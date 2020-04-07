7 nisan salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
07 Nisan 2020 Salı
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Gezegenlerin sıralanışı dolayısıyla bugün aşk hayatınızda heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Fazla cesur olmanız karşı tarafı ürkütebileceğinden biraz daha sakin bir tavır sergilemeniz doğru olacaktır.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün iç dünyanıza dönmeniz için doğru bir zaman değil. Düşüncelerinizle baş başa kalmak sizi buhrana sürükleyebilir. Dış dünyayla iletişiminizi koparmayın.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş arkadaşınız, sevgiliniz ya da kardeşiniz fark etmez. Zor durumda olan sevdiklerinizin yanında olup onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterme zamanı.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde bir değişiklik yapmayı planlıyor olabilir misiniz? Büyük kararlar almak için doğru bir zaman değil. Bulunduğunuz konumu korumaya çalışmalısınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanları nedense itici bulduğunuz bir gündesiniz. Yaptıkları işler sizin gözünüzde oldukça yetersiz bir seviyede. Herkesin daha fazla çabalaması ve çalışması gerektiği düşüncesindesiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu sabah uyandığınızda hayattan pek zevk almadığınızı düşünmüş olabilirsiniz. Böyle zamanlarda size neyin zevk verdiğini bulmalı ve onu yapmalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özgürlüğünüzü elinizden almak isteyen kötü kalpli insanlar olabilir. Etrafınıza görünmeyen bariyerler kurarak sizi onun içine hapsetmek istiyor gibi. Buna izin vermemelisiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğinizi inşa etmek sizin ellerinizde. Bir şeyler umut etmekten ve sürekli mutluluğunuzu ertelemekten bıkmış gibisiniz. Ama bundan sonra o kadar çok azimli olacaksınız ki kendiniz bile şaşıracaksınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son üç haftadır kafanızda oluşan soruları gerekli kişiye yöneltmenin zamanı geldi. Sizi derinden etkileyecek cevaplar alabilirsiniz, hazırlıklı olmalısınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sınırlarınızı zorlamanız gerekiyor sevgili yaylar. Kimse oturduğu yerden başarıyı kolay kolay yakalayamaz! Çok çalışmalı ve istediğinizi elde etmelisiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili çok fazla şey düşünüyor ve endişeleniyorsunuz. Ancak endişeleriniz boşuna çünkü yakın zamanda sizi etkileyecek çok büyük bir değişiklik yaşamayacaksınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geride bıraktığımız günler dengenizi sağlamak açısından önemliydi. Hayata daha çok dahil oldunuz ve neler yapabileceğinizi kanıtlamış oldunuz. Bu şekilde gelişmeye devam edeceksiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi sorgulamak her zaman hoş bir süreç olmayabilir. Ancak yine de kendinizden kaçmamalısınız ve ne istediğinizi keşfetmelisiniz.
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