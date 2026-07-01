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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 1 Temmuz 2026 Çarşamba
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Çarşamba

1 Temmuz 2026 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 01 Temmuz 2026, Çarşamba 00:00
Güncelleme: 02 Temmuz 2026, Perşembe 08:54
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Bugün Mars'ın Ay düğümleri eksenine yaptığı kare açı, ilerlememizin önünde engeller oluşabileceğine işaret ediyor. Bu engeller büyük olasılıkla aşırı ego ve/veya sabırsızlıktan kaynaklanabilir. Geçici olarak, isteklerimiz olmak istediğimiz kişiyle uyum içinde çalışmayabilir ve bu da kararlarımızın tutarsız veya kesintili olmasına neden olabilir. Bununla birlikte, Ay günü Oğlak burcunda geçiriyor. Gün ilerledikçe iş odaklı, sorumluluk sahibi ve çoğunlukla soğukkanlı bir ruh hali içinde olacağız. Jüpiter bugün Aslan burcuna giriyor ve 26 Temmuz 2027'ye kadar sürecek yeni bir döngü başlıyor. Jüpiter Aslan burcundayken, kendimizi özgüvenle ifade etmeye, cömert ve yaratıcı olmaya, hayattan keyif almanın yeni yollarını bulmaya teşvik eder. Fırsatlarımızı büyük ölçüde kendimiz yaratırız ve en büyük şansı; cömertlik gösterdiğimizde, onurlu ve samimi davrandığımızda ve aşırı egoya kapılmaktan kaçındığımızda çekeriz. Özellikle eğlence, çocuklar ve boş zaman etkinlikleri gibi yaratıcı alanlarda bereket ve başarı potansiyeli yüksektir. Jüpiter'in Aslan burcundaki bu döngüsü boyunca sevgi göstermeye, takdir etmeye, cömertliğe, romantizme ve özgünlüğe güçlü bir vurgu yapar ve bunlara daha fazla değer veririz. Kendimizi ifade ederek, kişiliğimizi ortaya koyarak, mutluluğumuzu ve zamanımızı başkalarıyla paylaşarak, insanlara yardım ederek ve kendimizi geliştirerek büyüme ve başarı fırsatları yakaladığımızı görürüz.

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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Jüpiter bugün, yaşamınızdaki neşe, eğlence ve keyif alanını yönetilen evinize giriyor ve Temmuz 2027'ye kadar burada kalacak. Bu geçiş, bir yıldan biraz daha uzun bir süre boyunca boş zaman aktivitelerinizi, flört hayatınızı ve yaratıcı girişimlerinizi destekleyecek. Popülerliğiniz artabilir ve 2026'nın ikinci yarısına girerken kendinizi ifade etme konusundaki bazı çekincelerinizden kurtulmanın heyecanını yaşayabilirsiniz. Son zamanlarda kendiniz üzerinde çok çalıştınız; şimdi ise hâlâ gelişmeye devam eden "yeni sizi" başkalarıyla paylaşma zamanı geliyor. Önünüzdeki dönemde yeni hobiler edinmeniz oldukça olası. Eğlence, aşk ve kendinizi ifade etme konusunda yeni kapılar açılıyor. Rekreasyon, hobiler ve diğer keyif veren uğraşlar aracılığıyla hayatın tadını gerçekten çıkarabileceğiniz yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Romantik fırsatlar da genişliyor ve çoğalıyor. Bununla birlikte, Merkür geri hareketine yeni başladı. Bu nedenle önümüzdeki üç hafta boyunca bazı sorunları düzeltmeniz veya gecikmelerle uğraşmanız gerekebilir. Neyse ki bu dönem, ev ve aile yaşamınızı daha keyifli hâle getirmek ve geliştirmek için harika fikirler üretebileceğiniz bir zaman. Özellikle aile ve ev yaşamıyla ilgili eski projeleri ya da fikirleri yeniden ele alabilir, bunlara yeni bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz.

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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün bolluk ve büyümenin gezegeni Jüpiter, aile, kökler ve yuva alanınızı yöneten dördüncü evinize giriyor. Bu geçiş Temmuz 2027'ye kadar, yani bir yıldan uzun süre devam edecek ve kişisel yaşamınızda ve ev düzeninizde önemli iyileşmeler getirebilir. Sevdiklerinizle ilişkileriniz daha tatmin edici hâle gelebilir; ailenize yeni bir üye katılabilir ya da evinizi büyütme, yeniden dekore etme veya yeni bir ev inşa etme isteği duyabilirsiniz. Ayrıca uzun vadeli yeni bir proje veya iş girişiminin başlangıcı da söz konusu olabilir. Yaşam koşullarınızı veya yaşam düzeninizi iyileştirmenin zamanı geldi. Ailenizle vakit geçirmek, yuvanızı kurmak ya da güzelleştirmek bu dönemde size büyük keyif ve tatmin verebilir. Bu geçiş sırasında kendinizi oldukça doyuma ulaşmış hissedebilirsiniz; ancak macera arayışından ziyade iç huzur ve güven duygusu ön planda olacaktır. Şu sıralar iç dünyanız ve kişisel deneyimleriniz, dış dünyadaki hedeflerden çok daha fazla ilginizi çekecek. Aynı zamanda duygusal temellerinizi güçlendirecek, kendinizi daha huzurlu, dengeli ve güvende hissetmek için çaba göstereceksiniz. Bu dönem; kendinizi, kalbinizi ve hayatınızdaki en yakın insanları daha derinden tanımak için çok değerli bir zaman. Bununla birlikte, Merkür kısa süre önce geri hareketine (retro) başladı. Bu da iletişim kurma biçiminizi ve günlük ulaşım düzeninizi gözden geçirmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Örneğin elektronik cihazlarda küçük onarımlar gerekebilir ya da ulaşım ve seyahat planlarında bazı aksaklıklar yaşanabilir.

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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Jüpiter bugün, iletişim alanınıza giriyor ve burada bir yıldan uzun bir süre kalacak. Hayatınızda kaynaklarınız, maddi konular ve sağlam temeller oluşturma üzerine yoğunlaştığınız bir dönemi geride bırakıyor; bunun yerine öğrenmeye, çeşitlenmeye ve insanlarla bağlantı kurmaya odaklanan yeni bir evreye geçiyorsunuz. Jüpiter artık burcunuzla uyumlu bir konumda ilerliyor ve bu size önemli bir destek sağlıyor. Önünüzdeki dönemde iletişim kurmanın, öğrenmenin ve hareket alanınızı genişletmenin yeni yolları açılabilir. Yeni bilgiler öğrenme ve yeni projelere başlama konusundaki heyecanınız olağanüstü seviyelere ulaşabilir. Bu destekleyici geçiş sırasında eğitim, yazarlık, konuşma veya iletişimle ilgili çalışmalarınızda kendinize daha yüksek hedefler koymaya çalışın. Kardeşleriniz, komşularınız, sınıf arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızla ilişkileriniz gelişebilir. İnsanlarla bağlantı kurmanız daha kolay ve daha keyifli olabilir. Araçlarla ilgili konularda, kardeşler aracılığıyla veya iletişim sektöründe de şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu dönem, çalışmayı ve öğrenmeyi destekleyen, daha bağlantılı bir yaşam düzeni kurmak için de oldukça uygundur. Evinize yakın çevrede ve mahallenizde keyifli gelişmeler yaşanabilir. Genel olarak, kendinizi ifade etme konusunda her zamankinden daha özgüvenli hissedeceksiniz. Bununla birlikte, Merkür geri hareketine (retro) yeni başladı. Bu nedenle, bir sonraki adımınızı net bir şekilde görebilmeniz için önce bu değişimlere uyum sağlamanız ve yönünüzü yeniden belirlemeniz gerekecek.

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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter bugün burcunuzdan ayrılarak, ikinci evinize (para, kazançlar, sahip olduklarınız ve kişisel yetenekler alanına) geçiyor. Burada bir yıldan uzun bir süre kalacak. Bu geçiş; para, gelir, maddi kaynaklar ve kişisel yetenekleriniz etrafında şekillenen son derece olumlu bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Mevcut kaynaklarınızı, işinizi veya projelerinizi büyütmek ve geçmişte verdiğiniz emeklerin karşılığını almak için harika bir zaman. Bu süreçte, isteklerinizi gerçeğe dönüştürme konusunda kendinize olan güveniniz artabilir. Kazanç elde etme potansiyeliniz yükselirken, önünüzde yeni gelir kapıları açılabilir ya da hayatınızda güçlü bir bolluk ve bereket duygusu hissedebilirsiniz. İş hayatı, girişimleriniz ve gelişim odaklı projeleriniz konusunda daha fazla özgüven ve heyecan duyabilirsiniz. Ayrıca kendinizi şımartma, lüks harcamalar yapma ve hayatın konforlu yönlerinin tadını çıkarma isteğiniz de güçlenebilir. Üstelik bunu yapmanıza olanak sağlayacak fırsatlar da karşınıza çıkabilir! Yine de aşırı harcamalara ve savurganlığa karşı dikkatli olmanızda fayda var. Genel olarak ise bu dönem, maddi konulara, pratik işlerinize ve kendi değerinize dair daha olumlu, güven dolu ve yapıcı bir bakış açısı geliştirmeniz için oldukça destekleyici bir döngü. Bununla birlikte, Merkür burcunuzda geri hareketine (retro) yeni başladı. Bu nedenle tamamen yeni bir projeye başlamak için en uygun zaman olmayabilir. Yeni girişimler beklediğinizden daha yavaş ilerleyebilir ya da ilerleyen dönemde fikrinizi değiştirip planlarınızı yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Jüpiter bugün burcunuza giriyor. Büyük önem taşıyan bu geçiş, Temmuz 2027'ye kadar, yani bir yıldan biraz daha uzun süre etkisini sürdürecek. Geleceğe yönelik girişimlerinizle ilgili fikirleriniz adeta altın değerinde olabilir. Keşfetmekten çekinmeyecek, kendinize ve yeteneklerinize daha fazla güvenerek fırsatlarınızı bizzat siz yaratacaksınız. Bu geçiş, bir uyanış dönemini simgeliyor. Hayatı sadece rutinleri yerine getirerek yaşamak yerine, onu gerçekten dolu dolu deneyimleme arzunuz giderek güçlenecek. Son zamanlarda yaptığınız içsel değerlendirmeler ve kendiniz üzerine düşündüğünüz konular, bu özgürleştirici dönemi en iyi şekilde değerlendirmenizin yolunu açacak. Bu döngü, özgüveninizi ve cömertliğinizi artırır. Dışarıya yansıttığınız imaj belirgin şekilde güçlenir ve sıcak, samimi enerjinizle dikkat çekersiniz. İnsanlar sizinle vakit geçirmekten keyif alacaktır. Bu geçiş yalnızca on iki yılda bir gerçekleşir ve sizi kabuğunuzdan çıkararak kendinizi daha cesurca ortaya koymanıza yardımcı olur. Şimdi hayallerinizin ve kişisel hedeflerinizin peşinden gitme zamanı. Önümüzdeki yıl boyunca uzun vadeli başarı potansiyeli taşıyan yeni projeler başlatabilirsiniz. Bu projelerin sizi tam olarak nereye götüreceğini henüz bilmiyor olabilirsiniz, ancak yeni bir başlangıç yapma konusunda büyük bir heyecan duyacaksınız. Bununla birlikte, Merkür geri hareketine (retro) yeni başladı. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda geçmişten kalan bazı sorunlar yeniden gündeme gelebilir; gecikmeler yaşayabilir veya net olmayan mesajlar, talimatlar ve açıklamalar nedeniyle kafa karışıklıkları oluşabilir. Yakın gelecekte karar vermek de biraz zorlaşabilir. Farklı olasılıkları değerlendirirken ya da eksik bilgiler nedeniyle kesin bir sonuca varmakta zorlanabilirsiniz.

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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Jüpiter bugün, güneş haritanızın on ikinci evine giriyor ve bu, önümüzdeki yılın en belirleyici geçişlerinden biri olacak. Bu etki, yalnız başınıza geçirdiğiniz zamanın değerini daha fazla takdir etmenizi teşvik ediyor. Temmuz 2027'ye kadar sürecek bu dönemde ruhsal yenilenme, geçmişi temizleme ve zihinsel sağlığınıza daha fazla özen gösterme ön planda olacak. Kendinizi toparlama, yaşadıklarınızı sindirme ve duygusal olarak iyileşme isteğiniz oldukça güçlü olabilir. 2026'nın ikinci yarısına girerken iç dünyanızda bir uyanış yaşayabilir ve sezgilerinizin olağanüstü derecede güçlendiğini hissedebilirsiniz. Bu dönemde birçok fırsat perde arkasından gelebilir; görünmeyen destekler ve beklenmedik gelişmeler size yardımcı olabilir. Aynı zamanda, kendinizle çok daha sağlıklı ve güçlü bir ilişki kurmaya başlayacaksınız. Şefkatli yönünüz daha da derinleşebilir ve başkalarına yardım etmek size büyük bir mutluluk verebilir. Daha önce fark etmediğiniz yetenekleri, içsel güçleri veya gizli kaynakları keşfetmeniz de bu dönemin önemli temalarından biri olabilir. Bu geçiş, özel yaşamınıza ve perde arkasında yürüttüğünüz işlere daha fazla huzur ve mutluluk getirebilir. Kendi başınıza vakit geçirmekten keyif almak, iç sesinize güvenmek, sezgilerinizi takip etmek ve başkalarına destek olmak ya da iyilik yapmak için son derece destekleyici bir etkidir. Bununla birlikte, Merkür geri hareketine (retro) yeni başladı. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda eski arkadaşlar yeniden gündeminize gelebilir, sizinle iletişime geçebilir veya zihninizi daha fazla meşgul edebilir. Bu enerji aynı zamanda geçmiş planlarınızı, hayallerinizi ve hedeflerinizi yeniden gözden geçirmeniz anlamına da gelebilir. Şimdilik tamamen yeni projelere başlamaktan kaçınmanız daha doğru olacaktır. Bunun yerine sosyal yaşamınızı sizi daha mutlu edecek şekilde nasıl geliştirebileceğinizi ve hangi değişiklikleri yapmak istediğinizi düşünmek için uygun bir zamandasınız.

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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Jüpiter bugün, sosyal yaşam alanınıza giriyor ve arkadaşlıklar, gruplar, topluluklar ile umutlarınız ve hayalleriniz üzerinde olumlu etkiler yaratmaya başlıyor. Bu geçiş Temmuz 2027'ye kadar, yani bir yıldan uzun bir süre devam edecek. İdeal olarak, şimdiye kadar önemli başarılar elde etmiş olabilirsiniz ve artık performans göstermeye odaklanmaktan ziyade size gerçekten keyif veren hedeflerin peşinden gitmek için daha fazla özgürlüğe sahipsiniz. Jüpiter bu anlamda sizi rahatlatır ve hayatı daha akışta yaşamanıza yardımcı olur. Bu dönemde grup çalışmalarına katılmaya, ortak amaçlara katkıda bulunmaya veya toplum için faydalı işler yapmaya daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Bu döngü; arkadaşlıklara, yeni fikir ve projelere, sosyal çevrenizi genişletmeye, ağ kurmaya ve grup faaliyetlerine mutluluk, fırsatlar ve destek getirir. Şimdi hayatınız için bir tür misyon belirleme zamanı. Mutluluk hedeflerinize odaklanabilir veya topluma nasıl katkı sağlayabileceğinizi düşünebilirsiniz. Arkadaşlarınız bu süreçte size yardımcı olabilir, destek verebilir ve hayatınızda daha aktif bir rol üstlenebilir. Yeni arkadaşlıklar kurabilir, yeni gruplara katılabilir, size sunulan fırsatların peşinden gidebilir, arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla tanışabilir ve uzun zamandır kurduğunuz bir hayalin peşinden daha büyük bir inanç ve kararlılıkla ilerleyebilirsiniz. Bununla birlikte, Merkür geri hareketine (retro) yeni başladı. Bu da yakın gelecekte bazı hedeflerinizi yeniden değerlendirmeniz gerekebileceğini gösteriyor. Tamamlandığını düşündüğünüz bazı işlere geri dönmeniz ve düzeltmeler yapmanız gerekebilir. Bu süreç ilk başta yavaşlatıcı görünse de sonunda sizin yararınıza işleyecektir. Çünkü gerçekten ne istediğinizi daha iyi anlayacak ve karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmek için çok daha hazırlıklı olacaksınız.

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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Jüpiter bugün, güneş haritanızın en tepe noktasına, yani kariyer, başarı ve toplumsal statü alanınıza ilerliyor. Bu güçlü geçiş, Temmuz 2027'ye kadar bir yıldan uzun bir süre boyunca itibarınızı ve kariyerinizi desteklemeye hazırlanıyor. Bu dönemde başarılarınıza daha fazla önem verebilir ve onlarla daha fazla gurur duyabilirsiniz. Jüpiter burada sizi hedeflerinizi daha da büyütmeye ve çıtayı yükseltmeye teşvik eder. Kendinizi başkalarını yönettiğiniz bir pozisyonda bulabilir, terfi alabilir ya da işinizden ve kariyer hedeflerinizden daha fazla keyif almaya başlayabilirsiniz. Bu önemli Jüpiter geçişi sırasında kariyerinizde dikkat çekici bir zirve veya dönüm noktası yaşanması mümkündür. Yeteneklerinizi dünyaya göstermek, başarı elde etmek, emeklerinizin karşılığını toplamak, takdir görmek ve yeni sorumluluklar üstlenmek için son derece uygun bir dönemdesiniz. Bu süreçte çevrenize, kendinize gerçekten değer verdiğinizi gösteren güçlü bir imaj yansıtırsınız. Bu da size daha fazla saygı kazandırabilir ve maddi ödülleri de beraberinde getirebilir. Toplumsal statünüz ve aldığınız takdir olumlu yönde değişebilir. Üstleriniz, yöneticileriniz veya otorite konumundaki kişiler potansiyelinizi her zamankinden daha net görebilir. Önümüzdeki dönemde daha görünür, daha girişken ve daha enerjik bir tavır sergileyeceksiniz. Bununla birlikte, Merkür geri hareketine (retro) yeni başladı. Bu nedenle yakın gelecekte bir projeyi veya girişimi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Ayrıca beklediğiniz bir haber ya da önemli bir bilginin gecikmesi nedeniyle bir süre belirsizlik içinde kalmanız da mümkün görünüyor.

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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Jüpiter bugün, ruhunuzu, ufkunuzu ve yaşam felsefenizi temsil eden alanınıza geçiyor. Üstelik Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz olduğu için bu geçiş sizin için özellikle önemli. Bu güçlü ve destekleyici etki Temmuz 2027'ye kadar, yani bir yıldan uzun bir süre devam edecek. Gelecek dönemde günlük hayatın sorunlarıyla çok daha büyük bir özgüvenle başa çıkabilirsiniz. Aynı zamanda birçok açıdan kabuğunuzdan çıkacak ve hayatınızın daha dışa dönük, daha hareketli bir dönemine adım atacaksınız. Kendinizi ifade etmenin yeni yollarını keşfetmeye, farklı insanları ve dünyayı daha derinden tanımaya, macera ruhunu yeniden hissetmeye başlayabilirsiniz. En önemlisi de hayatı sadece rutinleri yerine getirmek şeklinde deneyimlemek yerine; gerçekten yaşadığınızı hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu süreç; becerilerinizi geliştirmek, yükseköğrenime yönelmek, yeni eğitimler almak veya ilgi duyduğunuz özel bir alanda kendinizi ilerletmek için son derece uygundur. Jüpiter, zihninizi genişletmeye, yeni deneyimlere açık olmaya ve farklı bakış açılarını keşfetmeye teşvik eder. Günlük yaşamınızda da daha rahat ve iyimser olabilirsiniz. Küçük sorunların sizi eskisi kadar etkilemediğini, olaylara daha geniş bir perspektiften bakabildiğinizi fark edeceksiniz. Önünüzde öğrenme, yayıncılık, yazma, öğretme, iletişim kurma, kendinizi tanıtma veya farklı kültürlerden insanlarla değerli bağlantılar kurma konusunda önemli fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatlar size uzun vadede büyük faydalar sağlayabilir. Bununla birlikte, Merkür geri hareketine (retro) yeni başladı. Bu nedenle ayrıntıları iki kez kontrol etmeniz akıllıca olacaktır. Özellikle ortak maddi kaynaklar, paylaşılan gelirler, krediler, borçlar veya size ya da sizin başkalarına olan mali yükümlülükleriniz yeniden gözden geçirilmeyi gerektirebilir.

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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Jüpiter bugün, güneş haritanızın sekizinci evine giriyor ve burada Temmuz 2027'ye kadar, yani bir yıldan uzun bir süre boyunca kalacak. Bu geçiş, ilişkilerde daha derin bir yakınlık, daha güçlü bağlar ve biriyle duygusal olarak daha yoğun bir paylaşım deneyimi getirebilir. Bir ilişkide yeni derinlikler ve yoğunluklar yaşayabilirsiniz; bu da içsel ışığınızı ve duygusal farkındalığınızı artırabilir. Aynı zamanda bu etki, özel bir projeyle ya da kendi iç dünyanızla daha derin bir bağ kurma ve kendi psikolojik süreçlerinizi daha iyi anlama dönemi de olabilir. Finansal açıdan, ortak gelirler, borçlar veya paylaşılan kaynaklar konusunda düzenleme yapma zamanı da gündeme gelebilir. Hayatınızı daha sağlam bir düzene oturtmak için kötü alışkanlıkları veya özgüveninizi zayıflatan düşünce kalıplarını ele alma kararlılığı artabilir. Neyse ki, bunu yapmanıza yardımcı olacak fırsatlar da ortaya çıkacaktır. Başka insanlar aracılığıyla maddi veya manevi faydalar görebilirsiniz; partnerinizin gelirinde artış olabilir ya da yeteneklerinizi biriyle birleştirerek önemli bir hedefe doğru ilerleyebilirsiniz. İç dünyanız oldukça zenginleşir ve birine ya da tutkulu olduğunuz bir projeye olan bağınız derinleşir. Daha cesur olur, iyileşme, gelişme ve korkularınızın üstesinden gelme konularına daha fazla odaklanırsınız. Bununla birlikte, Merkür geri hareketine (retro) yeni başladı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bazı iletişim sorunlarıyla baş etmeniz gerekebilir. Eski projeleri yeniden ele almanız veya yeniden dikkat gerektiren işlere dönmeniz de mümkün görünüyor.

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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Jüpiter bugün, ortaklıklar ve ilişkiler alanınıza giriyor ve burada Temmuz 2027'ye kadar, yani bir yıldan uzun bir süre boyunca kalacak. Bu dönem, danışmanlık almak ya da bir ortaklık kurmak için son derece uygun bir zaman. Bu süreçte hayatınıza giren bir kişi sizin için oldukça önemli ve dönüştürücü olabilir. Önümüzdeki dönemde, önemli bir kişiyle kurduğunuz ilişkiler ve etkileşimler sayesinde çok şey öğrenebilirsiniz. Müzakereler, danışmanlık, rehberlik verme ve özellikle kamuyla ilişkili işlerde başarı ve destek artar. Bağlantılarınızdan daha fazla fayda görme ve genel olarak çevrenizi genişletme fırsatları yakalarsınız. Bu süreçte size yardım etmek isteyen, yanınızda duran ve sizinle gerçekten ilgilenen insanları daha kolay çekebilirsiniz. Aynı zamanda ilişkilere olan güveniniz artar ve partnerliklerde kendinizi daha rahat ve emin hissedersiniz. İnsanlarla uyum sağlamak daha doğal ve faydalı hale gelir; hatta biri, size hayatınızda olumlu bir değişim yapmanız için ilham verebilir. Bununla birlikte, Merkür geri hareketine (retro) yeni başladı ve bu durum iş ve sağlık alanınızı etkiliyor. Önümüzdeki haftalarda bazı konuları yeniden gözden geçirmeniz, düzeltmeniz veya eksik kalan işleri tamamlamanız gerekebilir. Her ne kadar işler yavaşlıyor ya da geriye gidiyor gibi hissettirse de, bu dönemde yapacağınız düzeltmeler ve iyileştirmeler uzun vadede sizin için özellikle faydalı olacaktır.

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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Jüpiter bugün, güneş haritanızın iş ve sağlık alanına giriyor ve burada Temmuz 2027'ye kadar, yani bir yıldan uzun bir süre boyunca kalacak. Bu dönem, işinizde ya da günlük rutinlerinizde daha fazla keyif ve tatmin bulabileceğiniz bir süreci başlatıyor. Yeni bir iş arıyorsanız, bu oldukça elverişli ve işe alım açısından destekleyici bir dönemdir. Önünüzdeki süreçte yaşam kalitenizi iyileştirmek için birçok fırsat ortaya çıkabilir; özellikle daha iyi çalışma koşulları ve kariyerde ilerleme olasılığı dikkat çekiyor. Görevlerinize karşı geliştirdiğiniz olumlu tutum, bu fırsatları çekmede önemli bir rol oynayabilir. İşinizde zihin ve ruh dengesine daha fazla önem vermek size büyük fayda sağlayabilir. Kendinizi geliştirme çabaları ve sağlıkla ilgili girişimler bu dönemde özellikle desteklenir. Çalışma hayatınıza taze ve özgün fikirler getirebilir, hatta mesleki yönünüzün ya da yaşam yolunuzun adeta kendiliğinden yerine oturduğunu hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, Merkür geri hareketine (retro) yeni başladı. Bu nedenle programınızı aşırı doldurmaktan ve hassas konuları gündeme getirmekten kaçınmanız daha iyi olabilir.

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