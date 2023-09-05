Günlük burç yorumları: 7 Eylül 2023 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün derin düşüncelere dalma eğilimine rağmen büyük bir parçanız hayatı daha doğal bir şekilde selamlamak istiyor. Çözülebilir sorunlara odaklanmak ve gerisini görmezden gelmek tedavi edici olabilir. İletişimlerinizde doğal akışı bozabilecek sorunlu alanlara çok fazla odaklanmamaya dikkat edin. Gün ilerledikçe bu, daha kolay gelir. Neyse ki inanç oluşturmaya ve zihinleri açmaya yardımcı oluyor. Şaşırtıcı veya gizli bir kaynaktan destek alabilirsiniz. Gün, yakın bir ilişkinin veya daha derin benliğinize giden bir yolun kapısını açabilir; her iki durumda da daha derin bağlantılar kuruyorsunuz. Kişisel yaşamınızı iyileştirmek için teşvik edildiğinizi ve motive olduğunuzu hissettiğiniz bir zaman olabilir.
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