Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Boğa’daki Ay Aslan’daki Mars’la açıda. Bu kare açı, tartışmalara ve gereğinden erken davranmanıza yol açıyor. Finansal meselelerle ilgili savurganlığa, israfa ve tutkulu davranışlara eşlik ediyor. Boğa’daki Ay Oğlak’taki Satürn ile açıda. Bu açı, sorumluluk ve organizasyon yeteneği sunar. İdealist hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjinizi kullandınız. Ancak, güvendesiniz ve açık ve mantıklı bir zihne ve neredeyse mükemmel bir öz tahmine sahipsin. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve kastınızdan ilham alıyor. Bu koşullar kariyeriniz için eşit derecede yararlıdır.