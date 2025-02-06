Günlük burç yorumları: 8 Şubat 2025 Cumartesi

8 Şubat 2025 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 06 Şubat 2025 10:53 Güncelleme: 06 Şubat 2025 10:53
ABONE OL

  • Venüs bu sabah Plüton ile sekstil açı yaparak engelleri nazikçe yıkıyor ve aşk, konfor, zevk ihtiyaçlarımız ile maddi durumumuz hakkında yeni bir anlayış kazanmamıza yardımcı oluyor. Bu konulara rahatça stratejik bir yaklaşım benimseyebiliriz. Duygularımız genel olarak hoş ve olumlu bir şekilde daha odaklı ve yoğun hissedilir. Aslında, ilişkilerimizde duygusal derinlik ve samimiyet ararız. Sevdiğimiz şeyleri yapmak, tutkularımızı takip etmek veya normalden daha hevesle bir zevkin peşinden gitmek için iyi bir zaman olabilir. Eğer fırsatı değerlendirirsek, finansal konular ve ilişkilerimiz açısından çıkarlarımızı ilerletebiliriz. Bugün çok erken saatlerde Güneş, geri hareketteki Mars ile kinker açı yapıyor ve gece de Merkür aynı açıyı kuruyor. Anlaşılmadığımızı hissettiğimizde veya hedefimize yeterince hızlı ulaşamadığımızda huzursuzluk yaşayabiliriz. Yaptıklarımız ile düşündüklerimiz veya söylediklerimiz çelişebilir. Başkalarını dinlemek yerine sözlerini kesebilir ve varsayımlarda bulunabiliriz. Önemli kararlar almak için uygun bir zaman değil ve sabırsızlığa dikkat etmek gerekiyor. Ancak, Güneş ve Merkür, Şiron ile sekstil açıya ilerliyor ve bu, bir amaç veya misyon duygusuyla bağlantı kurmamıza yardımcı olarak özgüvenimizi artırabilir. Deneyimler ve insanlar aracılığıyla öğrenme ve büyüme isteği güçlü ve sağlıklıdır.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, başkalarını memnun etme ve yatıştırma eğilimine dikkat et, çünkü bu daha sonra seni zor durumda bırakabilir. İleride işleri yoluna koymana yardımcı olacak tamamlanmamış işleri ele almaya çalış. Neyse ki bolca desteğin var. Venüs-Plüton etkisi, içten gelen uğraşları destekleyebilir ve etkileşimlerine rahat bir yoğunluk katabilir. Duygular ve düşünceler yaratıcı çabalarını yönlendiriyor ve duygusal açıdan kendine karşı dürüst olmak seni doğru yöne itebilir. Arkadaşların veya tanıdıklarınla yaptığın değişiklikler, uzun vadeli faydalar sağlayacak doğru adımlar olabilir. Hayal kurmak, dileklerde bulunmak ve gelecek için bazı tohumlar ekmek adına güçlü bir zamandasın. Kişisel çekiciliğin oldukça yüksek. Ayrıca, mevcut durumunun derslerini veya faydalarını görmeye çalışıyorsun. Yeni projeler geliştirmek veya bir dostluğu onarmak için motive hissediyorsun.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, eski alışkanlıklara geri dönmek kolay olabilir, ancak bugün borçları kapatmak veya hesapları düzene koymak için fırsatlar aramak iyi bir fikir. Yeni bir şey üstlenmek için ideal bir zaman olmayabilir, ancak ileride maddi konularda işine yarayacak unutulmuş veya göz ardı edilmiş evrak işlerini ve görevleri halletmek için uygun bir gün. Neyse ki, yönünü belirlemek, iyileştirmeler yapmak veya yeni bir bakış açısı kazanmak için harika bir durumdasın. Gerçekten keyif aldığın bir şeye enerji harcamaya meyillisin. Bugün her zamankinden daha disiplinlisin, bu yüzden bu avantajı değerlendir! Eğer ihtiyacın varsa destek bulabilirsin, belki de beklenmedik veya gizli bir kaynaktan. Ya da duyguların derinlerden yükselerek sana yol gösterebilir. Beklenmedik ve güçlü bir çekim ya da ilgi gelişiyor olabilir! Bugün geçmişte yaptığın bir çalışmayı yeniden kullanmak için iyi bir sebep bulabilirsin ve bu sana moral verebilir. Ayrıca, geçmiş bir ilişkiye veya duygularına dair yeni bir içgörü kazanabilirsin.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, güvenle ilerleyebilmek için önce yarım kalan işleri tamamlamak gerekebilir. Koşuşturmacadan kaçmak isteyebilirsin, ancak bunu başardığında bile geri çekilmekte zorlanabilirsin, çünkü bir yanın etkileşimden besleniyor. Bir uzlaşma gerekebilir! Neyse ki, bugün kendini zinde, motive ve geleceğe dair iyimser hissetmek için güzel bir gün. Venüs-Plüton açısı sana benzersiz bir kişisel çekicilik ve cazibe katıyor. Bugün ağ kurma ve dostluklar, bilgi edinme, keyif alma ve hatta ilham kaynağı olma açısından zengin olabilir. Bir fikir, amaç veya inanç konusunda tutkulu hissedebilir ve bu heyecan aracılığıyla başkalarıyla bağ kurabilirsin. Bugün iç huzuru, büyüme ve umut veren gelecek planları yapmaktan gelebilir. Eğitim, öğrenme veya macera içeren planlar iyi şekillenebilir. Bağlantılarından, uzun vadeli hedeflerinden ve mutluluk arayışından güç toplamak için harika bir zaman.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, eğer seni ilerlemekten alıkoyuyorsa, sadece daha rahat olduğu için eski yöntemlere geri dönmekten kaçınmaya çalış. Ancak, aynı zamanda bir şeye çok hızlı atılmamak da akıllıca olacaktır. Neyse ki, bugünün geçişleri bu konuda sana yardımcı oluyor. Venüs-Plüton açısı, hedeflerini ilerletmek veya kişisel inancını güçlendirmek için ihtiyaç duyduğun desteği almanı sağlayabilir. Hem kişisel hem de profesyonel hayatında ilişkileri güçlendirmek veya onarmak için iyi bir zaman. Sorunları çözmek veya değerli araştırmalar yapmak için motive olabilirsin. Enerjini içten gelen uğraşlara yönlendirmek, en verimli ve tatmin edici yol olabilir. Bugün biraz daha derine indiğinde keşfedilecek değerli şeyler bulabilirsin. Yardımsever veya nazik insanları kendine çekme eğilimindesin ve özellikle danışmanlık, anlaşmalar ve müzakereler açısından iyi bir konumdasın.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, geçmişe bakmak faydalı olabilir, çünkü değerli bir uğraşı yeniden canlandırabilirsin. Ancak, geçmişe sağlıksız bir şekilde tutunduğun noktaları da gözden geçirmen önemli. Aşırı taahhütte bulunmaktan ve kendini fazla zorlamaktan kaçın. Bu konuda sana yardımcı olan bir Venüs-Plüton açısı var. Strateji geliştirmek ve kendini geliştirmek için harika bir zaman. Aynı zamanda ilişkilerde ve etkileşimlerde bağlılık ve yoğunluk açısından da önemli bir dönem. Duygusal veya romantik önceliklerini her zamankinden daha net görebilirsin. Özel biriyle paylaşacak ve ondan öğrenecek çok şeyin var. Kişisel hayatında nicelikten çok niteliğe önem veriyorsun ve bugünün geçişleri, duygusal veya romantik önceliklerini net bir şekilde görmeni kolaylaştırıyor. Birinin bakış açısını daha iyi anlama fırsatı yakalayabilirsin ve bu deneyim öğretici olabilir.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugünün zorlu Merkür-Mars geçişi nedeniyle hemen konuşmamak veya sonuçlara atlamamak en iyisi. Bekleyip görmek daha iyi bir yaklaşım olabilir. Neyse ki, diğer gezegen geçişleri kendini daha iyi ayarlamana yardımcı oluyor. Daha önce gizli kalmış bir şey, örneğin keşfedilmemiş bir kaynak, şimdi açığa çıkabilir ve bu durum kişisel bir kazanç olarak hayatına dahil olabilir. Kalpten gelen aktivitelerle uğraşmak ve ittifaklar kurmak lehine işliyor. İş, sağlık ve finansal konular üzerinde araştırma ve düzenlemeler yapmak veya yeniden gözden geçirmek tatmin edici olabilir. Olumlu bir değişim yapmak için başkalarıyla iş birliği yapmak, senin için faydalı olabilir. Sorunları çözmek daha kolay ve doğal bir şekilde geliyor ve bir durumu yeterince geriden görebilme yeteneğine sahipsin. İşinde, sağlığında ve günlük rutinlerinde başarılı olma ve gelişme arzun güçlü.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugünkü Venüs-Plüton geçişi, etkileşimlerini geliştirmen için destekleyici bir geçiş ve arkadaşlıklarını veya grup çalışmalarını ilerletmek ya da büyütmek için harika fırsatlar sunuyor. Keyifli ve ödüllendirici bir iletişim yaşayabilirsin. İletişim projeleri, bir ortaklık veya romantik bir ilişki hakkında yeni içgörüler edinebilir ve bunlar uzun vadeli faydalar sağlayabilir. Birebir etkileşimler ve müzakereler için harika bir zaman; ayrıca bir ilişkide onarım ve yenilenme gerekiyorsa bunun için de uygun bir gün. Bugün, normalde kaçınabileceğin konuları biriyle gündeme getirmek için özellikle elverişli. Yeni fırsatlar açan önemli bir konuşma, keşif veya ifşa yaşanabilir. Duygularını anlamak ve fikirlerini ya da yaratımlarını başkalarıyla paylaşmak için güzel bir gün.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün başkalarının tepkilerine aşırı değer vermek akıllıca olmayabilir, çünkü bunlar değişken olabilir ve hayal kırıklığına yol açabilir. Ancak, Venüs-Plüton geçişi senin cazibenin üzerinde güçlendirici bir etkiye sahip ve normalden daha fazla özgüvene ve ikna ediciliğe sahip olacaksın. Gerçekten de, iyi şeyleri kendine çekme potansiyelin yüksek ve doğru yönde ilerlediğini hissedebilirsin. İş veya günlük işler aracılığıyla harika fırsatlar olabilir ve şu anda odaklanman gereken şey, gereksiz şeyleri ortadan kaldırmak, işleri sadeleştirmek ve küçültmek olmalı; bu, sana düzenli ve özgüvenli bir his verecek. Mali durumlar iyileşebilir ve aile hayatın da destekleyici. Fazladan enerjini planlar yapmaya veya ev ve belki de aile aktivitelerini organize etmeye yönlendirmek başarılı olabilir.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün Merkür-Mars geçişi bazı yanlış anlamalara veya hatta bir hata yapmana yol açabilir, ancak Venüs-Plüton sekstili iletişimlerin ve projelerinle ilgili keyfini ve etkinliğini artırıyor. Sosyal veya profesyonel anlamda bir bağlantı kurmak iyi bir fikir. Bir aşk bağlantısı kurabilir veya mevcut bir bağlantıyı güçlendirebilirsin. Çalışma, öğrenme, bağlantı kurma ve yaratma konusunda olumlu bir dönemdesin. Bir hobiyi veya yaratıcı bir projeyi geliştirirken güçlü hissedebilirsin. Bugün, seni yükseltecek veya iyileştirecek konuşmalar için potansiyel olarak güçlü bir gün ve benzer şekilde, birine bir jest veya yorumla onları yükseltebilirsin. Aynı zamanda, çözümleri görselleştirme yeteneğin de pratik seviyede sana fayda sağlayabilir.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün Merkür-Mars geçişi yanlış anlamalar veya sağlam bir sonuca ulaşmada zorluklar yaratabilir. Ancak, kendi kişisel gelirine ve genel olarak pratik meselelere dair yeni farkındalıklar kazanmak için güzel bir gün. Sahip olduklarını daha verimli kullanmak ve bunun sonucunda oldukça başarılı hissetmek için harika bir zaman olabilir. Bugün, gelir, hediyeler ve para meseleleri için enerjiler olumlu. Yeteneklerini, kaynaklarını veya becerilerini keşfediyorsun ve bunlar hakkında daha doğal hissettikçe, fırsatlar kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu, özellikle hassas veya karmaşık görünen sorunlarla ilgilenmek için daha iyi bir zaman, çünkü günün birçok faydası, gerçeği anlama ve yüzleşme yeteneğinden geliyor. İş geliştirme yeteneğin mükemmel, pratik işler biraz strateji ile başarılı olacak. Basit zevkler, rahatlıklar ve tanıdık insanlar ve koşullar için takdirin artıyor.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugünkü Merkür-Mars geçişi ile, iletişimi engelleyen bir savunmacılığa dikkat etmelisin. Neyse ki, bu konuda pek çok gezegen desteğin var. Venus-Plüton açısı, bir arkadaşla yeni bir düzeyde bağlantı kurmak için iyi bir zaman. Şu anki konuşmalar parlak ve tatmin edici, iletişimlerin özellikle iyi bir şekilde aktarılıyor. Kişisel etki ve cazibe için güzel bir zaman. Venus-Plüton açısı, bazen sürece dair zamanın ya da enerjin olmasa bile, derinlerdeki hislerini dahi keyifle kabul etmene yardımcı olur. Şu an ilişkilerde ve iletişimde yenilenmeye, iyileşmeye ve bağ kurmaya odaklanmak en iyi sonuçları verebilir. Bir meseleye olan anlayışın derinleşiyor ve bu oldukça iyi bir his veriyor.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugünkü Merkür-Mars geçişi ile fazla yüklenmekten veya erken konuşmaktan kaçınmalısın. Bunlar seni bunaltabilir ve yolundan sapmana neden olabilir. Neyse ki, bugün strateji geliştirmek için destek alıyorsun. Bir girişimle ilgili yeni bir anlayış, seni motive edebilir ya da basitçe para ve iş veya pratik işlerde daha kararlı ve yolda hissetmen sağlanabilir, güçlü bir organizasyon duygusu da seni motive edebilir. Finansal planlama ve yönetim şu anda destekleniyor. İttifaklar kurabilir veya tatmin edici taahhütlerde bulunabilirsin. Stresi hafifleten her şey uygun olacaktır. Bugün kazandığın bilgilerle gelişmek ve büyümek için güzel bir zaman. Venus-Plüton açısı, bir meseleyi derinlemesine anlamana yardımcı olur ve durumunu anlaman konusunda sana yol gösterir.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.