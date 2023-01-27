Günlük burç yorumları: 30 Ocak 2023 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Diğer insanlar şu anda sizi sık sık yanlış anlıyor olabilir. Hem ailenizin hem de arkadaşlarınızın sizinle aynı fikirde olmaması veya yaşam sorunlarına neden olması mümkündür ve hatta bu durumlar hakkında tavsiye için başvurabileceğiniz kimse olmadığı için endişelenebilirsiniz. Haklı olan tek bir kişi olmayabilir, ancak sizinle aynı fikirde olmasalar bile duygularınızı yargılamayacak bir en iyi arkadaşa veya başka bir uzun süreli ortağa dönebilirsiniz. Mükemmel bir arkadaş, birkaç güzel hava arkadaşından daha değerlidir.