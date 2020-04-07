Günlük burç yorumları! (7 Nisan 2020 Salı)

7 nisan salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Gezegenlerin sıralanışı dolayısıyla bugün aşk hayatınızda heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Fazla cesur olmanız karşı tarafı ürkütebileceğinden biraz daha sakin bir tavır sergilemeniz doğru olacaktır.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün iç dünyanıza dönmeniz için doğru bir zaman değil. Düşüncelerinizle baş başa kalmak sizi buhrana sürükleyebilir. Dış dünyayla iletişiminizi koparmayın.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İş arkadaşınız, sevgiliniz ya da kardeşiniz fark etmez. Zor durumda olan sevdiklerinizin yanında olup onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterme zamanı.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
06 - 12 Nisan haftasının astrolojik etkileri

06 - 12 Nisan haftasının astrolojik etkileri

Burcunuza göre teslim olmanız gereken alanlar

Burcunuza göre teslim olmanız gereken alanlar

Nisan 2020 - Astrolojik etkiler

Nisan 2020 - Astrolojik etkiler

30 Mart - 05 Nisan haftasının astrolojik etkileri

30 Mart - 05 Nisan haftasının astrolojik etkileri

Satürn Plüton birleşimi 2020: Küresel reset ve sıfır yılı

Satürn Plüton birleşimi 2020: Küresel reset ve sıfır yılı

Hangi burç nasıl mutlu olur?

Hangi burç nasıl mutlu olur?

Burçların en zayıf kişilik özellikleri

Burçların en zayıf kişilik özellikleri

Burçların gizli ikinci kişilikleri nelerdir?

Burçların gizli ikinci kişilikleri nelerdir?

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X