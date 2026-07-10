Venüs bugün Başak burcuna giriyor ve 6 Ağustos'a kadar burada kalacak. Venüs'ün Başak burcundaki yolculuğu sırasında işimizden veya sağlıklı yaşam rutinlerimizden normalden daha fazla keyif alabiliriz. Yapılan bir işi en iyi şekilde tamamlamanın verdiği tatmin duygusu özellikle ödüllendirici olacaktır. İşe yarayan bir amaca hizmet eden zevkler ve uğraşlar daha çekici hale gelir. Başak burcu duyusal olduğu kadar pratiktir de. Sevgimizi pratik yollarla ve küçük jestlerle ifade ederiz; örneğin işlerini halletmek, ayrıntılara dikkat etmek ya da sadece sevdiklerimizin yanında olmak gibi. Bununla birlikte, bu süreçte bir miktar gerginlik yaşanabilir. Özellikle ilişkilerimizde endişelenme, aşırı analiz yapma veya gereğinden fazla kafa yorma eğilimine karşı dikkatli olmalıyız. Günün erken saatlerinde Mars ile Juno arasındaki üçgen açı, birbirimize karşı açık ve doğrudan olmamızı teşvik ediyor. Gücü paylaşarak ve birbirimizin katkılarını ve fikirlerini takdir ederek ilişkilerimiz güçlenebilir. Daha amaç odaklı ve kararlı hareket ederken, aynı zamanda başkalarının gündemlerinin ve önemli konuların da farkında oluruz. Bu oldukça güçlü bir kombinasyondur. Gün ilerledikçe etkisini gösteren Merkür-Mars yarı kare açısı ise iletişimimize ve eylemlerimize bir miktar gerginlik ve sabırsızlık katıyor. Fikirler veya hazır cevaplar aklımıza hızla gelebilir; ancak bu etki altında biraz telaşlı, alıngan veya sert tepkiler vermeye eğilimli olabiliriz. İşleri hızla tamamlama baskısına kapılırsak, kendimizi stresli ve yoğun koşullar altında çalışırken bulabiliriz. Bu geçiş, sabır göstermek veya iyi bir dinleyici olmak için çok elverişli değildir. Yine de hissedilen hayal kırıklığı, bir değişiklik yapma motivasyonumuzu artırabilir. Ayrıca Venüs ile Şiron arasındaki uyumlu üçgen açıya doğru ilerliyoruz. Bu etki, yakınlık ve bağlılık gerektiren konular açısından destekleyicidir. Birbirimizden öğrenmeye daha açık oluruz. Bu dönem yalnızca ilişkilerde güven inşa etmek ve birbirimizin potansiyelini görmek için güçlü bir zaman değildir; aynı zamanda maddi konularda ve keyif aldığımız uğraşlarda gerçekten neye değer verdiğimizi daha net fark ettiğimiz bir süreçtir.