatlerinde 04.00 - 06.00 saatleri arasında ise, dinlenen şarkılar gecedekilere benzese de tempo biraz daha düşmektedir.

Bilim insanları, bütün bölümlerin hepsine uyan özelliklere sahip şarkının "Every Breath You Take" olduğunu söyledi. Bulgular, müziğin günlük yaşamlarımızla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Müzik tercihi gibi bireysel bir şeyin bile temel günlük kalıplardan nasıl etkilendiğini ortaya koyuyor.