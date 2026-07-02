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Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Temmuz Perşembe

2 Temmuz 2026 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 02 Temmuz 2026, Perşembe 00:00
Güncelleme: 04 Temmuz 2026, Cumartesi 07:42
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Ay, Oğlak burcundaki yolculuğunu sürdürüyor ve bu süreçte pratik önceliklerimize özel bir önem veriyoruz. Sonuç almayı arzuluyor, herhangi bir durumun gerçekçi yönünü görmeyi tercih ediyoruz. Yine de bu sabah Ay'ın Merkür ve Jüpiter'e yaptığı karşıt açılar nedeniyle duygularımız ile mantığımız arasında bir kopukluk yaşanabilir. Özellikle duygusal hassasiyetler konusunda küçük anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Ay, Kova burcuna geçerek bizi zihinsel açıdan uyarıcı, sıra dışı ve alışılmışın dışında deneyimlere yönlendiriyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın Mars ve Uranüs ile kurduğu üçgen açılar sayesinde girişimcilik ruhumuz ve bağımsızlığımız güçleniyor. İçgüdülerimizle daha uyumlu hareket ediyor, çevremizdeki insanlardan daha az beklenti içine giriyoruz. Ayrıca insanların, durumların ve projelerin kendine özgü yönlerini daha kolay fark ediyor ve takdir ediyoruz. Bugün Jüpiter, Şiron ile kare açı oluşturuyor. Bu, Jüpiter'in önce Yengeç burcunda, ardından Aslan burcunun ilk derecelerinde ilerlediği yaklaşık dokuz aylık süreçte gerçekleşen üç kare açının sonuncusu. Bu döngü sırasında hayatın anlamını ve daha derin bir anlayışı arzulayabiliriz; ancak özümüzde kim olduğumuzu gerçekten yansıtan bir yaşam felsefesi veya inanç sistemiyle uyum sağlamak zorlayıcı olabilir. İnançlarımız ve fikirlerimiz bizi yanlış yönlendirebilir ya da bir inanç krizi yaşayabiliriz. Temel değerlerimizi sarsan gelişmeler ortaya çıkabilir ve bu da kendimizi dağılmış veya kafamız karışmış hissetmemize neden olabilir. Görüşlerimiz veya planlarımız konusunda yalnız hissedebiliriz; çünkü başkaları vizyonumuzu anlamayabilir. Bir zamanlar doğru olduğuna inandığımız kararları şimdi sorgulayabilir ya da hayatımızın akışını bozan bir kişi veya engelle karşılaşabiliriz. Bununla birlikte, tüm bu deneyimler sonunda kendimize olan güvenimizi geliştirmemiz ve yaşam amacımızı daha iyi anlamamız için önemli dersler sunar. Bu dönemde gerçek ihtiyaçlarımızı ve inançlarımızı daha derinden kavrayabilmek için içimize yönelmek en doğru yaklaşım olacaktır. Amacımıza hizmet etmeyen bir düşünceyi ya da yolu sorgulamadan takip etmek bizi rotamızdan uzaklaştırabilir. Yeni iş girişimlerine başlamadan önce durup düşünmek daha faydalıdır. Bu dönem; hedeflerimizi, inançlarımızı, yaşam yolumuzu ve kişisel felsefemizi yeniden düzenlemek ve gözden geçirmek için uygundur. Ancak bunu yaparken aşırıya kaçma ya da eksiklikleri telafi etmek adına gereğinden fazla tepki verme eğilimine karşı da dikkatli olmalıyız.

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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Temmuz ayına başlarken ev ve özel yaşamınız sık sık gündeminizde olabilir. Ev, aile veya mülkle ilgili yeni girişimleri şimdilik ertelemek daha iyi olabilir; ancak üzerinde çalışmakta olduğunuz işleri gözden geçirmek, yeniden düzenlemek ve iyileştirmek oldukça verimli sonuçlar getirebilir. Genel olarak bu dönem; yavaşlamak, değerlendirme yapmak ve kendinizi toparlamak için uygun bir zamandır. Koşullar, sizi aile üyeleriyle yeniden bağ kurmaya ya da değer verdiğiniz eski mekânlara ve anılara dönmeye yöneltebilir. Ev yaşamınızda huzursuzluk varsa, yaşam düzeninizi ve koşullarınızı yeniden gözden geçirerek hayatınızı en temelinden yeniden yapılandırmanın yollarını bulabilirsiniz. Bununla birlikte, özgürleşme, yeni deneyimler yaşama ve kendinizi farklı şekillerde ifade etme isteğiniz giderek güçleniyor. Aynı zamanda, önünüzde engel oluşturan güvensizlikleri ve maddi kaynaklarla ilgili kaygıları nasıl yöneteceğinizi de düşünüyor olabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde enerjiler sizinle birlikte çalışıyor. Kalbinize en yakın hayallere ve umutlara odaklanabilir, hatta bunları değer verdiğiniz insanlarla paylaşabilirsiniz.

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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bu günlerde karar vermek her zamanki kadar kolay olmayabilir. Yanıtları kendi içinizde arıyor olmanız, net sonuçlara varabilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duymanıza neden olabilir. Bununla birlikte, projelerinizi ve planlarınızı gözden geçirmek için oldukça güçlü bir dönemdesiniz. Kusurlara ve sorunlara takılı kalmak yerine onları düzeltmeye odaklanın. Merkür retrosu, geçmişte yarım kalmış projeleri veya eğitim çalışmalarını yeniden ele almak açısından oldukça verimli olabilir. Yeni finansal girişimlerde, e-postalarda, mesajlaşmalarda ve telefon görüşmelerinde daha dikkatli ve özenli davranmanız faydalı olacaktır. Ayrıca komşularınız ve kardeşlerinizle olan iletişiminizde de yanlış anlaşılmaları önlemek için ekstra özen göstermelisiniz. Öte yandan, konforlu ve huzurlu bir ev yaşamına duyduğunuz ihtiyaç giderek artıyor. Bu dönemde, sizi ilerlemekten ve büyüme fırsatlarını değerlendirmekten alıkoyan sağlıksız tutumlarınızın farkına varabilirsiniz. Gün ilerledikçe, ortaya koyduğunuz performanstan memnuniyet duymanız kolaylaşabilir; hatta bu memnuniyet, kendinizle gurur duyma noktasına kadar ulaşabilir. Hedeflerinizle ve kariyer ya da yaşamla ilgili büyük amaçlarınızla yeniden bağlantı kurmak için oldukça uygun bir zamandır.

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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bu günlerde ilerlemeden önce bazı konuları gözden geçirmeniz ve düzeltmeniz gerekebilir. Bu durum özellikle maddi konular için geçerli. İletişimde zaman zaman aksaklıklar yaşansa da, gerçekte ne istediğinizi ve neye ihtiyaç duyduğunuzu daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Aynı zamanda hedeflerinizi yeniden değerlendirmeye ve önceliklerinizi belirlemeye yönlendiriliyorsunuz. Uzun zamandır yalnız başınıza taşıdığınız bazı yüklerden kurtulmanın ne kadar özgürleştirici olabileceğini fark edebilirsiniz. Ancak, içinizi kime açacağınız konusunda seçici olmanızda fayda var. Duygularınızı ifade etmekten ve gerçekten istediğiniz şeylerin peşinden gitmekten sizi alıkoyan güvensizliklerle de yüzleşiyor olabilirsiniz. Kendinizi daha özgür ve neşeli bir şekilde ifade etme yolculuğunuzda, bu engelleri aşmanız önemli olacaktır. Mars, size daha fazla heyecan, gelişim ve yeni fırsatlar arama konusunda güçlü bir motivasyon vermeye devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise bu olumlu ve girişimci enerjiyi çok daha etkili bir şekilde kullanabilir, isteklerinizi hayata geçirmek için cesaretinizi ve kararlılığınızı artırabilirsiniz.

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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Merkür burcunuzda geri hareketine devam ederken, önümüzdeki haftalarda önemli bir konuda normalden daha fazla gecikme, yanlış anlaşılma veya belirsizlik yaşanabilir. Bu durum sizi bir süre kararsız veya beklemede hissettirebilir. Bu nedenle, iletişim kurarken kendinizi net ifade ettiğinizden emin olmak için biraz daha fazla zaman ayırmanız faydalı olacaktır. Bu dönem aynı zamanda içe dönüşün arttığı bir süreçtir ve bundan büyük ölçüde yarar sağlayabilirsiniz. Karar vermek her zamanki kadar kolay olmayabilir; bu da sizi cevapları dışarıda aramak yerine kendi içinize yönelmeye ve her konuyu daha derinlemesine düşünmeye teşvik eder. Şu sıralar saygı, hak sahipliği veya sahip olunan şeylerle ilgili hassas ve karmaşık meselelerle de ilgilenmeniz gerekebilir. Bir yandan dinlenmeye, hayatı sadeleştirmeye ve keyif almaya güçlü bir ihtiyaç duyarken, diğer yandan sosyal çevrenizle ilgili güvensizlikler veya endişeler sizi sürekli tetikte tutabilir. Sosyal ağlarınızı, arkadaş çevrenizi ya da çevrenizde olup biteni gereğinden fazla takip ediyorsanız, bunun üzerinizde gereksiz bir gerginlik oluşturup oluşturmadığını düşünün. Biraz geri çekilip kendinize alan tanımak size iyi gelebilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise olumlu enerjiler sizinle birlikte. Hem pratik anlamda faydalı olma ihtiyacınız hem de zaman zaman kendi içinize çekilip duygusal olarak dinlenme isteğiniz arasında sağlıklı bir denge kurmanız daha kolay olacaktır.

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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Merkür'ün güneş haritanızın on ikinci evindeki geri hareketi nedeniyle, bu günlerde hayatınızın önemli bir alanında beklemede kalmış gibi hissedebilirsiniz. Örneğin, bir durumu geride bırakıp bırakmama konusunda kendi içinizde mücadele edebilirsiniz. Bu dönem, zaten üzerinde çalıştığınız işleri yeniden ele almak ve geliştirmek, günlük tutmak ya da geçmişe dönerek daha önce gözden kaçırdığınız cevapları bulmak için oldukça elverişlidir. Merkür 23 Temmuz'a kadar geri harekette kalacağından, bu süreç genel olarak araştırma yapmak, derinlemesine düşünmek ve eksikleri tamamlamak açısından verimli olacaktır. Bununla birlikte, Jüpiter'in artık burcunuzda ilerlemesiyle birlikte kendinizi keşfetme isteğiniz giderek güçleniyor ve zaman zaman bu dürtüyü görmezden gelmeniz mümkün olmayabilir. Bu geçişten en iyi şekilde yararlanabilmek için, özellikle güvensizlikler veya endişeler su yüzüne çıkıyorsa, hedeflerinizi ve hırslarınızı dengeli bir şekilde yönetmeniz gerekebilir. Gün ilerledikçe dikkatiniz ilişkilerinizde uyum ve denge kurma ihtiyacınıza yöneliyor. Başkalarıyla daha huzurlu ve anlayışlı bir iletişim kurmak, hem size hem de ilişkilerinize olumlu katkı sağlayabilir.

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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Temmuz ayı, mutluluk ve yaşamdan beklentilerinizle ilgili hedeflerinizin ön plana çıkacağı oldukça ilginç bir dönem olabilir. Bununla birlikte, yönetici gezegeniniz Merkür 23 Temmuz'a kadar geri harekette olacağından, eksik bilgiler, yanlış anlamalar veya net düşünememe gibi durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Eğer gecikmeler yaşanırsa, bunların bir konu hakkında gerçekte ne hissettiğinizi anlamanız için size zaman kazandırdığını fark edebilirsiniz. Aynı zamanda iç dünyanızda ve rüya âleminizde çok şey yaşanıyor. Sezgileriniz son derece güçlü ve onları görmezden gelmeniz kolay olmayacak. Jüpiter'in güneş haritanızın on ikinci evindeki yolculuğuyla birlikte, duygularınız, anılarınız ve kuvvetli sezgileriniz bakış açınızı tamamen değiştirebilir ve sizi yepyeni bir yaşam yoluna yönlendirebilir. Bu temayı derinlemesine keşfedebilmek için üzerinize gereğinden fazla sorumluluk veya etkinlik almamaya çalışın. Kendinize sessizlik ve içsel farkındalık için alan tanımak bu dönemde çok değerli olabilir. Gün ilerledikçe duygusal olarak çevrenizdeki insanlara destek olma ve yardım etme isteğiniz güçleniyor. Sevdiklerinize anlayış göstermek ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak hem sizi hem de onları mutlu edebilir.

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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bu günlerde kariyeriniz ve toplumdaki itibarınız güçlü bir şekilde gündeminizde. Güneş haritanızın kariyer alanında geri hareket eden Merkür, 23 Temmuz'a kadar uzun vadeli hedefleriniz veya iş hayatınızla ilgili bazı konuları yeniden gözden geçirmenizi gerektiriyor. Bu süreçte belirsizlikler, beklemeler veya gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Hâlihazırda üzerinde çalıştığınız projeleri geliştirmek ya da geçmişte yarım kalmış işlere geri dönmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz. Ancak iletişimlerin her zamanki kadar net olmayabileceğini aklınızda bulundurun ve planlarınızı buna göre esnek tutmaya çalışın. Bu süreçte yapılan bazı planlar daha sonra tamamen değişebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Öte yandan, mutluluk hedeflerinize ve sosyal yaşamınıza verdiğiniz önem giderek artıyor. Bugünün enerjileri, bu alanlarda tüm kalbinizle ilerlemenizi engelleyen güvensizliklerinizi fark edip onları yönetmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Gün ilerledikçe, hayatınızdaki insanlarla ortak yönlerinize daha fazla odaklanırken, aranızdaki farklılıkları da keyifle karşılayabilirsiniz. Bu yaklaşım hem ilişkilerinizi güçlendirebilir hem de farklı bakış açılarını daha fazla takdir etmenizi sağlayabilir.

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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Merkür 23 Temmuz'a kadar geri harekette olacağı için, yüksek öğrenim, yayıncılık, hukuki konular, seyahatler veya ulaşım ile ilgili bazı meseleler belirsizliğini koruyabilir ya da beklemede kalabilir. Bununla birlikte, önünüzdeki haftalar; ders çalışmak, araştırma yapmak, gözden geçirmek, yeniden düzenlemek ve eksikleri tamamlamak için oldukça elverişlidir. Yeni girişimleri zorlayarak ilerletmekten ziyade, geçmişte yarım kalmış işlere yeniden ilgi göstermek ve onları geliştirmek çok daha verimli sonuçlar doğurabilir. Bu günlerde zihinsel ufkunuzu genişletme isteğiniz oldukça güçlü. Her ne kadar ulaşmak istediğiniz noktaya gitmek her zaman kolay olmasa da, yeni bilgiler edinme ve farklı bakış açıları kazanma arzunuz sizi ileriye taşıyacaktır. Aynı zamanda büyük hedefleriniz ve kariyerle ilgili hırslarınız da giderek güçleniyor. Ancak şu sıralar ilişki hedefleriniz ile kariyeriniz veya yaşam yolunuzla ilgili hedefleriniz tam anlamıyla uyum içinde olmayabilir. Bu nedenle iki alan arasında makul bir denge kurmaya çalışmanız size uzun vadede fayda sağlayacaktır. En iyi sonuçları elde etmek için bilinçli olarak tempoyu biraz düşürmeye ve kapasitenizi aşacak hedefler peşinde koşmamaya özen gösterin. Gün ilerledikçe bunu yapmak daha kolay hâle geliyor. Hatta tanıdık, güven veren ve size huzurlu hissettiren aktiviteler ruh hâlinizi belirgin şekilde iyileştirebilir ve kendinizi daha dengeli hissetmenizi sağlayabilir.

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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Merkür 23 Temmuz'a kadar geri hareketini sürdüreceği için, yanlış anlaşılmaların veya eksik bilgilerin bazı gecikmelere yol açmasına hazırlıklı olun. Ancak bu gecikmelerin aslında gizli birer fırsat olabileceğini de unutmayın; çünkü sizi daha doğru bir yöne yönlendirebilirler. Bu Merkür retrosu boyunca mali durumunuzu gözden geçirmek, bütçe yapmak ve yakın ilişkileriniz, size destek olan kişiler, bağımlılıklarınız ve kendi psikolojik dinamikleriniz hakkında farklı bir bakış açısı kazanmak için oldukça uygun bir dönemdesiniz. Hem kendinize hem de başkalarına biraz alan tanımanız faydalı olacaktır. Bununla birlikte, ilginizi ve niyetinizi açıkça ifade etmeyi de ihmal etmeyin. Böylece hem mesafeyi koruyabilir hem de ilişkilerinizde sıcaklığı sürdürebilirsiniz. Hayatınızda giderek güçlenen bir diğer tema ise ilgi duyduğunuz özel konuları keşfetmek, yeni uğraşlar edinmek ve farklı deneyimlere yönelmek. Günlük düzeninizde çözülmesi gereken meseleler varsa, bunlarla ilgilenmeniz akıllıca olacaktır; çünkü bunlar yeni fikirleri ve olasılıkları keşfetmenizin önünde engel oluşturuyor olabilir. Bugün zaman zaman dikkatiniz dağılabilir. Yine de bilgi toplamak, araştırma yapmak ve yeni şeyler öğrenmek hem keyifli hem de oldukça verimli olabilir.

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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Merkür'ün 23 Temmuz'a kadar süren geri hareketi ile birlikte, geçmişteki sorunlar hakkında özellikle ilişkiler, iş ve sağlık konularında yeni şeyler öğrenmeniz mümkün. Geçmişte nerelerde tökezlemiş ya da yanlış yönlere sapmış olabileceğinizi görmek, ileride daha doğru kararlar almanıza yardımcı olabilir. Bu dönemde başkalarının sizi otomatik olarak anlayacağını varsaymamak en iyisi olacaktır. Geçmişe daha fazla odaklanma veya sizi belirsizlikte bırakan gecikmeler yaşanabilir. Yeni bilgiler ortaya çıkabilir ve bu da bir ortaklığı ya da geçmişteki bir konuyu farklı bir gözle değerlendirmenize neden olabilir. Şu günlerde, söylenen sözlerin nasıl ifade edildiğine fazla takılmak yerine, arkasındaki niyeti anlamaya çalışmak daha faydalı olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın kaynaklar alanınıza geçmesiyle birlikte, işleri biraz yavaşlatmak ve fazla düşünme eğilimini azaltmak daha iyi gelebilir. Topraklanma sağlayan, sade, rahatlatıcı ve tanıdık aktiviteler şu an sizin için en doğru seçim olacaktır.

 

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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Merkür'ün 23 Temmuz'a kadar süren geri hareketi ile birlikte, eski sistemleri ve projeleri yeniden düzenleme ihtiyacıyla karşılaşabilirsiniz. İş, günlük sorumluluklar veya rutinlerle ilgili eski sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Merkür retrosu dönemleri, dağınık bir dolabı temizlemeye benzetilebilir: İlk başta her şey daha karmaşık görünür, ancak süreç tamamlandığında işler çok daha düzenli ve sağlıklı bir hale gelir. Aynı zamanda danışmanlık, fikir alışverişi ve birebir ilişkiler hayatınızda giderek daha önemli bir tema haline geliyor. Aileye verdiğiniz dikkat ile diğer ilişkileriniz arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. İlişkilerde büyümeyi sınırlayan güvensizlikleri fark edip bunlarla yüzleşmek için uygun bir dönemdesiniz. Kalbinizi dinleyerek sizin için hangi değişimlerin doğru olduğunu belirlemek önem kazanıyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay burcunuza geçiyor ve içe çekilmekten çıkıp daha dışa dönük, daha etkileşimli ve daha sosyal hissedebilirsiniz.

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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Merkür'ün 23 Temmuz'a kadar süren geri hareketi ile birlikte, önümüzdeki haftalarda özellikle aşk ve yaratıcılık alanlarında bazı gecikmeler veya geri dönüşler yaşanabilir. Bu süreçte bazı şeyleri yeniden ele alma ya da farklı bir bakış açısı kazanma fırsatı da doğabilir. Daha önce zaman bulamadığınız ya da tamamlayamadığınız yaratıcı projelere geri dönmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz. İletişimlerinizin her zaman niyet ettiğiniz şekilde anlaşılmayabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Bununla birlikte, dışarıdan bakıldığında duraklama gibi görünen şey aslında sadece gözden geçirme ve eksikleri tamamlama süreci olabilir. Kendinize düşünmek ve toparlanmak için biraz daha kişisel alan tanımanız faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı yoğun ya da kaotik bir program artık sizi zorluyorsa, bu durum iş yükünüzü veya projelerinizi yeniden değerlendirmeniz gerektiğine işaret ediyor olabilir. Kendinize daha iyi bakmak için bazı düzenlemeler yapmak bu dönemde önemli olacaktır.

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