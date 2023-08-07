Günlük burç yorumları: 9 Ağustos 2023 Çarşamba

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şimdi duygusal önceliklere odaklanmak gerekebilir. Üstlendiğiniz her şeyin derinine inme eğilimindesiniz. Bu, kişisel ilgi gibi belirli bir projeye veya arayışa motivasyon ve bağlılık için harika bir dönemdir. Aynı zamanda bilgeliğinizden yararlanma ve başkalarına yardım etme zamanı. Güvendiğiniz biriyle kişisel bir konuyu açabilirsiniz. Bugünün ilerleyen saatlerinde, seçimlerinizin onaylanmadığını hissettiren her şeye karşı hassas olabilirsiniz. Zihninizde ağırlık yapan belirli baskılarla eğlenmek kolay olmayabilir. Korkular ve endişeler normalden daha uzun süre ortalıkta dolaşabilir, düşüncelerinizi ve iletişiminizi şekilde etkileyebilir. Sonuç olarak, konuşmalar ve etkileşimler yanıltıcı olabilir. Kendinizi şu anda yaşamanız gerekmeyen şeyler için hazırlamaktan kaçının.
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