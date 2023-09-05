Günlük burç yorumları: 7 Eylül 2023 Perşembe

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün etrafınızda olup bitenlere olan yoğun ilginize rağmen kendinizi biraz özel veya içine kapanık hissediyorsunuz ve bu hem kendiniz hem de başkaları için biraz kafa karıştırıcı olabilir! Zamanınızı bölerek bir denge bulmak çözüm olabilir. Ayrıca, bir soruna onu açıkça göremeyecek kadar yakın olabilirsiniz ve sorunu çözmenin tek yolunun, perspektif kazanmak için ondan geri çekilmek olduğunu keşfedebilirsiniz. İlişkilerinize ve projelerinize olan güveninizi artırır ve bir şeye veya birine olan inancınızı ortaya koymak harika hissettirebilir. Zamanınız ve yardımınız konusunda oldukça açık ve cömertsiniz ve bunlar bağlarınızı güçlendirmenize yardımcı oluyor. Eski bir arkadaşınızla, partnerinizle veya hayalinizle yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Farklılıkları yumuşatmak, iyi niyet göstermek veya kulak vermek bugün ve yarın tercih edilen şeylerdir.