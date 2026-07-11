11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, günün erken saatlerinde moraliniz biraz düşük olabilir, ancak planlarınızda yapacağınız bir düzenleme sizin için çok daha faydalı olabilir. Bu değişiklik olumlu sonuçlar doğurabilir. Eğer kendinizi son zamanlarda fazla zorladıysanız ya da dinlenme ve içe dönme ihtiyacınızı göz ardı ettiyseniz, sezgilerinizle yeniden bağlantı kurmaya çalışın. Venüs'ün şu anda güneş altıncı evinizde ilerlemesiyle birlikte, ilişkilerin pratik yönlerini ele almak için uygun bir dönemdesiniz. Ancak bugün iş veya sağlıkla ilgili konularda cevapları geçmişte arayabilirsiniz ve bunu ölçülü yaptığınız sürece bu faydalı olabilir. Yine de, sadece daha tanıdık ve rahat hissettirdiği için eski yöntemlere dönmekten kaçınmanız iyi olur; özellikle de bunlar ilerlemenizi engelliyorsa. Artık size hizmet etmeyen bir şeye, özellikle de bir tutuma veya beklentiye sıkı sıkıya bağlı olup olmadığınızı düşünün. Benzer şekilde, bir sorun ya da duyguyla yüzleşmemek için kendinizi işlere veya sorumluluklara fazlasıyla vermemeye dikkat edin. Neyse ki bugün iş ve maddi konulardaki sezgileriniz güçleniyor. Karlı bir fırsatı fark edebilir ya da çok iyi bir fikir geliştirebilirsiniz. Son dönemdeki başarılarınızdan veya yaptığınız (ya da yapmayı hedeflediğiniz) işten memnuniyet duyabilirsiniz. Ayrıca, zaman zaman değerini fark etmediğiniz insanlara ve hayatınızdaki koşullara daha fazla minnettarlık hissedebilirsiniz. Bugünün enerjileri, sahip olduklarınıza daha fazla değer vermenizi sağlayarak önünüzdeki engelleri aşmanıza, iyileşmenize ve bazı şeyleri kabullenmenize yardımcı oluyor. İnsanlarla olan ilişkilerinizde açık ve samimi olmanız ise mutluluk ve tatmin duygusunun en önemli anahtarlarından biri olabilir.