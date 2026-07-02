Ay, Oğlak burcundaki yolculuğunu sürdürüyor ve bu süreçte pratik önceliklerimize özel bir önem veriyoruz. Sonuç almayı arzuluyor, herhangi bir durumun gerçekçi yönünü görmeyi tercih ediyoruz. Yine de bu sabah Ay'ın Merkür ve Jüpiter'e yaptığı karşıt açılar nedeniyle duygularımız ile mantığımız arasında bir kopukluk yaşanabilir. Özellikle duygusal hassasiyetler konusunda küçük anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Ay, Kova burcuna geçerek bizi zihinsel açıdan uyarıcı, sıra dışı ve alışılmışın dışında deneyimlere yönlendiriyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın Mars ve Uranüs ile kurduğu üçgen açılar sayesinde girişimcilik ruhumuz ve bağımsızlığımız güçleniyor. İçgüdülerimizle daha uyumlu hareket ediyor, çevremizdeki insanlardan daha az beklenti içine giriyoruz. Ayrıca insanların, durumların ve projelerin kendine özgü yönlerini daha kolay fark ediyor ve takdir ediyoruz. Bugün Jüpiter, Şiron ile kare açı oluşturuyor. Bu, Jüpiter'in önce Yengeç burcunda, ardından Aslan burcunun ilk derecelerinde ilerlediği yaklaşık dokuz aylık süreçte gerçekleşen üç kare açının sonuncusu. Bu döngü sırasında hayatın anlamını ve daha derin bir anlayışı arzulayabiliriz; ancak özümüzde kim olduğumuzu gerçekten yansıtan bir yaşam felsefesi veya inanç sistemiyle uyum sağlamak zorlayıcı olabilir. İnançlarımız ve fikirlerimiz bizi yanlış yönlendirebilir ya da bir inanç krizi yaşayabiliriz. Temel değerlerimizi sarsan gelişmeler ortaya çıkabilir ve bu da kendimizi dağılmış veya kafamız karışmış hissetmemize neden olabilir. Görüşlerimiz veya planlarımız konusunda yalnız hissedebiliriz; çünkü başkaları vizyonumuzu anlamayabilir. Bir zamanlar doğru olduğuna inandığımız kararları şimdi sorgulayabilir ya da hayatımızın akışını bozan bir kişi veya engelle karşılaşabiliriz. Bununla birlikte, tüm bu deneyimler sonunda kendimize olan güvenimizi geliştirmemiz ve yaşam amacımızı daha iyi anlamamız için önemli dersler sunar. Bu dönemde gerçek ihtiyaçlarımızı ve inançlarımızı daha derinden kavrayabilmek için içimize yönelmek en doğru yaklaşım olacaktır. Amacımıza hizmet etmeyen bir düşünceyi ya da yolu sorgulamadan takip etmek bizi rotamızdan uzaklaştırabilir. Yeni iş girişimlerine başlamadan önce durup düşünmek daha faydalıdır. Bu dönem; hedeflerimizi, inançlarımızı, yaşam yolumuzu ve kişisel felsefemizi yeniden düzenlemek ve gözden geçirmek için uygundur. Ancak bunu yaparken aşırıya kaçma ya da eksiklikleri telafi etmek adına gereğinden fazla tepki verme eğilimine karşı da dikkatli olmalıyız.