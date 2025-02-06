Günlük burç yorumları: 8 Şubat 2025 Cumartesi

Venüs bu sabah Plüton ile sekstil açı yaparak engelleri nazikçe yıkıyor ve aşk, konfor, zevk ihtiyaçlarımız ile maddi durumumuz hakkında yeni bir anlayış kazanmamıza yardımcı oluyor. Bu konulara rahatça stratejik bir yaklaşım benimseyebiliriz. Duygularımız genel olarak hoş ve olumlu bir şekilde daha odaklı ve yoğun hissedilir. Aslında, ilişkilerimizde duygusal derinlik ve samimiyet ararız. Sevdiğimiz şeyleri yapmak, tutkularımızı takip etmek veya normalden daha hevesle bir zevkin peşinden gitmek için iyi bir zaman olabilir. Eğer fırsatı değerlendirirsek, finansal konular ve ilişkilerimiz açısından çıkarlarımızı ilerletebiliriz. Bugün çok erken saatlerde Güneş, geri hareketteki Mars ile kinker açı yapıyor ve gece de Merkür aynı açıyı kuruyor. Anlaşılmadığımızı hissettiğimizde veya hedefimize yeterince hızlı ulaşamadığımızda huzursuzluk yaşayabiliriz. Yaptıklarımız ile düşündüklerimiz veya söylediklerimiz çelişebilir. Başkalarını dinlemek yerine sözlerini kesebilir ve varsayımlarda bulunabiliriz. Önemli kararlar almak için uygun bir zaman değil ve sabırsızlığa dikkat etmek gerekiyor. Ancak, Güneş ve Merkür, Şiron ile sekstil açıya ilerliyor ve bu, bir amaç veya misyon duygusuyla bağlantı kurmamıza yardımcı olarak özgüvenimizi artırabilir. Deneyimler ve insanlar aracılığıyla öğrenme ve büyüme isteği güçlü ve sağlıklıdır.