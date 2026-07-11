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Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 12 Temmuz Pazar

12 Temmuz 2026 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 11 Temmuz 2026, Cumartesi 23:37
Güncelleme: 13 Temmuz 2026, Pazartesi 10:02
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Bugünkü Güneş-Uranüs yarım karesi, her ne kadar küçük bir açı olsa da güne isyankâr bir enerji katıyor. Bu geçiş, üretken bir şekilde yönlendirmesi zor olabilecek genel bir huzursuzluk hissini tetikleyebilir. Rutinleri bozmak, değişiklik yapmak ve işleri farklı bir şekilde ele almak isteyebiliriz. Ancak programlarda beklenmedik değişiklikler olduğunda ya da hayatımızda neyi değiştirmemiz gerektiği konusunda net olmadığımızda gerginlik de yaşayabiliriz. Böyle zamanlarda işleri mümkün olduğunca basit tutmak en iyi yaklaşım olacaktır. İkizler burcundaki Ay, iletişimci, zeki ve meraklı bir enerji taşıyor. Genel olarak hafif ve hareketli bir etki sunsa da Ay'ın Mars ile hizalanması, dürtüsel davranma eğilimini artırabilir. Bilgi edinme ve insanlarla bağlantı kurma ihtiyacımız güçleniyor; üstelik bu hedeflere ulaşmak için harekete geçmeye de hazırız. Bu açı, duygusal arzuları uyandırırken aynı zamanda aciliyet hissini de artırıyor. Bugün ayrıca Venüs, Jüpiter ile yarım altmışlık açı yapıyor ve bu da bir miktar kararsızlık yaratabilir. Yapmak istediğimiz şeylerle yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şeyler arasında denge kurmak zorlaşabilir. Bu nedenle seçenekler arasında gidip gelebilir, kesin bir karar vermekte zorlanabiliriz. Geçici olarak bizi gerçekten tatmin edecek sağlam bir plan oluşturmak kolay olmayabilir. Bununla birlikte, bugünkü Venüs-Şiron paralelliği sayesinde bu geçiş affedici, anlayışlı ve zarif bir enerjiyle destekleniyor. Anlamlı, samimi ve iyileştirici bağlar kurmaya daha fazla yöneliyoruz.

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Güneş'in ev ve aile alanınızdaki geçişi, bu dönemde ev yaşamınıza ve özel hayatınıza daha fazla özen göstermenizi teşvik ediyor. Kendinizi en temel düzeyde güvende ve huzurlu hissettirecek koşulları oluşturma isteğiniz güçlenebilir. İçsel dayanıklılığınızı artırmak, kendinize ve sevdiklerinize özen göstermek ön planda. Bugün Güneş'in Uranüs ile yaptığı minör zorlayıcı açı, insanların kendilerini aceleyle ifade etmeleri ya da sabırsız ve huzursuz hissetmeleri nedeniyle bir miktar gerginlik yaratabilir. Bu durum sert çıkışlara veya düşünmeden yapılan etkileşimlere yol açabilir. Dürtülerinize kapılmak yerine, içinizdeki değişim arzusunun kaynağını anlamaya çalışmanız en doğrusu olacaktır. Huzursuzluğun davranışlarınızı yönetmesine izin vermeyin; ilişkilerde yaşanan gerginlikler sizi zorluyorsa, kendi işlerinize ve hedeflerinize odaklanmanız daha iyi sonuç verebilir. Ay tüm gün iletişim alanınızda ilerliyor ve burada Mars ile kavuşarak düşüncelerinize, bakış açınıza ve konuşmalarınıza canlılık katıyor. İletişiminizde daha açık ve cesur olabilir, bir proje ya da öğrenimle ilgili konuda önemli bir ilerleme veya farkındalık yaşayabilirsiniz.

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Ay bugün güneş haritanızın ikinci evinde ilerliyor ve sizi biraz yavaşlayıp huzur bulmaya, kendinizi güvende ve rahat hissetmeye yöneltiyor. Buna karşılık, iletişim alanınızdaki Güneş yenilik, çeşitlilik ve zihinsel uyarılma ihtiyacınızı artırıyor. Bugün Güneş ile Uranüs arasındaki minör zorlayıcı açı, hayatın temposunun gereğinden fazla hızlı, yoğun veya karmaşık olduğu hissini yaratabilir. Özellikle maddi konulardaki değişimler sizi endişelendiriyorsa, üzerinizde oluşan baskıya kapılıp aceleyle düzenlemeler yapmaya çalışmak yerine her şeyi adım adım ele almanız en doğru yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte, bugün gözden kaçmış fırsatları ve değerleri fark etme konusunda oldukça başarılı olabilirsiniz. Finansal işlerinizi düzenlemek, sahip olduklarınızı daha verimli yönetmek ve yaşam konforunuzu artıracak pratik çözümler bulmak için elverişli bir gündesiniz.

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bu günlerde kendinizi daha bağımsız hissetmek ve size özgü yönlerinizi özgürce ifade etmek istiyorsunuz. Ancak aynı zamanda bu ay güvenlik ve istikrar arayışınızın da güçlendiği bir döngüden geçiyorsunuz. Bu iki farklı ihtiyaç zaman zaman kafa karışıklığı yaratabilir. İçinizdeki huzursuzluğu fark edip yönetemezseniz, bu çelişki dürtüsel davranışlara veya bilinçsiz tepkilere yol açabilir. Her ne kadar hızlı bir çözüm bulmayı isteseniz de, şu anda sihirli bir kısa yol bulunmuyor. Ay bugün burcunuzda ilerliyor, duygularınızı canlandırıyor ve özellikle karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarınıza dikkatinizi çekiyor. Bu geçiş zaman zaman sizi daha alıngan veya değişken bir ruh hâline sokabilir, ancak içinde bulunduğunuz daha büyük döngünün önemli bir parçasıdır ve yeni bir başlangıç yapmak için uygun bir zamandır. Şu sıralar daha bağımsız ve rekabetçi bir ruh hâlinde olduğunuzdan, kendi başınıza yürüteceğiniz işler ve kişisel girişimler size en fazla tatmini sağlayabilir.

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Uranüs'ün gizlilik ve bilinçaltı alanınızdaki yolculuğu, içinizde derin dönüşümlerin yavaş yavaş şekillendiğini gösteriyor. Bugün bu değişimlerin tam olarak ne olduğunu henüz netleştiremeyebilirsiniz, ancak bir şeylerin değişmesi gerektiği konusunda güçlü bir farkındalık geliştirebilirsiniz. Geçmişten kalan sizi rahatsız eden bazı yüklerden kurtulma isteğiyle hareket ediyorsanız, her şeyi aceleyle geride bırakmaya çalışmak yerine sağlam bir plan yapmak çok daha faydalı olacaktır. Suçluluk ya da bir şeyleri ihmal etmiş olma hissi uyandıran durumlar gerginlik yaratabilir. Bu nedenle, mutluluğunuzu gölgeleyen asıl nedenlerle yüzleşebilmek için kendinize biraz sessizlik ve içe dönüş zamanı ayırmanız özellikle önem taşıyor. Ay da tüm gün gizlilik alanınızda ilerliyor ve dikkatinizi perde arkasında kalan konulara, iç dünyanıza ve özel meselelerinize yöneltiyor. Bu, hayatınızdaki baskıyı biraz azaltıp dinlenmek, kendinizi toparlamak ve yeni bir döneme hazırlanmak için uygun bir zamandır.

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Güneş'in şu sıralar burcunuzun hemen öncesindeki alanda ilerlemesi, sizi biraz daha dinlenmeye, iç dünyanıza yönelmeye, geçmişi değerlendirmeye ve yarım kalmış işleri tamamlamaya teşvik ediyor. Şu anda hedefleriniz tam olarak netleşmemiş olabilir; ancak bunun böyle olması gayet doğal. Bu nedenle, bugünün biraz dürtüsel ve gergin enerjisinin size her şeyi hemen netleştirmeniz gerekiyormuş hissi vermesine izin vermemeye çalışın. İhtiyaç duyduğunuz dinlenme ve iyileşme sürecinin önüne bazı engeller çıkabilir. Ayrıca, dürtüler her zaman sezgilerle aynı şey değildir; bu yüzden sabırsızlığınızı sezgilerinizle karıştırmamaya özellikle dikkat edin. Nedeni tam olarak belli olmayan bir tatminsizlik hissi, ani ve düşünülmemiş kararlar almanıza neden olabilir. Öte yandan Ay bugün sosyal yaşam alanınızda ilerliyor ve arkadaşlıklarınız, gruplar ve sosyal çevreniz daha fazla önem kazanıyor. Geleceğe yönelik yeni hedefler ve uzun vadeli planlar geliştirmek için normalden daha fazla enerji ve motivasyon hissedebilirsiniz.

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Güneş'in mevcut geçişi, ortak hedefler ve idealler paylaştığınız insanlarla bağlantı kurma ihtiyacınızı ön plana çıkarıyor. Bu dönemde geleceğe dair umutlarınız ve beklentileriniz her zamankinden daha güçlü olabilir. Ancak bugün Güneş ile Uranüs arasındaki minör zorlayıcı açı, ani ve dürtüsel kararlar alma eğilimi yaratabilir. Son günlerde kendinizi daha istekli ve hayata daha fazla katılıyor hissetmeniz için pek çok neden olsa da, bugün yaşayabileceğiniz geçici bir duraksama moralinizi bozmak zorunda değil. Aksine, değişime ihtiyaç duyuyorsanız sizi farklı ve daha uygun bir yöne yönlendirebilir. İş, kariyer ve toplum önündeki imajınızla ilgili konularda verimli gelişmeler yaşanabilir. Hedeflerinize ulaşmak için daha fazla duygu, istek ve kararlılık ortaya koyabilirsiniz. İnisiyatif almaya daha yatkın olduğunuz bu günde, oldukça üretken olmanız da mümkün görünüyor.

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Mars ile kavuşması ve Güneş-Uranüs geçişinin yarattığı huzursuzluk nedeniyle dürtüsel bir enerji hâkim olabilir. Bu yüzden ani kararlar almamaya özen göstermeniz faydalı olacaktır. Kurallara veya programlara karşı gelme isteğinizi biraz dizginleyebilirseniz, bugün oldukça verimli olabilirsiniz. Üstelik büyük adımlar yerine küçük değişiklikler yapmak uzun vadede daha başarılı sonuçlar verebilir. Bugün zamanınızı talep eden sorumluluklar artabilir ve bu da kişisel ilgi alanlarınıza ayırabileceğiniz zamanı azaltabilir. Zaten kariyeriniz ve sorumluluklarınız konusunda inisiyatif aldığınız bir dönemdesiniz. Ancak bugünün enerjileri sizi biraz yavaşlatabilir; bunun amacı ise değişim, güncelleme ve daha yenilikçi bir yaklaşım gerektiren alanlara dikkatinizi çekmek olabilir. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için emek vermeye istekli olun, ancak gelişmeler beklediğiniz hızda ilerlemiyorsa sabrınızı korumaya çalışın. Bugünkü Ay geçişi, temponuzu değiştirmeniz gerekiyorsa duygusal bakış açınızı yeniden düzenleme ve kendinizi farklı bir ritme uyarlama fırsatı sunuyor.

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Güneş'in keşif, öğrenme ve ufkunuzu genişleten alanınızdaki yolculuğu, yeni bilgiler edinme ve zihinsel olarak beslenme isteğinizi bu günlerde güçlendiriyor. Ancak bugün Güneş'in Uranüs ile yaptığı minör zorlayıcı açı, içinizde bir huzursuzluk yaratabilir. Günlük rutinleriniz size her zamankinden daha sıkıcı görünebilir. Bu nedenle hayatınızın hangi alanlarının daha yenilikçi ve geleceğe dönük bir yaklaşımdan fayda sağlayabileceğini değerlendirmek iyi olacaktır. Ancak bunu yaparken ani ve köklü değişikliklere yönelmemeye özen gösterin. Bu dönemde daha fazla özgürlük istemeniz son derece doğal, fakat duygularınız biraz karmaşık olabilir ve bu da karar almayı zorlaştırabilir. Ay tüm gün mahremiyet ve paylaşımlar alanınızda ilerliyor, bu da sizi normalden daha içe dönük olmaya teşvik ediyor. Bu enerji oldukça faydalı olabilir; çünkü dikkatli gözlemleriniz sayesinde hem kendiniz hem de hayatınızdaki önemli kişiler hakkında değerli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Ayrıca bugün tutkuyla bağlı olduğunuz bir projeye veya sizi derinden heyecanlandıran bir uğraşa normalden daha fazla zaman ve enerji ayırma isteği duyabilirsiniz.

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün ikili ilişkileriniz veya hayatınızdaki önemli bir bağ ön planda olabilir. Ancak Güneş ile Uranüs arasındaki minör zorlayıcı açı nedeniyle kendinizi bir şeyleri hemen yapmak zorundaymış gibi hissetmemeye çalışın. Baskı altında veya aceleyle hareket etmek yerine olayların doğal akışına izin vermek daha doğru olacaktır. Anlık tepkiler vermek, hem ilişkilerinizde gereksiz sorunlara hem de kendi içinizde gereksiz bir gerginliğe yol açabilir. Mümkün olduğunca aşırı uyarılmaktan kaçının. Bununla birlikte, ilişkilerinizde gelecekte hangi değişikliklerin ve iyileştirmelerin gerekli olabileceğini düşünmek için uygun bir zamandasınız; çünkü aynı yöntemleri sürdürmek artık eskisi kadar etkili olmayabilir. Olaylara farklı bir bakış açısından yaklaşmak size önemli çözümler ve yeni farkındalıklar kazandırabilir. Özellikle gün ilerledikçe, yaşamınızı daha iyi bir noktaya taşımak için ihtiyaç duyduğunuz motivasyonu ve ilhamı bulmanız çok daha kolay olacaktır.

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Güneş'in bugünlerde ilişki alanınızdaki geçişi, hayatınıza daha sosyal, uyumlu, arkadaş canlısı ve uzlaşmacı bir tema getiriyor. İlişkilerinizi geliştirmek ya da mevcut bağlarınızın değerini daha fazla takdir etmek size doğal gelebilir. Yine de zaman zaman bu süreç bazı gerilimler aracılığıyla ilerleyebilir. Güneş'in Uranüs ile yaptığı minör zorlayıcı açı, isyankâr hislerle gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bağımsızlık ve özgürlük arzusunu birbirinden ayırt etmeyi zorlaştırabilir. Bu ikisi arasındaki farkı öğrenmek, kişisel olarak sizi güçlendirecek önemli bir farkındalık sağlayacaktır. Gün ilerledikçe, yaptığınız işten keyif aldığınızda verimliliğiniz artabilir. İşleri tamamlamak ve sorumluluklarınızı yerine getirmek zihninizi rahatlatacak, size daha fazla özgürlük ve ferahlık hissi kazandıracaktır.

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bu günler genel olarak kötü alışkanlıklardan kurtulmak veya kendinizi geliştirme hedefleriniz doğrultusunda birkaç adım atmak için oldukça uygun olabilir. Günün ilk yarısında biraz yolunuzdan sapmış gibi hissedebilirsiniz, ancak bu durum büyük olasılıkla geçici olacaktır. Güneş'in Uranüs ile yaptığı minör zorlayıcı açı, değişim yapma baskısına kapılıp her şeyi bir anda değiştirmeye çalışma eğilimine karşı dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Bununla birlikte, yakın gelecekte hangi alanlarda düzenlemeler yapmanız gerektiğini düşünmek için iyi bir zamandasınız. İçsel huzursuzluğun zaman zaman sorunlara yol açabileceğini fark ederek hareket etmek faydalı olacaktır. İşinize ve günlük yaşamınıza daha fazla yaratıcılık katmanın yollarını arayın. Bir anda birçok eksikliği ve problemi fark etmek, hayatınızın biraz kaotik göründüğü hissini yaratabilir. Ancak sakinleşip merkezinizi koruyabilirseniz ve her şeyi adım adım ele alırsanız, bu konuları düzeltmek için oldukça güçlü bir konumdasınız. Gün ilerledikçe, keyif alma, kendinizi ifade etme ve yaratıcı yönlerinizi ortaya koyma arzunuz giderek güçleniyor.

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12 TEMMUZ 2026 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Güneş'in yaratıcılık ve romantizm alanınızdaki mevcut geçişi, kendinizi ifade etmenin yeni yollarını keşfetmenizi veya daha fazla keyif ve eğlence alanına yönelmenizi teşvik ediyor. Günün ilk yarısında Güneş'in Uranüs ile yaptığı gergin açı, ister değişime direniyor olun ister değişiklik yapmak için fazla hızlı hareket ediyor olun, bir miktar gerilim yaratabilir. Her iki durumda da önemli olan hiçbir şeyi zorlamamak ve dengeyi bulmaya çalışmaktır. Acele ettiğinizde kendinizi doğru ifade etmek veya vermek istediğiniz mesajı karşı tarafa tam olarak aktarmak da zorlaşabilir. Bu nedenle, özellikle iletişimde daha sakin ve bilinçli hareket etmek faydalı olacaktır. Gün ilerledikçe, ev ve aileyle ilgili konular ya da kişisel bir problemi çözmek için destekleyici bir enerji sizinle olacak. Özel hayatınıza ve yaşam alanınıza yeni bir heyecan, tazelik ve ilham katabilirsiniz.

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