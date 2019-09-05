Yıldızınız bugün ne söylüyor?

ugün Ay Yay'a geçiş yapıyor. Yay burcunun olumlu bir özelliği, diğer şeylerin yanı sıra, topluma her zaman yarar sağlayan yüksek ve sağlam idealizmdir. Ancak Yay doğumlu insanlar kararsız ve huzursuzdur. Mevcut tatsız durumdan kaçmanın bir yolu da seyahat etme istekleridir. Elbette, mümkün olduğunca uzağa gitmek isterler, çünkü uzaklaştıkça koşulların daha iyi olacağını düşünürler. Ay, Yay burcuna geçtiğinde tutkulu ve ateşli hissedeceksiniz. Bugün kendinizi huzursuz bir ruh hali içinde hissedebilirsiniz. Yay burcundaki Ay’la birlikte eğitim için en iyi ön koşullar önünüze gelecek, bu süreyi iyi değerlendirin.