Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (5 Eylül 2019 Perşembe)

5 Eylül perşembe günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    ugün Ay Yay'a geçiş yapıyor. Yay burcunun olumlu bir özelliği, diğer şeylerin yanı sıra, topluma her zaman yarar sağlayan yüksek ve sağlam idealizmdir. Ancak Yay doğumlu insanlar kararsız ve huzursuzdur. Mevcut tatsız durumdan kaçmanın bir yolu da seyahat etme istekleridir. Elbette, mümkün olduğunca uzağa gitmek isterler, çünkü uzaklaştıkça koşulların daha iyi olacağını düşünürler. Ay, Yay burcuna geçtiğinde tutkulu ve ateşli hissedeceksiniz. Bugün kendinizi huzursuz bir ruh hali içinde hissedebilirsiniz. Yay burcundaki Ay’la birlikte eğitim için en iyi ön koşullar önünüze gelecek, bu süreyi iyi değerlendirin.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşinizle ilgili bugün ilgisiz birileri tarafından sorgulanabilirsiniz. Size daha az güvenildiğini hissedeceksiniz ve sinirleneceksiniz. Bu durumlara hiç takılmayın. Kariyeriniz için olumsuz bir durum olmayacak. 
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir kendinizi huzursuz hissediyordunuz; neyse ki bugün daha ferah ve sakin hissedeceksiniz. Eşinizin ya da sevgilinizin bu konuda payı çok büyük. Onlara sevginizi gösterdiğinizden emin olun. 
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