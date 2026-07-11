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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 11 Temmuz 2026 Cumartesi
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Temmuz Cumartesi

11 Temmuz 2026 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 11 Temmuz 2026, Cumartesi 00:00
Güncelleme: 13 Temmuz 2026, Pazartesi 10:02
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Venüs bu sabah Ay'ın Güney Ay Düğümü ile hizalanıyor ve bazı ilişkilerin (ya da ilişkilerimizin bazı yönlerinin) bizim için gerçekten iyi olup olmadığını sorgulayabiliriz. Başkalarının sağlıksız davranışlarını destekliyor ya da kendi aşırılıklarımıza teslim oluyor olabiliriz. Duygularımızı ve sevgimizi ifade etme biçimimiz konusunda değişken ruh hâllerine açık olabiliriz. Gerçek duygularımızdan ve ihtiyaçlarımızdan uzak kalmamıza neden olan alışkanlıklara ve keyif veren kaçışlara geri dönmek bugün fazlasıyla kolay olabilir. Yine de geçmiş deneyimlerimizden aldığımız dersleri kullanarak kişisel başarıya giden yolu temizlemeye hazırız. Açık, dürüst ve incinebilir olmaya istekli bir tutum sergilemek, ilerlememize yardımcı olabilir. Ay, istikrarlı Boğa burcundaki yolculuğunu sürdürüyor; ardından sosyal İkizler burcuna geçiyor. Zihnimiz neşeli, arkadaş canlısı ve iyimser. Günün ilerleyen saatlerinde daha çok zihinsel konulara odaklanabilir, fikir ve bilgi alışverişinden büyük keyif alabiliriz. Ay bugün, burç değiştirmeden önce yaptığı son açı olan Merkür ile altmışlık açıdan sonra, İkizler burcuna girene kadar boşlukta ilerliyor.

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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, günün erken saatlerinde moraliniz biraz düşük olabilir, ancak planlarınızda yapacağınız bir düzenleme sizin için çok daha faydalı olabilir. Bu değişiklik olumlu sonuçlar doğurabilir. Eğer kendinizi son zamanlarda fazla zorladıysanız ya da dinlenme ve içe dönme ihtiyacınızı göz ardı ettiyseniz, sezgilerinizle yeniden bağlantı kurmaya çalışın. Venüs'ün şu anda güneş altıncı evinizde ilerlemesiyle birlikte, ilişkilerin pratik yönlerini ele almak için uygun bir dönemdesiniz. Ancak bugün iş veya sağlıkla ilgili konularda cevapları geçmişte arayabilirsiniz ve bunu ölçülü yaptığınız sürece bu faydalı olabilir. Yine de, sadece daha tanıdık ve rahat hissettirdiği için eski yöntemlere dönmekten kaçınmanız iyi olur; özellikle de bunlar ilerlemenizi engelliyorsa. Artık size hizmet etmeyen bir şeye, özellikle de bir tutuma veya beklentiye sıkı sıkıya bağlı olup olmadığınızı düşünün. Benzer şekilde, bir sorun ya da duyguyla yüzleşmemek için kendinizi işlere veya sorumluluklara fazlasıyla vermemeye dikkat edin. Neyse ki bugün iş ve maddi konulardaki sezgileriniz güçleniyor. Karlı bir fırsatı fark edebilir ya da çok iyi bir fikir geliştirebilirsiniz. Son dönemdeki başarılarınızdan veya yaptığınız (ya da yapmayı hedeflediğiniz) işten memnuniyet duyabilirsiniz. Ayrıca, zaman zaman değerini fark etmediğiniz insanlara ve hayatınızdaki koşullara daha fazla minnettarlık hissedebilirsiniz. Bugünün enerjileri, sahip olduklarınıza daha fazla değer vermenizi sağlayarak önünüzdeki engelleri aşmanıza, iyileşmenize ve bazı şeyleri kabullenmenize yardımcı oluyor. İnsanlarla olan ilişkilerinizde açık ve samimi olmanız ise mutluluk ve tatmin duygusunun en önemli anahtarlarından biri olabilir.

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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, geçici olarak, özellikle bir aşk ilişkisi ya da yaratıcı bir proje gibi kalpten bağlı olduğunuz bir konuda ilerleme yavaş olabilir. Ancak hedeflerinize ulaşmak için küçük ama istikrarlı adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte gönül meselelerinde dikkatsiz davranmamaya özen gösterin. Eski bir aşk ya da eski bir arkadaşla yeniden bağlantı kurabilir veya geçmişteki bir ilişkiye ya da tutkuyla bağlı olduğunuz bir projeye karşı nostaljik duygular hissedebilirsiniz. Geçmişe dönüp bakmak size fayda sağlayabilir; çünkü değerli bir ilgi alanını yeniden canlandırabilirsiniz. Ancak geçmişe sizi sağlıksız şekilde bağlayan yönleri de fark etmeye çalışın. Venüs, Güney Ay Düğümü ile kavuşurken, sizi zorlayacak ama gelişim sağlayacak yola yönelmek yerine, hızlı çözümlere ya da kolay olanı seçmeye eğilim gösterebilirsiniz. Ancak bu etkileşime uyumlu açı yapan Şiron sayesinde, gün ilerledikçe sizi geliştiren ve büyüten insanlar ile durumları kendinize çekiyorsunuz. Kişisel çekiciliğiniz oldukça güçlü. Başkalarına rehberlik etmek ya da bir başkasının size nazikçe yol göstermesine izin vermek, kendinizi daha güçlü ve daha mutlu hissetmenizi sağlayabilir.

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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Venüs'ün Güney Ay Düğümü ile kavuşumu nedeniyle bugün kendinizi geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek veya konfor alanınızın dışına çıkmak yerine alışık olduğunuz davranış kalıplarına yönelme eğiliminde olabilirsiniz. Eski alışkanlıklar bugün üzerinizde güçlü bir etkiye sahip olabilir ve geçmişte yaptığınız bir iyilik şimdi size fayda sağlayabilir. Yeteneklerinizi kullanmanız ödüller getirebilir, ancak küçük de olsa kendinize yeni meydan okumalar yaratmanız da akıllıca olacaktır. Şimdilik biraz kendinize zaman ayırmaya ya da bir plan veya projenin ayrıntıları yerine genel vizyonuna odaklanmaya çalışın. Venüs koruyucu etkiler taşıyan güneş dördüncü evinizde ilerlerken, özellikle aşk hayatınızda tanıdık ortamları, insanları ve duyguları daha değerli bulabilirsiniz. Eski ilişkileri, özellikle de size huzur ve güven vermiş olanları sık sık hatırlayabilirsiniz. Neyse ki gün ilerledikçe sevdiklerinize ve aile yaşamınıza eski kalıpları otomatik olarak tekrarlamak yerine daha yaratıcı, yenilikçi ve gelişime açık bir bakış açısıyla yaklaşabilecek durumdasınız. Eğer bir ilişkiyi onarmak ya da geçmişte yaşanmış bir konuyu daha iyi anlamak istiyorsanız, bunun için oldukça güçlü bir zamandasınız. Duygusal meseleleri alışılmışın dışında yöntemlerle ele almaya istekli olmanız başarının anahtarı olacaktır. İyileşme; sakin aile aktiviteleri, ev ortamında geçirilen huzurlu zamanlar veya bir süre yalnız kalıp kendinizi dinlemeniz sayesinde gerçekleşebilir.

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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün sadece para konusunda değil, zaman ve enerjiniz konusunda da gelecekten ödünç almamaya çalışın; çünkü işleri ertelemeye eğilim gösterebilirsiniz. Günün erken saatlerindeki gezegen etkileri sizi geçmişe çekebilir. Kendinizi zorlamak ya da konfor alanınızın dışına çıkmak istemeyebilir, bunun yerine zaten sahip olduğunuz yeteneklere ve kaynaklara yönelmeyi tercih edebilirsiniz. Bu bazen doğru bir yaklaşım olsa da, ileride sizi zor durumda bırakabilecek şekilde başkalarını memnun etmeye çalışmaktan veya onların sorumluluklarını üstlenmekten kaçınmanız en iyisi olacaktır. Özellikle akrabalar, komşular ve sınıf arkadaşlarınızla ilişkilerinizde sağduyulu ve diplomatik davranın; ancak yerine getirmekte zorlanabileceğiniz sözler vermemeye ve işleri sürekli ertelememeye dikkat edin. Venüs şu anda iletişim alanınızdan geçerken, ilişkilerinizde güçlü bir sözlü uyum olduğunda kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Gün ilerledikçe, konuşmaları başlatmak ve hayatınızdaki insanların desteğini hissetmek için güçlü enerjiler sizinle olacak. Yapacağınız sohbetler ve kuracağınız bağlar sayesinde gerçek anlamda duygusal bir bütünlük ve tatmin hissi yaşayabilirsiniz.

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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün yaşanan gelişmeler, mali durumunuzu iyileştirmek veya kazançlarınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için hangi adımları atmanız gerektiğini netleştirebilir. En büyük kazanç, kendi çabalarınızdan gelebilir. Bununla birlikte, özel hayatınızdaki önemli bir kişiye de güven duyuyor olabilirsiniz. Ancak bugün, kendinizi zorlamak ya da yeni deneyimlere yönelmek yerine, zaten sahip olduğunuz yeteneklere ve kaynaklara yaslanmak cazip gelebilir. Bu zaman zaman işe yarasa da, sırf ortamı idare etmek adına taviz vermemeye veya karşınıza çıkan fırsatları geri çevirmemeye özen gösterin. Ayrıca, bugün normalden daha cazip görünseler bile verilen sözlere ya da işleri ertelemeye karşı temkinli yaklaşmanızda fayda var. Perde arkasında sizi destekleyen biri olabilir ya da beklenmedik bir destekle karşılaşabilirsiniz. Bugün aynı zamanda kalbinizi açmanız ve bazı korkularınızı geride bırakmanız için de güçlü enerjiler taşıyor. Bir başkasıyla yeteneklerinizi, becerilerinizi ve kaynaklarınızı birleştirerek son derece yapıcı ve somut bir başarı elde edebilirsiniz. İş veya maddi konularda alışılmışın dışında, yenilikçi bir yaklaşım benimsemek bugün size önemli kazanımlar sağlayabilir.

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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, geçmişe ait bir yükü geride bırakmak için bugün oldukça destekleyici enerjilere sahipsiniz. Venüs'ün Güney Ay Düğümü ile kurduğu bağlantı, stresi ve gerginliği üzerinizden atmanıza yardımcı olabilir. Yine de bu etki sizi kolay olan yolu seçmeye de yönlendirebilir. Bazen gerçekten dinlenmeye ihtiyaç duyarsınız; ancak bazen de zorluklardan kaçındığınızda gelişme ve öğrenme fırsatlarını kaçırabilirsiniz. Bugün ikinci durum daha olası görünüyor. Eğer iş birliği yapmak ya da sorumlulukları paylaşmak sizin için daha faydalı olacağı hâlde sürekli her şeyi tek başınıza yapmaya yöneldiğinizi fark ederseniz, bunu değiştirmeye karar verebilirsiniz. Bu eğilimi büyümeden fark edip çözmeye çalışın. Yarım kalmış işleri tamamlamak veya hesapları kapatmak da gelecekteki girişimlerinizin ve günlük işlerinizin daha rahat ilerlemesi için önünüzü açabilir. Venüs şu anda burcunuzda ilerliyor ve bu da çekiciliğinizi, popülerliğinizi ve sıcakkanlı tavrınızı artırıyor. Ayrıca, Şiron'un destekleyici etkisi sayesinde kalbinizin daha fazla açıldığını hissedebilirsiniz. Bir ilişkiniz konusunda kendinizi güvensiz hissediyorsanız, bu duygular bugün hafifleyebilir. İnsanlar için en çekici yönünüz ise doğal, samimi ve rahat tavrınız olacaktır.

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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün güçlü anılar size yol gösterebilir ya da olaylar ve insanlar arasında alışılmadık bağlantılar kurabilirsiniz. Venüs ile Güney Ay Düğümü'nün güneş on ikinci evinizde hizalanması nedeniyle bu hafta eski bir arkadaşınızla yeniden bağlantı kurmanız mümkün olabilir. Bu açı, zaman zaman kolay olan yolu seçme eğilimi verebilir. Ancak bugün Şiron'un destekleyici etkisi sayesinde, biraz derinlemesine düşünür ve kendinize karşı dürüst olursanız, sizin için gerçekten en değerli olanın ne olduğunu keşfedebilirsiniz. Bu farkındalık süreci size büyük fayda sağlayabilir. Gecikmiş işleri tamamlayabilir ya da daha önce gözden kaçırdığınız ve şu anda ilginizi gerektiren konuların farkına varabilirsiniz. İlerleyebilmek için geçmişte yaptığınız bazı hataları veya ihmal ettiğiniz noktaları düzeltmeniz gerekebilir. Bugün başkalarına karşı olağanüstü bir anlayış ve şefkatle yaklaşma potansiyeliniz yüksek. Bu hem ruhsal açıdan sağlıklı hem de iç huzuru sağlayan bir etki yaratabilir. Bu süreçte yapacağınız bir konuşma veya gözlem sayesinde özel bir konu, en derin duygularınız ya da bir ilişkiniz hakkında daha büyük bir farkındalık kazanabilirsiniz. Bugünün ana teması, önünüzdeki duygusal engelleri kaldırmak ve bir iyileşme sürecini başlatmaktır.

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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün kendinize özgü özelliklerinize olan güveninizi ifade etmek size oldukça doğal gelecek, özellikle de iletişimlerinizde bunu rahatlıkla yansıtabileceksiniz. İlişkilerde bugün en iyi yaklaşım, birbirinizi desteklemek olacaktır. Birbirinizi güçlendirmek, hem güveni artırır hem de aranızdaki bağı kuvvetlendirir. Sosyal açıdan kendinizi rahat ve güvende hissedeceğiniz ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Eski bir arkadaşla yeniden bağlantı kurabilirsiniz ya da geçmişinizden birine dair güçlü anılar zihninizde canlanabilir. Bu nedenle normalden daha duygusal ve nostaljik bir ruh hâlinde olabilirsiniz. Bununla birlikte, geçmişe takılı kalıp yeni bağlantılar kurmaktan geri durmayın. İnsanlarla kuracağınız etkileşimler sayesinde heyecan verici kişisel keşifler yapabileceğiniz fırsatlar doğabilir. Geçmişten gelen meseleler bugün dikkatinizi çekse de artık sizi bugüne kadar geride tutan noktaları daha net görmeye başlıyorsunuz. Hatta bugün, neyin ve kimin zamanınıza, enerjinize ve emeğinize gerçekten değer olduğunu her zamankinden daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Bugün ilişkilerinizin olumlu, geliştirici ve büyümenizi destekleyen yönlerine odaklanıyorsunuz. Kalbinizi açık tuttuğunuz süre boyunca hem kendiniz hem de gerçek ihtiyaçlarınız hakkında çok şey öğrenebilirsiniz.

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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugünkü gökyüzü etkileri, duygularınızı, nelerden hoşlanıp hoşlanmadığınızı ve kime ya da neye gönül verdiğinizi gözden geçirmek için sizi oldukça uygun bir konuma getiriyor. Hangi bağlılıkların büyümenizi ve gelişmenizi engellediğini fark etmeniz bugün daha kolay olabilir. İlerlemenizi yavaşlatan eski projeleri tamamlamak ya da üzerinizde yük oluşturan sorumlulukları bitirerek yeni bir başlangıç yapmak için bir plan hazırlayabilirsiniz. Bugünden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, bir sonraki adımınızı atmadan önce programınızı biraz esnetmeye ve yaratıcı düşüncelere alan açmaya çalışın. Açık fikirli ve alçakgönüllü bir yaklaşım sergilerseniz bugün çok şey öğrenebilirsiniz. İş ve günlük yaşamla ilgili pratik kararlar alma beceriniz, güçlü sezgileriniz ve artan özgüveniniz sayesinde daha da gelişiyor. Ayrıca özellikle birlikte çalıştığınız kişiler veya otorite konumundaki insanlar tarafından daha fazla takdir edildiğinizi ve değer gördüğünüzü hissedebilirsiniz.

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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, son zamanlarda yaşanan konular üzerinde biraz daha düşünmek ya da bunları konuşmak bugün size keyif verebilir. Şu anda yarım kalmış işleri tamamlıyor olmanız, ilerleyen dönemde daha rahat yol almanızı sağlayacaktır. Bugünkü gökyüzü etkileri, özellikle düşünce yapınız, bakış açınız ve zihinsel alışkanlıklarınız açısından hangi davranışların veya bağlılıkların gelişmenizi ve ilerlemenizi engellediğini fark etmenize yardımcı olabilir. İnsanlarla olan ilişkilerinizde diplomatik yönünüzü kullanmaya çalışın. Ancak sırf başkalarını memnun etmek ya da ortamı idare etmek adına fazla taviz verme eğilimine dikkat edin; çünkü bu durum ileride size sıkıntı yaratabilir. Eski ve güvenli görünen alışkanlıklara bağlı kalmak yerine, hedeflerinizi ilerletecek fırsatlara karşı uyanık olun. Sizi gelişmeye, büyümeye ve kendinizi daha ileri taşımaya teşvik eden insanlara ve aktivitelere yönelmeniz en iyi sonuçları getirecektir. İlişkilerde bugün kabullenme ve sabır, başarının en önemli anahtarları arasında yer alıyor. Neyse ki bu nitelikleri göstermek sizin için oldukça kolay olabilir. Geleceğe dair hayallerinizi, yeni fikirlerinizi veya birlikte yapabileceğiniz farklı etkinlikleri paylaşmanız, bir ilişkinizi güçlendirebilir. Ay, günün ilk bölümünde yaratıcılık alanınızda ilerlemeye devam ediyor; ardından iş, günlük düzen, alışkanlıklar ve sağlıkla ilgili alanınıza geçiyor. Gün ilerledikçe günlük işler, küçük görevler, sorumluluklar ve halledilmesi gereken ayrıntılar daha fazla ön plana çıkacaktır.

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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugün özel projelere, yaratıcı uğraşlara ve hobilerinize emek vermek size harika ödüller getirebilir. Borçları kapatmak veya hesapları düzene koymak için fırsatlara dikkat edin; çünkü gereksiz yüklerden ve bağlılıklardan kurtulmayı değerlendirmek adına oldukça uygun bir zamandasınız. Örneğin, borçlarınızı ödemek ya da verdiğiniz bir borcu geri almak için adımlar atmak isteyebilirsiniz. Geleceğinizin güvence altında olduğunu bilmeye yönelik güçlü bir ihtiyaç hissediyorsunuz. Aynı zamanda hedeflerinize ulaşmanın uzun vadede size gerçek anlamda tatmin sağlayacağından emin olmak istiyorsunuz. İlerlemenizi hızlandırmak, bir ödeme almak ya da karmaşık bir durumu geride bırakabilmek için eksik evrakları tamamlayabilir veya uzun süredir ertelediğiniz işleri sonuçlandırabilirsiniz. Venüs şu anda yakınlık ve ortak paylaşımlar alanınızdan geçiyor. Bu geçiş, duygusal bağlarınız ve içinizdeki güçlü tutkularla daha derin bir temas kurmanıza yardımcı oluyor. Şiron ise ev, aile, geçmiş ve kişisel kimlik alanınızda ilerliyor. Bu etki, bu konulardaki hassasiyetleri gün yüzüne çıkarırken aynı zamanda size yeni bakış açıları ve önemli farkındalıklar kazandırabilir. Bugün Venüs ve Şiron'un Ay Düğümleriyle kurduğu bağlantılar sayesinde, özellikle finansal konular, ortak para ve kaynakların paylaşımı, güç dengeleri veya destek alma-verme meselelerinde sorunlu alanlarla yüzleşmeye açık olmanız ve bunları çözmeye istekli davranmanız önemli olacaktır.

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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugün mevcut sorunlarınıza çözüm bulmak için geçmişe dönüp bakmaktan fayda sağlayabilirsiniz. Ancak bazı konularda başkalarına gereğinden fazla güvenip, dayanma eğilimine dikkat edin; özellikle de işleri kendi başınıza halletmenizin sizin için daha iyi olacağı alanlarda. Aksi takdirde, ilerlemeye güvenle devam edebilmeniz için bazı yarım kalmış işleri tamamlamanız gerekebilir. Bugün kaybettiğiniz ya da gözden kaçırdığınız bir şeyi bulmak için oldukça uygun bir zaman olabilir. Daha derin bir anlamda ise, hangi konularda kolay yolu seçerek aslında kendinizi geri planda tuttuğunuzu fark edebilirsiniz. Projelerinizde, iletişimlerinizde ve arkadaşlıklarınızda ilerlemek için güçlü sezgilerinizi kullanmaya çalışın. İç sesinize güvenerek doğru yönü bulma konusunda destekleyici enerjiler sizinle. Venüs artık ilişki alanınızda ilerliyor ve bu, ilişkilerinizde daha fazla uyum yaratmanızı kolaylaştırıyor. Özellikle anlayışı ve karşılıklı saygıyı artırdığınızda bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Konuşmalar daha açık ve samimi olabilir; sözler iyileştirici bir etki taşıyabilir. Bugün odağınız, ilişkilerinizi geliştirmek, büyütmek ve daha sağlıklı hâle getirmek üzerine olacaktır.

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