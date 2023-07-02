Günlük burç yorumları: 3 Temmuz 2023 Pazartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, güçlü duyguları ortaya çıkarabilir ve ister duygusal ister mali olsun, desteğe duyulan ihtiyaç hakkında bir aydınlanmaya yol açabilir. Bir ilişkideki güç dengesi, borçlar, bir partnerin geliri veya diğer paylaşılan kaynaklar gün ışığına çıkar. Neyi görmezden geldiğinizi veya gözden kaçırdığınızı görmek için kendinizi zorlama zamanı! Bir ilişki, duygusal ya da mali sorunla ilgili yeni iç görüler gelebilir ve bu da bir dönüm noktası ya da yeni bir yön getirebilir. Küçük bir mali kriz veya borçlu olunan veya paylaşılan parayla ilgili bir sorun olabilir. Kişisel yaşamınız ve iç duygu dünyanız bugün güçlü bir odak noktasıdır.
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