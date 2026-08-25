Merkür bu sabah Aslan burcundan ayrılıyor, ancak ayrılmadan önce Ay'ın Kuzey Ay Düğümü'yle karşıt açı yapıyor. Zihinsel olarak takılıp kaldığımızı hissedebiliriz; fazla düşünme, gereğinden fazla açıklama yapma ya da aşırı analiz etme eğilimi gösterebiliriz. Bunlar bir tür erteleme ya da duygusal kaçınma biçimi olabilir. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla netliğe doğru ilerliyoruz. Hassasiyet gerektiren meseleleri yalnızca mantık çerçevesinde ele almamaya dikkat etmeliyiz. Merkür, 10 Eylül'e kadar transit yapacağı Başak burcuna giriyor. Önümüzdeki haftalarda faydalı bilgilere yöneliyor ve sahip olduğumuz bilgilerle başkalarına yardımcı olmaktan keyif alıyoruz. Bu dönem analiz etmek ve meseleleri parçalara ayırarak incelemek için uygun; ancak parçaları yeniden bir araya getirmek ya da büyük resmi görebilmek için başka etkilerin desteğine ihtiyaç duyabiliriz, çünkü şu anda bunu yapma konusundaki güvenimiz pek güçlü değil. Düşünce tarzımız temkinli ve gerçeklere, kesin bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıntılarla ilgilenmek şu anda doğal ve kolay geliyor. Ancak detayların içinde kaybolup genel bakış açımızı yitirmemeye dikkat etmeliyiz. Artık Başak burcunda olan Merkür, Şiron'la üçgen açı yapıyor ve iyi niyetimiz sıcak, sağlıklı konuşmaların önünü açıyor. Sohbetlere daha açık bir şekilde katılıyor ve geçmiş deneyimlerimizden ders çıkarıyoruz. Bu etki, birbirimizden öğrenmeye açık olmamızı sağlıyor ve duygularımızı yapıcı bir şekilde ifade etmemize yardımcı oluyor. Vermek istediğimiz mesajları, karşı tarafın anlayabileceği ve kendinden bir şeyler bulabileceği bir biçimde aktarıyoruz. Hassas konuları konuşmak ya da bu konular üzerinde daha derin düşünmek için destekleyici bir enerji var. Özellikle uyanık, gözlemci ve anlamaya istekliyiz. Şu anda vermek istediğimiz mesajı iletmek her zamankinden daha kolay; ancak burada mesele doğru kelimeleri eksiksiz seçmekten çok, niyetimizi karşı tarafa geçirebilmek. Özellikle iş, sağlık, para ve pratik meselelerle ilgili sorunlara yaklaşmanın yeni yollarını keşfedebiliriz.