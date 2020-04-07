TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinizi inşa etmek sizin ellerinizde. Bir şeyler umut etmekten ve sürekli mutluluğunuzu ertelemekten bıkmış gibisiniz. Ama bundan sonra o kadar çok azimli olacaksınız ki kendiniz bile şaşıracaksınız.