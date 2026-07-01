1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Jüpiter bugün, güneş haritanızın on ikinci evine giriyor ve bu, önümüzdeki yılın en belirleyici geçişlerinden biri olacak. Bu etki, yalnız başınıza geçirdiğiniz zamanın değerini daha fazla takdir etmenizi teşvik ediyor. Temmuz 2027'ye kadar sürecek bu dönemde ruhsal yenilenme, geçmişi temizleme ve zihinsel sağlığınıza daha fazla özen gösterme ön planda olacak. Kendinizi toparlama, yaşadıklarınızı sindirme ve duygusal olarak iyileşme isteğiniz oldukça güçlü olabilir. 2026'nın ikinci yarısına girerken iç dünyanızda bir uyanış yaşayabilir ve sezgilerinizin olağanüstü derecede güçlendiğini hissedebilirsiniz. Bu dönemde birçok fırsat perde arkasından gelebilir; görünmeyen destekler ve beklenmedik gelişmeler size yardımcı olabilir. Aynı zamanda, kendinizle çok daha sağlıklı ve güçlü bir ilişki kurmaya başlayacaksınız. Şefkatli yönünüz daha da derinleşebilir ve başkalarına yardım etmek size büyük bir mutluluk verebilir. Daha önce fark etmediğiniz yetenekleri, içsel güçleri veya gizli kaynakları keşfetmeniz de bu dönemin önemli temalarından biri olabilir. Bu geçiş, özel yaşamınıza ve perde arkasında yürüttüğünüz işlere daha fazla huzur ve mutluluk getirebilir. Kendi başınıza vakit geçirmekten keyif almak, iç sesinize güvenmek, sezgilerinizi takip etmek ve başkalarına destek olmak ya da iyilik yapmak için son derece destekleyici bir etkidir. Bununla birlikte, Merkür geri hareketine (retro) yeni başladı. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda eski arkadaşlar yeniden gündeminize gelebilir, sizinle iletişime geçebilir veya zihninizi daha fazla meşgul edebilir. Bu enerji aynı zamanda geçmiş planlarınızı, hayallerinizi ve hedeflerinizi yeniden gözden geçirmeniz anlamına da gelebilir. Şimdilik tamamen yeni projelere başlamaktan kaçınmanız daha doğru olacaktır. Bunun yerine sosyal yaşamınızı sizi daha mutlu edecek şekilde nasıl geliştirebileceğinizi ve hangi değişiklikleri yapmak istediğinizi düşünmek için uygun bir zamandasınız.