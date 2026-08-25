Güneş bugün Plüton ve Neptün ile 150 derecelik açı (quincunx) oluşturarak bir Yod meydana getiriyor. Merkür de aynı açılara doğru ilerliyor; bu açılar yarın sabah erken saatlerde kesinleşecek. Aynı zamanda Güneş ve Merkür de kavuşuma doğru ilerliyor. Kendimizi huzursuz hissedebilir ve yanıtlar arayabiliriz, ancak aynı zamanda oldukça kararsız da olabiliriz. Özgüvenimizde dalgalanmalar yaşanabilir ve kendimizi çıkmaz durumların içinde bulmak fazlasıyla kolay olabilir. Açık ve net bir çözümü olmayan bir ikilemle ya da seçimle karşı karşıya kalabiliriz. Tam anlamıyla tatmin edici bir karara ya da sonuca ulaşmakta zorlanıp kararsız kalabileceğimiz bir dönem olabilir; bu nedenle kesin bir yargıya varmamak daha iyi olabilir. Küçük sağlık sorunları ihmalden ya da aşırılıklardan kaynaklanabilir. Bu transitlerle birlikte, özellikle de insanların bizden ne istediği net değilse, başkalarının enerjimizi tükettiğini hissedebiliriz. Kendimizi biraz keyifsiz, dengesiz ya da alışılmış halimizden farklı hissedebiliriz; odaklanmak veya bir sonraki adımımızı belirlemek zorlaşabilir. Manevi ihtiyaçlarımızı ihmal ettiysek bunları yaşama olasılığımız daha yüksek olabilir; bu nedenle yavaşlamak ve gerekli ayarlamaları yapmak mantıklı olacaktır. Olaylar ya da koşullar, gerçekçi ve kararlı olmak ile sezgisel ve alıcı olmak arasında seçim yapmak zorundaymışız gibi hissettirebilir. İki farklı dürtü arasında kalabilir ve seçenekler arasında gidip gelebiliriz. Odaklanmak ve bir sonraki adımımızın ne olacağını belirlemek zor olabilir. Bir güç dengesi değişikliği ya da aksilik, geçici olarak dengemizi kaybetmiş gibi hissetmemize neden olabilir. Psikolojik gelişimimizi ilerletmek için bir şeyleri bırakmamız gerekip gerekmediğini değerlendirmek iyi bir fikir olabilir. Yavaşlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak da yerinde olacaktır. Şu anda hayatımızda daha fazla hayal gücüne ihtiyaç olduğunu kabul etmek ve bunu yaşamımıza dahil etmek gerekiyor; daha içe dönük ve düşünceli olmak faydalı olabilir. Gerekli değişiklikleri ve ayarlamaları nasıl yapacağımızı keşfedene kadar kendimizi biraz huzursuz, hoşnutsuz ya da gergin hissedebiliriz.